Babiš: Umím si představit sloučení ministerstev průmyslu, dopravy a pro místní rozvoj

Premiér Andrej Babiš (ANO) by si uměl představit sloučení ministerstev průmyslu a obchodu, dopravy a pro místní rozvoj. Logiku by podle předsedy vlády mělo i spojení ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví. Babiš to v úterý řekl novinářům při návštěvě Veselí nad Moravou. Předpokládá, že po odvolání ministra dopravy Vladimíra Kremlíka povede trvale resort dopravy stávající ministr průmyslu Karel Havlíček (oba za ANO). Veselí nad Moravou (Hodonínsko) 13:21 21. 1. 2020 (Aktualizováno: 13:45 21. 1. 2020)

„To, že máme tolik ministerstev, je proto, že máme poměrný parlamentní systém. Kdybychom měli většinový, dovolím si říci, že bychom možná mohli mít o čtyři ministry méně. Kdysi jsme měli ministerstvo hospodářství a asi politici měli málo míst, tak z toho udělali tři ministerstva. Klidně by místo tří mohlo být jedno,“ řekl Babiš.

Vyžadovalo by to ale změnu kompetenčního zákona, a tak je podle něj otázkou, zda se fúze zrealizuje.

Vicepremiér Havlíček v úterý řekl, že resorty dopravy a průmyslu mají spoustu průsečíků, je proto možné oba řídit zároveň a jejich agendu sbližovat do eventuálního spojení. Oborové asociace upozorňují, že Havlíček bude řízením obou ministerstev velmi vytížen.

Sám vicepremiér to připouští také, podotkl ale, že konkrétně v agendě ministerstva dopravy týkající se silniční dopravy a železnic je hodně aktivní i Babiš.

„V rámci ministerstva dopravy jsou organizace, které si hlídám: Ředitelství silnic a dálnic, Správa železnic, České dráhy, ČD Cargo. Velké organizace, které mají ředitele, management, dozorčí radu. Tam jsou jasné úkoly a z hlediska řízení to není vůbec náročné, si myslím,“ uvedl premiér.

Tiskový odbor úřadu vlády v úterý oznámil, že ministrem dopravy bude Havlíček jmenován v pátek po návratu premiéra z cesty do Izraele. Babiš navrhl prezidentu Miloši Zemanovi odvolání dosavadního ministra Kremlíka v pondělí kvůli kritizované zakázce na informační systém pro elektronické dálniční známky. Podle premiéra ji Kremlík manažersky nezvládl. Zeman prostřednictvím mluvčího oznámil, že se změnami souhlasí.

Také mezi ministerstvy zdravotnictví a práce vidí Babiš mnoho společného. „Kdyby o tom někdo rozhodoval logicky, tak ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí patří dohromady. Vždyť ty budovy, tam byla chodba, to patří dohromady. Tam je také plno synergií,“ řekl. Ve stávající politické situaci ale změna není možná, uvedl premiér.

ČSSD i KSČM proti

Vládní ČSSD i komunisté, kteří tolerují kabinet, by upřednostňovali, aby vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) nebyl až do příštích voleb vedle ministra průmyslu a obchodu i šéfem ministerstva dopravy. Jejich představitelé to v úterý řekli ve sněmovně. Podle předsedy poslanců ČSSD Jana Chvojky by sociální demokracie mohla téma otevřít na zasedání koaliční rady. Také šéf KSČM Vojtěch Filip chce o záležitosti jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO), jmenování Havlíčka považuje za přechodné. Obě strany se staví i proti sloučení obou ministerstev.

Chvojka před úterním začátkem zasedání sněmovny uvedl, že sociální demokraté nepovažují za běžnou koncentraci Havlíčkových funkcí. Havlíček vykonává povinnosti plynoucí z funkce místopředsedy vlády, od pátku by se měl starat o dva resorty a jako místopředseda vládní rady má v gesci i výzkum, vývoj a inovace. „Byli bychom neradi, kdyby to bylo do konce funkčního období (vlády),“ uvedl Chvojka.

Oba resorty považuje za složité, připomněl, že o vědu se dříve staral například tehdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) bez toho, aby měl pod sebou další resort. „Koncentrace těchto čtyř gescí by i pro sebelepšího manažera musela být velmi náročná,“ řekl Chvojka. Není to proto zcela standardní řešení a mělo by se o něm diskutovat, dodal.

Babiš v pondělí hovořil i o perspektivě, že by se ministerstva spravovaná Havlíčkem mohla sloučit do jednoho. „Rozumím, že to někdo může pojmout populisticky, jeden ministr místo dvou, úspora jednoho platu, ale když se podíváme na ty resorty, nemuselo by to být dobře a mohly by strádat,“ míní Chvojka.

Filip očekává, že Babiš navrhne nového ministra dopravy a Havlíček povede oba resorty pouze přechodně. Chce o věci s premiérem jednat. „Vztah mezi ministerstvy průmyslu a dopravy bývá někdy kontradiktorní, zájmy dopravců a výrobců jsou odlišné a je potřeba, aby se to vyrovnávalo meziresortně, nikoli uvnitř jednoho resortu,“ řekl Filip k záměru ministerstva sloučit.