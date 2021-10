Babiš chce, aby Válek nastoupil na post ministra zdravotnictví ještě za současné vlády od 1. listopadu

Premiér Andrej Babiš (ANO) nabídl místo ministra zdravotnictví od 1. listopadu zástupcům budoucí vládní koalice, konkrétně Vlastimilu Válkovi, který je kandidátem TOP 09 na tuto funkci. Babiš kvůli tomu napíše dopis předsedovi ODS Petru Fialovi, který by se mohl stát příštím premiérem. Budoucí vládu chtějí vytvořit koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) společně s koalicí Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN). Praha 15:25 18. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlastimil Válek na tiskové konferenci koalice Spolu ve sněmovně. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš možnost, že by se křesla ministra zdravotnictví ujal Válek, zmínil už v neděli ve videu na sociálních sítích. Dnes na dotaz novinářů řekl, že nešlo o žert. Současná vláda se podle něj chce vyhnout tomu, že by přijala opatření v boji proti epidemii covidu-19 a příští vláda by je zrušila.

„Proto píšu dopis panu Fialovi, že nabízíme post ministra zdravotnictví panu profesorovi Válkovi od 1. listopadu,“ uvedl Babiš. „Opozice nás vždycky kritizovala, že to děláme špatně, tak teďka bude příležitost, aby nám ukázali, jak se to má udělat,“ dodal.

Kvůli tomu, že vláda nezná stanovisko budoucí vládní koalice, dnes kabinet pravděpodobně odloží rozhodnutí o zkrácení platnosti testů na covid, karantény ze dvou týdnů na jeden a ukončení hrazení preventivních testů na covid-19 z veřejného zdravotního pojištění.

Babiš řekl, že Válek byl také pozván na pondělní jednání vládní rady pro zdravotní rizika, ale nezúčastnil se. Podle svých kolegů je ale Válek na plánovaném stomatologickém zákroku.