Babiš se nemusí omlouvat Kalouskovi za výroky ve sněmovně, rozhodl soud. Verdikt není pravomocný

Premiér Andrej Babiš (ANO) se nemusí omluvit bývalému poslanci (TOP 09) Miroslavu Kalouskovi za výroky, které o něm v minulosti pronesl na schůzi Poslanecké sněmovny. Rozhodl o tom Okresní soud pro Prahu-západ. Verdikt ale není pravomocný. Praha 10:30 28. 7. 2021 (Aktualizováno: 11:23 28. 7. 2021)

„Žalovaný (Babiš) se svých výroků dopustil na půdě Parlamentu, která zaručuje maximální míru svobody projevu,“ uvedla soudkyně Okresního soudu pro Prahu-západ Simona Kačerová. Dodala, že výroky měly souvislost s výkonem pravomoci předsedy vlády.

Kalousek v reakci na středeční rozhodnutí soudu na twitteru uvedl, že na skutkové podstatě se nic nemění a Babiš evidentně lhal sněmovně i veřejnosti. „Zda se za to má, či nemá omluvit, na to mají soudy různé názory. Takže já to rozhodně nevzdám, lhářům se ustupovat nesmí,“ doplnil.

Loni Kačerová rozhodla opačně tak, že Babiš nese osobní odpovědnost. Tu měl Babiš podle soudu předložit už loni, a to jak ústně, tak i písemně – odvolací senát pak ale rozsudek zrušil. Podle premiérova právníka navíc odpovědnost nenese Babiš jako soukromá osoba, ale jako předseda vlády – potažmo stát.

Babiš v roce 2018 před hlasováním o důvěře vládě ANO a ČSSD prohlásil, že Kalousek rozkrádal ministerstvo obrany a „zabil lidi cez padáky“. Babiš tím narážel na Kalouskovo působení ve funkci náměstka ministra obrany a na několik kontroverzních zakázek z té doby, mezi nimiž byl právě i nákup padáků VTP-100. V roce 1997 zahynul při seskoku s tímto padákem voják a armáda již poté toto vybavení nevyužívala.

Ve vyhrocené sněmovní diskusi také Kalouska označil za „ožralu“ a „zloděje zlodějského“. Poslanec předtím Babiše kritizoval za to, že při vysvětlování kauzy Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí.

Kačerová připustila, že výroky měly „určitý reálný základ v politickém smyslu slova“. Připomněla judikaturu, podle níž skutkový základ u politického projevu nemusí být zcela přesný. Babišovu obhájci dala za pravdu v tom, že někdejší zakázky na ministerstvu obrany „dlouhodobě budí rozpaky a pochybnosti o nich trvají“. Podotkla také, že Kalousek Babiše do jisté míry vyprovokoval a že je jako bývalý politik povinen snášet vyšší míru kritiky.

Pokles politické kultury

Soudy původně řízení zastavily s tím, že výroky má řešit v disciplinárním řízení sněmovní mandátový a imunitní výbor. Nejvyšší soud se ale s takovým závěrem na jaře neztotožnil a nařídil věc projednat. Podle Nejvyššího soudu na vystupování poslanců mohou být důvodně kladeny vyšší nároky, neměli by vystupovat bez rozmyslu.

Problém s tím, že politiky nelze za jejich slova žalovat přímo, se podle soudkyně Kačerové vyskytuje před jejím soudem opakovaně. Ochrana poskytovaná parlamentní imunitou podle ní vede k narůstání agrese, k pocitu beztrestnosti za pronesené urážky a k poklesu politické kultury u nejvyšších státních představitelů. „Zdejší soud se žalovaného (Babiše) několikrát pokusil přimět k omluvě, zatím však vždy neúspěšně,“ poznamenala.