Babiš se má omluvit za výroky o Kalouskovi. Podle soudu ‚byl ovlivněn dlouhodobou averzí‘

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš se má na schůzi Poslanecké sněmovny i písemně omluvit předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavu Kalouskovi za výroky, které o něm pronesl při parlamentní debatě. V pátek o tom nepravomocně rozhodl Obvodní soud pro Prahu-západ. Babiš v roce 2018 před hlasováním o důvěře vládě ANO a ČSSD prohlásil, že Kalousek rozkrádal ministerstvo obrany a „zabil lidi cez padáky". Podle soudu šlo o osobní útok.

„Je zcela evidentní, že žalovaný (Babiš) byl ovlivněn dlouhodobou averzí vůči žalobci (Kalouskovi) a že jednoznačně sledoval cíl poškodit žalobce a vyřídit si s ním jakési osobní účty,“ konstatovala soudkyně. Nynější premiér podle ní nezvládl své emoce.

„Trvalo to tři roky a dosud to není pravomocné. Přesto to má svůj význam. Lhářům, podvodníkům a pomluvám se ustupovat nesmí,“ reagoval na verdikt soudu Kalousek na svém twitteru.

Předseda vlády dlouhodobě trvá na tom, že řekl pravdu, za kterou se omlouvat nebude. Ve vyhrocené sněmovní diskusi Kalouskovi tykal a označil ho také za „ožralu“ a „zloděje zlodějského“. Reagoval tak na poslancovu kritiku Babišova charakteru.

Soudy původně řízení zastavily s tím, že výroky má řešit v disciplinárním řízení sněmovní mandátový a imunitní výbor. Nejvyšší soud se ale s takovým závěrem na jaře neztotožnil a nařídil věc projednat.

Podle Nejvyššího soudu na vystupování poslanců mohou být důvodně kladeny vyšší nároky, neměli by vystupovat bez rozmyslu.

Premiérův advokát Jiří Urbánek namítal, že Nejvyšší soud nařídil pouze opětovné projednání případu a je třeba zohlednit specifičnost a svobodu politického projevu při jednáních sněmovny. Odmítl také přistoupit na částečný smír a žalobu označil za nedůvodnou.