Aktivity Babiše mladšího jen utvrdí názory v politických blocích, míní politologové

Na sociálních sítích začal být Andrej Babiš mladší aktivní už v minulých měsících. V těchto dnech je vidět ještě víc: přicestoval do Česka a začal pomáhat v obcích zasažených tornádem na jižní Moravě. „Dávám si život do pořádku,“ okomentoval svůj přesun do Prahy v rozhovorovém pořadu Prostor X. Současně se začal potkávat s opozičními politiky a vyzývá své sledující, aby si lidé rozmysleli, zda budou volit jeho otce.

Proč se k tomu odhodlal právě nyní? Zapojil se vědomě do předvolební kampaně? A může jeho angažmá odehnat voliče od hnutí ANO? „Na mě to vlastně působí jako soukromá aktivita, trochu jako terapie. Přijde mi, že si potřebuje udělat pořádek ve vztahu ke svému otci,“ domnívá se politolog Vít Hloušek.

„Mně to trochu připomíná složité rozvody vrcholných politiků a do toho promlouvající exmanželky či exmanželé,“ přidává svůj pohled specialista na politický marketing Jan Kubáček. „Je to také takový rozvod, rozchod syna s otcem,“ dodává.

A načasování? To prý podle politologů svědčí spíše proti teorii o cílené kampani. Pokud by chtěl Babiš mladší ovlivnit volby, musel by podle Hlouška vystoupit později, až v zaří, kdy bude Česko žít volbami naplno. „Nemyslím si, že to má prvoplánově nějaké politické implikace,“ říká. A připomíná, že by se nejednalo o první mediální přestřelku mezi rodinnými příslušníky v politice. Jeden příklad za všechny: před nedávnem jsme mohli v médiích sledovat, jak si „vyřizují účty“ bratři Hayato (KDU-ČSL) a Tomio (SPD) Okamurovi.

Politolog Kubáček ovšem souvislost s volbami vidí. „Nemám z toho pocit, že by to byla náhoda. Mám z toho dojem, že někdo s logikou blížících se sněmovních voleb kalkuloval a že ty kroky mají nějakou jasnou souslednost,“ míní. Upozorňuje tak na to, že se radikálně změnil způsob, jakým Babiš mladší komunikuje. „Má to profesionální charakter,“ hodnotí.

Setkávání s osobnostmi

Posledními kroky Andrej Babiš mladší na politický parket chtě nechtě vstoupil. Setkal se totiž s výraznými opozičními osobnostmi. Minulý týden promluvil (a nechal se vyfotit) se senátorem Davidem Smoljakem (STAN), v Řeporyjích se zastavil za starostou Pavlem Novotným (ODS) a v pondělí šel na pivo s Miroslavem Kalouskem (TOP 09).

„Přijde mi, že je to způsob jak zapůsobit na středové, váhavé voliče,“ komentuje to Kubáček. Pokud to tak ale bylo zamýšleno, udělal Babiš mladší podle něj chybu v momentě, kdy se setkal s Kalouskem. „Lidé, kteří vzhlíží k Andreji Babišovi staršímu, už mají jasný důkaz toho, že nejde jen o synátorské svědectví, ale už v tom vidí chladný kalkul,“ vysvětluje.

Podle politologa Hlouška je výběr osobností návodný, nicméně podle něj mají společné pouze to, že jsou kritici premiéra Babiše. Jejich fáze politické kariéry dle jeho názoru nepřipouští debatu o úmyslech zasáhnout do předvolebního boje. „Novotný neuspěl s tím stát se kandidátem ODS do parlamentu, Kalousek ohlásil politický důchod a pan Smoljak nevypadá jako člověk, který by chtěl rozjíždět nějakou velkou politickou kariéru. Komu by tohle mohlo pomoci?“ ptá se Hloušek. Setkání podle něj nedávají politický smysl ani z pohledu Babiše mladšího, protože mu neotevírají dveře k žádnému vyššímu politickému angažmá.

Dopady na kampaň

A co premiér Babiš? Negativní dopad na výsledky ANO v podzimních volbách to podle oslovených expertů mít nebude. Pomyslné bloky – pro a proti Babišovi – aktivity premiérova syna pouze utvrdí v jejich názorech. „Voliče hnutí ANO tohle vůbec nezajímá,“ myslí si Hloušek.

Ostatně sám Babiš mladší se ve zmíněném rozhovoru Prostoru X nechal slyšet, že není jeho cílem ovlivnit politiku. „Je to vedlejší účinek,“ připustil pouze.

Benefity pro opoziční strany a koalice by z vystupování Babiše mladšího mohly plynout podle Hlouška za dvou předpokladů – musel by to on sám chtít a jeho aktivity by musely mít politický rozměr. „Teď by samozřejmě záleželo na něm, jestli by to chtěl a co by případně z toho vzešlo,“ zamýšlí se politolog.

„Byli s Kalouskem na pivě, ale co o tom víme? Že se Babiš mladší omluvil za svého otce a Kalousek řekl, že působil normálním dojmem. Nic dalšího nevíme. Co si povídali, to zůstává mezi nimi. Z toho politický kapitál nevytlučete,“ dodává.

Příběh Andreje Babiše ml. Nejstarší syn českého premiéra Andreje Babiše

Donedávna bydlel se svou matkou Beatou Adamovičovou ve Švýcarsku

S jeho osobou se ve vztahu k otci nejčastěji skloňuje Krymská kauza září 2017: Babiš mladší pobývá se svým ošetřovatelem Petrem Protopopovem na Krymu leden 2018: Babiš mladší napsal policii, že byl unesen kvůli kauze Čapí hnízdo na Krym duben 2018: Policie oznámení „administrativně založila“, aniž by ho dostatečně prověřila listopad 2018: Server Seznam Zprávy zveřejnil video s Babišem mladším natočené skrytou kamerou listopad 2018: Policie začala prověřovat podezření ze zavlečení Babiše mladšího na Krym listopad 2018: Kvůli kauze Krym byl na policii podat vysvětlení premiér Andrej Babiš (ANO) prosinec 2018: Babiš mladší zůstává ve Švýcarsku a pravidelně chodí k psychiatrovi srpen 2019: Policisté, kteří odložili oznámení o únosu na Krym, dostali kázeňský trest únor 2020: Státní zástupci zastavili stíhání Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo, trestný čin se podle nich neprokázal únor 2021: Babiš mladší po dvou letech opět promluvil, pro Seznam Zprávy řekl, že si za svými dřívějším prohlášením stojí, nechce ale, aby byl někdo stíhán únor 2021: Policie případ zavlečení na Krym odložila, aniž Babiše mladšího vyslechla