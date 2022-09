ONLINE: Neudělal ze mě jen bílého koně, ale i blázna, řekl Babiš mladší před budovou soudu o svém otci

Andrej Babiš mladší již dříve popsal, že v kauze padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu sehrál roli bílého koně a že Čapí hnízdo bylo od počátku projektem jeho otce.

Obžalovaný expremiér a šéf ANO Andrej Babiš se do poslední chvíle snažil výpovědi svého syna zabránit. Opakovaně tvrdil, že je psychicky nemocný a nezpůsobilý vypovídat před soudem.

Ještě ve středu požadoval po soudu, aby Babiše mladšího vyšetřili psychiatři a zjistili tak, zda je schopen se soudního líčení zúčastnit. Neúspěšně.

Soudce Jan Šott nakonec návrh zamítl s tím, že k vyšetření není před výslechem důvod. Předseda ANO se proto rozhodl, že se pátečního jednání nezúčastní. Stejně tak druhá obžalovaná Jana Nagyová (kandiduje za hnutí ANO do Senátu). Babiš mladší pak počínání svého otce komentoval slovy: „Je to nehoráznost.“

Andrej Babiš mladší dorazil v pátek k budově soudu patnáct minut před začátkem hlavního líčení. Čekaly na něj desítky fotografů, kameramanů i píšících novinářů.

„Budu opakovat to, co jsem říkal poslední dva roky,“ řekl při příchodu novinářům. A ke svému otci řekl: „Neudělal ze mě jen bílého koně, ale i blázna.“ Popřel také otcovo tvrzení, že má psychické problémy. A doplnil, že to, že se přišel osobně obhájit, je pro něj výhra.

Podle trestního zákoníku hrozí obžalovaným Andreji Babišovi a Janě Nagyové pět až deset let vězení. Státní zástupce pro ně ale navrhuje podmínky a peněžité tresty.

Andrej Babiš mladší přichází vypovídat k soudu v kauze Čapí hnízdo | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz