Policisté udělali při prověřování únosu Babiše juniora jen administrativní chybu. Dostali kázeňský trest

Vedení pražské policie potrestalo policistu, který odložil oznámení o únosu Andreje Babiše mladšího na Krym. Potrestalo i jeho nadřízeného, který chybu neodhalil. V roce 2018 Babiš junior policii poslal e-mail, kde tvrdil, že byl unesen, protože prý jeho otec potřeboval, aby na čas zmizel kvůli vyšetřování případu Čapí hnízdo. Informaci o kázeňském potrestání potvrdil Radiožurnálu mluvčí policie Jan Daněk. Praha 10:11 20. srpna 2019

Nadřízený obou policistů podle mluvčího Daňka zjistil pochybení dvou policistů. „Konkrétně se jednalo o pochybení jednoho z kriminalistů, které mělo administrativní charakter a spočívalo v šetření případu v režimu zákona o policii, a nikoliv v režimu trestního řádu. Druhým potrestaným byl nadřízený tohoto kriminalisty, který toto pochybení při kontrole práce svého podřízeného nezjistil a zároveň se spolupodílel na rozhodnutí o šetření v režimu zákona o policii,“ sdělil Daněk. Detaily nesdělil, uvedl pouze, že pochybení nemělo na případ žádný vliv.

Mezi kázeňské tresty patří například několikaměsíční snížení platu. Případ původně vyšetřovala generální inspekce. Dva policisty podezřívala z trestných činů maření úkolu úřední osoby z nedbalosti a zneužití pravomoci. To se ale neprokázalo a státní zástupce Ondřej Šťastný případ předal vedení pražské policie, aby rozhodlo, zda se policisté nedopustili kázeňského přestupku.

Policisté z kauzy Babiše mladšího nespáchali trestný čin. Čeká je kázeňské řízení Číst článek

„Ve věci jsem neshledal podezření ze spáchání žádného trestného činu ze strany policistů. Vyšlo však najevo, že dva příslušníci Policie ČR se svými pochybeními, která jsou celkově méně závažná, mohli dopustit kázeňského přestupku podle služebního zákona. K jeho projednání je příslušná Policie ČR,“ uvedl tehdy Šťastný.

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už v minulosti několikrát popřel, že by byl syn unesen. Podle něj syn trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem.

E-mail Babiše mladšího přišel české policii 5. ledna 2018, a pak ještě z neznámého důvodu podruhé, a sice o tři dny později. Radiožurnálu se podařilo ho získat.

„Byl jsem unesen na Krym. Teď se nacházím na Ukrajině u své přítelkyně. Čeká mne nedobrovolný psychiatrický zákrok. Můj otec potřeboval, abych zmizel po čas kauzy Čapí hnízdo,“ psalo se v něm.

‚Zneužití nemocného‘

Policie ale i přesto Babiše juniora osobně nekontaktovala ani ho nezačala hledat. Jak vysvětlil v polovině listopadu loňského roku šéf policie Jan Ptáček, policisté totiž byli v pravidelném kontaktu s jeho advokátem. Podle úředního záznamu se spokojili se zaslanou fotografií Babiše juniora, který měl v tu dobu pobývat u matky v Bratislavě a aktuálního vydání novin. A pak případ odložili, což právě prověřovala generální inspekce a výsledkem je aktuální potrestání policisty.

Vyšetřování údajného únosu se ale rozjelo na konci loňské roku znovu. A to poté, co reportéři serveru Seznam.cz na konci loňského roku skrytě natočili Andreje mladšího v Ženevě. Zopakoval jim stejnou větu, jakou už dříve napsal policii: Byl jsem unesen na Krym. Musel jsem odjet, protože to potřeboval otec kvůli kauze Čapí hnízdo.

Babiš následně za synem odjel a na facebooku napsal, že syna a jeho matku navštívil, aby si poslechl, jak prožívají poslední dny. „Už pochopili, jak je novináři zneužili. Že se snaží zneužít mého nemocného syna a postavit ho proti mně,“ uvedl premiér. Od té doby je Babiš junior nekontaktní a nebyl k zastižení ani v domě ve Švýcarku, kde ho předtím policisté vypátrali.