Kauza Babiše mladšího: Reportéři Seznamu etiku neporušili, říká Klíma z fondu nezávislé žurnalistiky

Reportáž serveru Seznam Zprávy a rozhovor natočený skrytou kamerou s Andrejem Babišem mladším, který je trestně stíhaný v kauze Čapí hnízdo, vyvolaly diskuse o tom, zda nedošlo k porušení etických pravidel žurnalistiky. O tématu v pořadu Českého rozhlasu Plus debatovali komentátor Lidových novin Petr Kamberský a Michal Klíma – člen správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Pro a proti Praha 14:41 21. listopadu 2018

Televize Seznam zveřejnila rozhovor s Andrejem Babišem mladším, který tvrdí, že ho zaměstnanec Agrofertu Petr Protopopov unesl na Krym. Důvodem podle něj bylo, že předseda vlády a jeho otec chtěl, aby kvůli vyšetřování kauzy Čapí hnízdo zmizel. Narušili novináři Seznamu novinářskou etiku, když při rozhovoru použili skrytou nahrávací techniku?

Podle Petra Kamberského není problém samotné zveřejnění záběrů pořízených ve Švýcarsku, ale jeho způsob.

„Reportáž se vede nějakým předem připraveným směrem a ignoruje veškeré odbočky. Myslím, že nebylo vůbec nutné zobrazit tvář pana Andreje Babiše mladšího, jeho byt a bydliště. Tohle všechno mohli odprezentovat tak, že by to nebylo vidět.“

Podle Michala Klímy k porušení etických pravidel nedošlo. „Myslím, že nedošlo k porušení novinářské etiky. Ty ostatní věci jsou spíše otázkou posuzování profesionality a tady může mít každý vlastní představy,“ okomentoval věc Klíma.

Očekávaný příchod?

Komentátor Kamberský nerozumí tomu, proč reportéři Seznamu ve své reportáži zveřejnili i podobu Andreje Babiše mladšího, a je podle něj možné, že premiérův syn o příchodu novinářů předem věděl.

„Nevím, proč ji zveřejnili. Oni moc nekomunikují, to výrobní tajemství drží jakoby uvnitř nejužší redakce. Nelze vyloučit ani to, že Andrej Babiš mladší věděl, že přijedou, protože skoro všechny osoby mají rozostřené tváře,“ řekl v Českém rozhlase Plus.

„Výpověď Andreje Babiše mladšího je závažná a ve veřejném zájmu, ale není důvod ho snímat skrytou kamerou.“ Petr Kamberský

„Myslím, že pokud autoři reportáže věděli, že je velmi vážná možnost, že je (Babišův syn) psychicky nemocný, že ho neměli natáčet. Pokud ovšem neměli jeho souhlas,“ dodal.

Podle Michala Klímy však není jisté, že je Babiš mladší skutečně vážně psychicky nemocný. Premiérův syn totiž podle známých informací nebyl podroben nezávislému posouzení.

„Myslím, že to nevíme. Protože není žádný závazný posudek, který by to říkal, nebo není znám, že to říká pan Babiš, to je jeho tvrzení,“ popsal Klíma.

Veřejný zájem?

Oba hosté se neshodli na definici toho, co je a co není veřejným zájmem. Podle Kamberského je důležité uvažovat nad tím, jaké důsledky bude reportáž mít na pravděpodobně nemocného člověka. Nic na věci nemění ani to, že se později s novináři sám spojil přes e-mail. „Četl jsem ten e-mail, který se zveřejnil, a tam bylo ,moje pseudonemoc, které se říká schizofrenie.‘ Že je podezření na tuto nemoc, víme ze spisu, potvrdili ji lidé, kteří do něj vidí, určitě to tedy věděla paní Sabina Slonková, říká to pan premiér, říká to Andrej Babiš mladší a Národní ústav duševního zdraví,“ dodal.

Podle Klímy je třeba poměr mezi osobním a veřejným zájmem zvažovat, reportáž TV Seznam ale hranice nepřekročila.

„Myslím, že tam nedošlo k něčemu takovému, aby to přicházelo v úvahu a aby nějaké poškození přicházelo v úvahu. Vždyť ten rozhovor byl o několika zásadních otázkách,“ řekl s tím, že u rozhovoru byla i Babišova matka, která kdykoliv mohla zasáhnout. Ani následné zveřejnění neobsahovalo nic, co by podle něj mělo vést ke zhroucení.

Výjimkou povolující natáčení skrytou kamerou jsou podle Kamberského situace, kdy by záznamy zachycovaly nějaké nedovolené chování. „Ale oni nepřistihli Andreje Babiše mladšího při něčem hrozném. Natočili ho bez jeho vědomí, jak říká o jiných lidech, že dělají něco špatně. Jeho slova jsou důležitá, ale není důvod ho snímat skrytou kamerou,“ řekl a zkritizoval, že reportéři sami neuvedli, že premiérův syn může být duševně nemocný.

„Je třeba posuzovat případ od případu, zda použitím skryté kamery došlo k porušení obecných etických norem. Myslím, že tady k tomu nedošlo“ Michal Klíma

Podle Klímy však informace o nemoci v reportáži zazněla „Navíc se bavíme o televizi a každý divák si může udělat názor. Není třeba ho explicitně ovlivňovat,“ oponoval.

Karikatura Iva Lukačoviče

Do případu údajného zneužití evropských dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo, v níž je trestně stíhán mimo jiných osob i premiér Andrej Babiš (ANO), se svérázným způsobem vložila i Mf Dnes. Na názorové stránce listu vyšla karikatura majitele společnosti Seznam – miliardáře Iva Lukačoviče s upozorněním, že napříště by mohlo být jeho soukromé věcí veřejnou.

Podle Kamberského by bylo neslušné, kdyby hodnotil práci kolegů ze sesterského deníku a vyjadřoval se ke karikatuře, která se objevila na stránkách MF Dnes.

Podle Klímy ale jde o nehoráznost. „Uveřejněný text je naprosto zmatený. Říká se tam, že se pan Lukačovič zařadil mezi magnáty podezřívané z toho, že svá média zneužívají pro vlastní byznysové zájmy. Vůbec nechápu, jaký byznysový zájem pana Luakčoviče by tady měl být zneužit. Považuji to i za naprostou neprofesionalitu a hloupost,“ uzavřel.