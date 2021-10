Kauza zavlečení: policie zvažuje další posudek na premiérova syna. ‚Řekl jsem ano,‘ potvrdil Babiš ml.

Jsou to tři týdny, co Andrej Babiš mladší předstoupil před české vyšetřovatele a vypověděl jim svou verzi příběhu, během něhož se ocitl na Ruskem okupovaném Krymu. Znova jim zopakoval, že se na cestu vydal proti své vůli a že vše souviselo s kauzou Čapí hnízdo.

Jak server iROZHLAS.cz ověřil u několika zdrojů, nyní se schyluje k dalšímu kroku: protože případ z velké části stojí a padá s vypovědí Babiše mladšího, poškozeného a oznamovatele v jedné osobě, musí policie posoudit věrohodnost jeho slov. Což znamená, že musí zjistit, zda už netrpí žádnou duševní chorobou, jak sám tvrdí.

Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala k tomu pouze obecně řekl, že policie zvažuje další kroky. „Policejní orgány provádí úkony, které budou navazovat na již provedený výslech oznamovatele,“ uvedl Cimbala pouze.

Sdílnější nebyl ani dozorující státní zástupce Jan Lelek. „V rámci této kauzy neposkytuji žádné informace, jedná se o neveřejnou fázi šetření, takže k tomu neposkytuji aktuální informace,“ řekl Lelek z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1.

Státní zástupce o možném zavlečení Babiše mladšího na Krym: Jeho výpověď rozhodne, co s případem dál Číst článek

Sám Babiš mladší byl ovšem konkrétnější. Potvrdil, že jde o nový posudek. „Policie se mě zeptala, jestli bych byl ochoten podstoupit zdravotní posudek,“ řekl pro iROZHLAS.cz premiérův syn. „A já jsem řekl, že ano,“ dodal.

Ve spisech, v nichž figurovalo jméno Babiše mladšího, se dosud operovalo s posudkem, jehož autorkou je jeho bývalá ošetřující lékařka Dita Protopopová. Ta jej označila za „pacienta s postupným rozvojem paranoidní schizofrenie“ a nedoporučila jeho účast u soudních líčení či vyšetřování. „Informace zpracovává paranoidně a ani by nebyl schopen podat validní informace,“ napsala.

Andrej Babiš mladší ale tvrdí, že Protopopová posudek zmanipulovala. Po návratu do Česka si nechal vypracovat dvě nové zprávy, které jej podle jeho slov vyhodnotily jako duševně zdravého. Jeden z nich podle serveru Seznam Zprávy vypracovala lékařka Džamila Stehlíková, někdejší ministryně pro lidská práva, pod druhým je podepsán Slavomír Fischer, vedoucí katedry pedagogiky a aplikovaných disciplín na Univerzitě J. E. Purkyně. Oba posudky měly podle serveru potvrdit, že je schopen podstoupit trestní řízení.

Babiš mladší zakázal své bývalé lékařce Protopopové mluvit s médii. Důvod nevysvětlil Číst článek

Zvažované nové zkoumání se podle všeho dotkne jen kauzy údajného zavlečení na Krym. Pro případ Čapí hnízdo, kde vystupuje pouze jako svědek, zatím nikdo nový posudek oficiálně nepoptává. „Vím jenom to, co se stalo na výslechu,“ poznamenal Andrej Babiš mladší.

Premiérův obhájce Josef Bartončík minulý týden ale pro Deník N řekl, že zvažuje návrh na doplnění vyšetřování i v této kauze. „Nevylučuji, že je to ve hře. Ale ani to nepotvrzuji. Zatím si to skládám v hlavě,“ řekl Bartončík neurčitě.

Premiérův syn se kvůli své cestě na Krym obrátil na policii už v lednu 2018. Policisté věc prověřovali pro podezření ze zavlečení a z omezování osobní svobody, letos v únoru ale případ - aniž by Babiše mladšího vyslechli - odložili. Nešlo podle nich ani o trestný čin, ani o přestupek.

Dita Protopopová kandidovala v komunálních volbách za ANO v Praze 8. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na Krym odvezl premiérova syna manžel lékařky Dity Protopopové, která byla dříve poradkyní jeho otce na ministerstvu financí a kandidovala i za hnutí ANO. V listopadu 2018 po propuknutí kauzy kolem Babišova syna odešla na vlastní žádost z Národního ústavu duševního zdraví. Svůj odchod zdůvodnila především mediálním tlakem na sebe i ústav. Protopopová pak koncem letošního srpna opustila pozici tajemnice rady vlády pro duševní zdraví.

Posudek Protopopové měl podle médií pomoci Babišovu synovi vyhnout se ze zdravotních důvodů stíhání v kauze Čapí hnízdo. Babiš mladší nyní prohlašuje, že farma Čapí hnízdo byla od počátku projektem jeho otce a že on hrál roli bílého koně.

Stíhání členů Babišovy rodiny v kauze padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo už bylo zastaveno. Obvinění nyní čelí jen premiér a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová), oba vinu odmítají.

KRYMSKÁ KAUZA září 2017: Babiš mladší pobývá se svým ošetřovatelem Petrem Protopopovem na Krymu

leden 2018: Babiš mladší napsal policii, že byl unesen kvůli kauze Čapí hnízdo na Krym

duben 2018: policie oznámení „administrativně založila“, aniž by ho dostatečně prověřila

listopad 2018: server Seznam Zprávy zveřejnil video s Babišem mladším natočené skrytou kamerou

listopad 2018: policie začala prověřovat podezření ze zavlečení Babiše mladšího na Krym

listopad 2018: kvůli kauze Krym byl na policii podat vysvětlení premiér Andrej Babiš (ANO)

prosinec 2018: Babiš mladší zůstává ve Švýcarsku a pravidelně chodí k psychiatrovi

srpen 2019: policisté, kteří odložili oznámení o únosu na Krym, dostali kázeňský trest

únor 2020: státní zástupci zastavili stíhání Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo, trestný čin se podle nich neprokázal

září 2020: Seznam Zprávy přišly s tím, že je možné, že policisté případ uzavřou, aniž by Babiše mladšího vyslechli

únor 2021: Babiš mladší po dvou letech opět promluvil, pro Seznam Zprávy řekl, že si za svými dřívějším prohlášením stojí, nechce ale, aby byl někdo stíhán

únor 2021: Policie případ zavlečení na Krym odložila

září 2021: Andrej Babiš mladší podává policii vysvětlení v kauze údajného únosu