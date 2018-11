Ohrožují premiéra tvrzení jeho syna? Otázky a odpovědi v kauze ‚únosu‘ Andreje Babiše mladšího

Případ syna premiéra Andreje Babiše způsobil v Česku politickou krizi. Babiš junior reportérům televize Seznam popsal, že ho lidé z okolí otce kvůli kauze Čapí hnízdo drželi na Ruskem anektovaném Krymu. Opozice kvůli tomu svolává mimořádnou schůzi sněmovny, na níž chce hlasovat o důvěře vládě. Server iROZHLAS.cz přináší odpovědi na nejdůležitější otázky týkající se případu. Praha 18:00 13. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš mladší v reportáži televize Seznam. | Zdroj: TV Seznam

Co premiérův syn řekl o svém údajném únosu?

Tvrdí, že ho lidé z okolí jeho otce drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském poloostrově Krym. Jmenoval jen Petra Protopopova, manžela lékařky a lídryně hnutí ANO pro komunální volby v Praze 8 Dity Protopopové. „Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda. Zneužil toho, že byl můj pečovatel,“ řekl Babiš mladší reportérům ve Švýcarsku.

„On (Protopopov) mi řekl na Ukrajině - já a tvůj otec uděláme všechno, abys byl zavřený,“ dodal Babiš mladší. Z Protopopova měl podle svých slov strach, proto se obrátil na policii a ohlásil únos.

Jakou roli v případu hraje premiér?

Babiš junior neuvedl, že by se na něm jeho otec aktivně podílel. Připustil ale, že Protopopov pro otce pracoval. „Podle mě nebyl nápad mýho táty, mě vzít do Krymu, to byl nápad jeho (Protopopova),“ řekl doslova Babiš junior.

Proč policie stíhá Babiše juniora?

Právě on, jeho sestra Adriana Bobeková a Babišova současná manželka Monika získali akcie Farmy Čapí hnízdo. Část z nich pak dále převedli na Martina Herodese, bratra Moniky Babišové. Podle policie proto, aby zastřeli fakt, že Farmu Čapí hnízdo skrytě ovládá Andrej Babiš senior a holding Agrofert.

Co o svojí roli v kauze Babiš mladší řekl?

Z jeho slov vyplývá, že netušil, o co jde. „Pozitivně si pamatuji, že jsem něco s Čapím hnízdem podepisoval. Nevěděl jsem vůbec, co podepisuji,“ připustil. Pokud by takto vypovídal v dotační kauze, jeho slova by potvrdila policejní verzi, že převod akcií byl pouze účelovým krokem k zastření skutečného majitele Farmy Čapí hnízdo.

Co zjistila o údajném únosu Babiše juniora policie?

Sám Babiš junior v e-mailu české policii napsal, že je proti své vůli držen na Ukrajině. Kriminalisté proto kontaktovali jeho advokáty a chtěli s Babišem mluvit. Nakonec se domluvili, že se spojí s matkou Babiše juniora na Slovensko, kam se premiérův syn přesunul.

„Byl dohodnut postup, že bude předán dosahový mobil matce zájmové osoby a ta se ozve. Dále bylo dohodnuto, že se matka se synem vyfotí s denním tiskem a vystavenou fotku zašle,“ popisuje úřední záznam, který iROZHLAS.cz získal díky zákonu o svobodném přístupu k informacím. Když dorazila fotografie Babiše mladšího a jeho matky s aktuálním vydáním deníku Blesk, policie akci zastavila.

Prověřování tak uzavřela, aniž by s ním osobně mluvila. Za svým postupem si ale stojí. Podle mluvčího Tomáše Hulana se s pouhou fotografií nespokojili. Jaké další kroky udělali, aby si ověřili, že premiérův syn je v pořádku, ale mluvčí odmítl přiblížit. Nejvyšší státní zastupitelství již nechává postup policistů prošetřit.

Kdo měl Babiše juniora držet na Krymu?

Příliš informací o osmatřicetiletém Petru Protopopovi muži známo není. Kromě toho, že je manželem lékařky Protopopové, také pracuje pro holding Agrofert. „Nezlobte se, nebudeme se ke svým zaměstnancům vyjadřovat. Také se vás neptáme na jednotlivé pracovníky Českého rozhlasu,“ odmítl otázky mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Jak Andrej Babiš mladší popsal svoji cestu Evropou?

Andrej Babiš mladší serveru Seznam Zprávy řekl, že ho Protopopov držel v Sevastopolu a Jaltě na Krymu. „Taky mě držel v Moskvě. Do okupovaného Krymu mě vzal z Moskvy na ruské vízum v pasu,“ řekl Babišův syn. | Foto: PonStreetMap | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak případ komentoval premiér?

Andrej Babiš senior odmítl, že jeho syn byl unesen a dodal, že nevidí důvod k rezignaci. „Můj syn je psychicky nemocný. Bere léky, musí být pod dohledem a žije s matkou ve Švýcarsku. Moje dcera trpí bipolární chorobou. Mého syna nikdo neunesl, z České republiky odjel dobrovolně. Tuto věc prošetřovala policie a sama došla k závěru, že se únos nikdy nestal,“ napsal v úterý ráno svém facebookovém profilu.

Odpoledne to pak na improvizované tiskové konferenci ze sicilského Palerma zopakoval a zaútočil na novináře. „Mého syna Andreje novináři přepadli a kladli mu sugestivní otázky, aby dostali správnou odpověď. To je vrchol hyenismu. Tajně natáčet psychicky nemocného člověka je odporné a hnusné,“ řekl premiér.

Podivil se, že musí veřejně komentovat zdraví svých potomků. „Myslím, že všichni rodiče, kteří mají podobné trápení, mě pochopí. Každý rodič pro své děti udělá všechno. Za zdraví svých dětí bych položil svůj život,“ pronesl Babiš senior.

Věří vyšetřovatelé, že je Babiš mladší nemocný?

Nikoliv. Podle nich se syn českého premiéra i jeho sestra Adriana Bobeková pouze snaží vyhnout trestnímu stíhání. Policisté v obvinění upozorňují, že Babiš junior ještě nedávno pilotoval dopravní letadlo a jeho sestra se mimo jiné podílela na stavbě a provozu Čapího hnízda.

„Já bych se nechtěl zúčastnit trestního řízení, ale jak vidíte, jsem schopen komunikovat v českém jazyce,” řekl Babiš mladší k tomu, zda by byl schopen účastnit se vyšetřování. Dozorující státní zástupce kauzy Čapí hnízdo Jaroslav Šaroch serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že o pobytu Babiše juniora mimo Česko policie věděla a dělala kroky k tomu, aby ho vyslechla.

Lze Babiše mladšího a jeho sestru stíhat?

O tom musí rozhodnout lékařské posudky, Babiše mladšího se však prozatím ani nepodařilo vyslechnout ani vyšetřit.

„Pobyt obviněného byl zjišťován mimo jiné prostřednictvím Interpolu s výsledkem, že se obviněný zdržuje ve Švýcarsku. Teprve po zjištění relevantních poznatků o pobytu obviněného, přichází v úvahu vyhotovit žádost o mezinárodní spolupráci. Policejní orgán a státní zástupce musí respektovat zákonné postupy, které jsou vytyčeny normami upravujícími mezinárodní právní pomoc,“ uvedl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Jak serveru iROZHLAS.cz již předtím řekl státní zástupce Šaroch, vyšetřovací tým zvažuje, že kauzu rozdělí a Babiše juniora tak bude vyšetřovat samostatně.