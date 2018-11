VIDEO: Policie prošetřuje cestu Babiše mladšího na Krym jako zavlečení, snaží se s ním navázat kontakt

Přehled tisku: ubyde železničních přejezdů a nová koalice chystá v pražských firmách personální změny

V pátečním tisku se dočtete o tom, že stát chce kvůli bezpečnosti zredukovat počet železničních přejezdů v zemi. Dále se také píše o tom, že by v Česku mohl vyjet první autonomní vlak do tří let.