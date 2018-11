Komunisté při hlasování o nedůvěře podpoří Babišovu vládu. Premiér s nimi jednal hodinu a čtvrt

Komunisté vládu premiéra Andreje Babiše (ANO) podpoří. Předseda vlády v úterý odpoledne strávil zhruba hodinu a čtvrt na jednání vedení strany, které se zabývalo postojem k pátečnímu hlasování o nedůvěře vládě. Při příjezdu do sídla KSČM s novináři nemluvil, při odjezdu se jim vyhnul. Komunisté jednání svolali minulý týden poté, co se objevily informace o údajném únosu Babišova syna Andreje na Krym. Praha 16:13 20. 11. 2018 (Aktualizováno: 16:35 20. 11. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KSČM Vojtěch Filip. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

KSČM podpořila v červenci vládu ANO a ČSSD v hlasování o důvěře, kabinet pro své setrvání i tentokrát potřebuje, aby komunisté nehlasovali proti němu.

„Výkonný výbor zcela jednoznačně schválil návrh, aby se KSČM vyslovila proti vyslovení nedůvěry vládě ČR a doporučila poslaneckému klubu, aby hlasoval jednotně,“ sdělil novinářům předseda KSČM Vojtěch Filip s tím, že konečné stanovisko by měl v pátek probírat poslanecký klub strany.

Umělá mediální kauza

„Je vidět, že naši členové nevěří té umělé mediální kauze, která se týká občana cizího státu, takže jsme spíše hodnotili otázku plnění dohody o toleranci vlády, dvě otázky se týkaly té samotné kauzy. Pan premiér sdělil, že jeho syn je už více než 10 let státním občanem Švýcarské konfederace, takže spekulace o tom, že syna někam uklízel, jsou zcela nepodložené, dokonce bych řekl, že je to totální lež,“ dodal Filip.

Ten dříve označil nahrávku Babišova syna, kterou odvysílal web Seznam Zprávy, za nelegální. Nepřinesla podle něj navíc žádné nové informace oproti těm, se kterými se mohli seznámit členové sněmovního mandátového a imunitního výboru při vydávání premiéra k trestnímu stíhání. Za důležitější považuje projednávání státního rozpočtu na příští rok.

Za novou informaci označil Filip pouze to, že Babišův syn je podle úterního premiérova vyjádření přes deset let švýcarským občanem. „Takže spekulace o tom, že někam syna uklízel, jsou zcela nepodložené, dokonce bych řekl, že je to totální lež,“ uvedl Filip. Kauza podle něj nezatěžuje vládu, kabinet plní své úkoly a nenechal se rozkývat umělou kauzou, což je pozitivní pro občany.

Mimořádnou schůzi, na které chtějí vyslovit vládě nedůvěru, vyvolali v reakci na zjištění ohledně Babišova syna a jeho údajného únosu na Krym poslanci opozice. Shromáždili 92 podpisů, k odvolání vlády je třeba nejméně 101 hlasů. Vedení vládních sociálních demokratů se k formulování postoje k hlasování sejde ve středu.