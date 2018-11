Ministři o krizi: Maláčová chce, aby se premiér stáhnul. Schillerové, Tomanovi a dalším vysvětlení stačí

Části ministrů stačí před pátečním hlasováním poslanců o nedůvěře vládě, jak premiér Andrej Babiš (ANO) vysvětlil kauzu údajného únosu svého syna obviněného v dotační kauze Čapí hnízdo veřejnosti. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) případ zatěžuje vládu a premiér by měl odstoupit a vrátit se případně na post předsedy vlády po objasnění svých kauz. Praha 8:42 20. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryni financí za hnutí ANO Aleně Schillerové (vlevo) a ministrovi zemědělství za ČSSD Miroslavu Tomanovi vysvětlení premiéra Andreje Babiše (ANO) ke kauze údajného únosu jeho syna stačí. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) případ zatěžuje vládu a premiér by měl odstoupit a vrátit se případně na post předsedy vlády po objasnění svých kauz. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

S dosavadním řešením případu je spokojená ministryně financí za ANO Alena Schillerová. Uvedla, že Babiš jí osobně okolnosti případu osvětlil se stejnými argumenty, jaké použil vůči veřejnosti. Ministři se k situaci vyjádřili při příchodu na úterní jednání vlády. „I já mám ve vzdálenějším okolí schizofrenika,“ uvedla Schillerová k svému pohledu na věc.

Sociální demokraté zformulují svůj postoj ke kauze na středečním zasedání širšího vedení, ve čtvrtek zasedne jejich poslanecký klub. Ministr kultury Antonín Staněk chce svůj názor na věc sdělit až kolegům na těchto fórech.

„Myslím si, že je to nešťastné, že to zatěžuje vládu a chtělo by to razantní řešení. Nejšťastnější by byl ten slovenský model, to znamená, kdyby pan premiér odstoupil, vyřešil si své problémy a pak by se případně vrátil,“ řekla novinářům Maláčová. Vláda podle ní má své výsledky a její konec by asi byl špatný pro občany země.

Dosavadními výsledky kabinetu zejména v sociální oblasti hájil pokračování kabinetu i ministr zemědělství za ČSSD Miroslav Toman. Bylo by podle něj nelogické hlasovat proti vládě. Zmínil, že Babiš kauzy vysvětluje, jak slíbil.

Vládní krizi odstartovala před týdnem skrytě natočená reportáž s Andrejem Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér prý chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu.

Babiš to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil svého otce ze lži. I v úterý premiér zopakoval, že nepřiznání si nemoci je součástí diagnózy jeho syna. V pondělí večer Babiš o kauze mluvil s prezidentem Milošem Zemanem, který ho ujistil o své podpoře.