Žalobce nechává ověřit podpis Babiše mladšího na smlouvě k nabytí akcií Farmy Čapí hnízdo

‚Je to absolutně nepřijatelné.‘ Babiš ostře kritizoval hradního kancléře Mynáře, vyzval ho k rezignaci

Pokud by tak hradní kancléř neučinil, odvolal by ho Babiš po případné aktivaci článku 66 Ústavy, kdy by předseda vlády získal část prezidentových pravomocí. Na to má podle ústavních právníků právo.