Babiš mladší po dvou letech promluvil: Nemám zájem vypovídat. Ulevilo se mi, že jsem to mohl někomu říct

Andrej Babiš mladší po více než dvou letech promluvil do médií. Serveru Neovlivní.cz potvrdil, že během rozhovoru, který s ním byl v listopadu 2018 natočen na skrytou kameru, mluvil pravdu a necítil se pod tlakem. „Naopak se mi ulevilo, že jsem to mohl někomu říct," uvedl. Aférou kolem Babiše mladšího se policie zabývá už více než dva roky. Kriminalisté prověřují jeho tvrzení, že byl svým ošetřovatelem zavlečen na Ruskem okupovaný Krym. Praha 10:28 5. února 2021 Syn premiéra z prvního manželství Andrej Babiš mladší pobýval v roce 2017 na Ruskem anektovaném Krymu, kam ho odvezl jeho ošetřovatel Petr Protopopov

Premiérova syna, který dlouhodobě žije ve Švýcarsku, se dosud nepodařilo policii vyslechnout. Na otázku serveru Neovlivní.cz, proč v kauze Krym a Protopopov nevypovídal, odpověděl: „Protože nemám zájem.“

„V současné době se stále čeká na výsledky dožádání do ciziny. A pokud jde o mého klienta: že by bylo nařízeno jeho podání vysvětlení, to není. Nemám o tom žádné zprávy,“ popsal serveru iROZHLAS.cz aktuální situaci obhájce Babiše mladšího Petr Topinka.

Babiše mladšího vypátrali v listopadu 2018 reportéři serveru Seznam Zprávy. Na skrytou kameru jim tehdy vylíčil, že ho manžel jeho tehdejší ošetřující lékařky Dity Protopopové nedobrovolně odvezl na Ruskem anektovaný poloostrov Krym.

„Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda,“ sdělil tehdy reportérům syn premiéra na adresu Petra Protopopova, který o něj v té době měl pečovat. Babiš mladší měl totiž zdravotní problémy. Premiér Andrej Babiš (ANO) krátce nato uvedl, že trpí schizofrenií.

V mezičase se stihl změnit vyšetřovatel celého případu, jak nyní zjistil server iROZHLAS.cz. „Výměna neměla na rychlost trestního řízení žádný vliv,“ dodal státní zástupce Jan Lelek s tím, že ve výměně „není třeba hledat nic mimořádného“.

Premiér Babiš se ke slovům svého syna během pátečního tiskové konference před jeho odletem do Maďarska odmítl vyjádřit. „Nevím, proč citujete mafiánský server, který porušil švýcarské zákony,“ řekl s odkazem na server Neovlivní.cz.