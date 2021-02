Jiří Kubík: Pro Andreje Babiše mladšího kauza Čapí hnízdo končí, ale pro nás ani pro premiéra ne

Příběh Andreje Babiše mladšího se v posledních dnech znovu vrátil do středu pozornosti médií. Na Seznamu jste také přinesli celý dlouhý rozhovor přímo s panem Andrejem Babišem mladším. Co se stalo, že po více než dvou letech je Andrej Babiš mladší zpět ve veřejném prostoru?

Přesně to byla moje první otázka na něj. Protože když jsem mu volal, respektive jsme se dorozumívali nejdříve přes Twitter a následně jsme vedli skypový rozhovor, tak mě také zaujalo, že po té dlouhé pauze, kdy od listopadu 2018 mlčel, tak najednou odpověděl Sabině Slonkové na pár písemných dotazů. Potom odpověděl e-mailem reportérům ČT. Tak jsem s ním také navázal kontakt a požádal ho o rozhovor, s kterým souhlasil. A na otázku, co se stalo, tak řekl, že v poslední době bilancoval nebo vzpomínal na to, co se stalo v jeho životě a zřejmě tedy procházel i různé novinové a webové články. A narazil na jeden citát, který řekl v listopadu 2018 Petr Protopopov, řidič Agrofertu, který Andreje Babiše mladšího na podzim 2017 odvážel na Krym. Ten citát byl publikován už před nějakou dobou a Petr Protopopov tehdy vyprávěl, že Andrej Babiš mladší, jakožto člověk s psychickou poruchou, mu vyhrožoval, že ho zabije, že zabije sebe a že zabije tátu.

„Je to citát, který říká: ˎXkrát jsem si vyslyšel, že zabije mě, zabije tátu, zabije sebe.ˋ On to řekl někomu, nevím komu, buď Blesku nebo něco, a pak to zopakovala i média, která vlastní můj otec, například iDnes.“ Andrej Babiš mladší, Seznam Zprávy

A tento citát, který Andrej Babiš mladší, jak říká, našel teď. Takže ho natolik vytočil, že se chtěl vůči tomu ohradit a říct, že to není pravda, že to je lež.



Takže až s tím dvouletým zpožděním se vlastně vracel k výpovědím, které zazněly té vaší reportáži v roce 2018?

Ano, takto to on říká, že prostě teď narazil na tento citát a že se proti tomu chtěl ohradit. Samozřejmě je to jeho výrok, on to takto říká, ale když jsme vedli ten rozhovor, tak zároveň k tomu dodal, že toto je lež. Ta věc se odehrála jinak, než jak říká pan Protopopov.

„Ta jeho věta měla dát gravitas (vážnost), jak se říká po anglicky. Mělo to dát gravitas jeho interview. A je to lež, no.“ Andrej Babiš mladší pro Seznam Zprávy

To znamená, že Andrej Babiš mladší nadále říká, že byl na Krymu nedobrovolně, dokonce že ho tam pan Protopopov tehdy na přelomu let 2017 a 2018 nechal a odjel zpátky do Prahy. A že tam byl vlastně v souvislosti s vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo. To je jeho verze, kterou už říkal v minulosti. A teď k tomu dodává, že nechce, aby za tento případ byl někdo stíhán, že jeho verze je tato, Protopopovova verze je opačná, tudíž nikdo dnes už nerozsoudí, jak to bylo. A říká: „Neztrácejme tím čas,“ ve vztahu k policejním orgánům.



Já se s dovolením vrátím na mediální začátek toho příběhu, protože ten patří vám a Sabině Slonkové. Společně jste vyrazili do Švýcarska na podzim roku 2018. Za jakých se to tehdy událo okolností? Proč jste kontaktovali Andreje Babiše mladšího a co se vám tehdy podařilo zjistit?

Tehdy byly vlastně dvě informace, které nás motivovaly k tomu Andreje Babiše mladšího najít a promluvit s ním. Jednak to byla informace, že junior poslal české policii e-mail právě z Ukrajiny. Bylo to v lednu 2018, kdy přesně posílal ten vzkaz, že byl unesen, že žádá o pomoc a že jeho otec chtěl, aby zmizel po dobu vyšetřování Čapího hnízda. To byla jedna dost závažná informace a také jsme viděli, že policie tento případ nijak zvlášť nevyšetřovala. A druhá důležitá informace tou dobou byla, že Andrej Babiš mladší byl jednou z trestně stíhaných osob v kauze Čapí hnízdo. Tam byl tehdy stíhán nejen premiér Babiš, ale i jeho rodinní příslušníci včetně jeho syna z prvního manželství. A zároveň jsme věděli, že policie Babiše mladšího nikdy nevyslechla, že se jí to nepodařilo. Ačkoliv ho začala stíhat, tak nikdy jeho výpověď neměla. Toto jsou dvě věci, které z našeho pohledu byly ve veřejném zájmu, abychom zjistili, co se s tímto klíčovým svědkem, nejen svědkem, ale vlastně tehdy i trestně stíhanou osobou, stalo. Proč nevypovídala, kde je. Protože Andrej Babiš tehdy říkal, že o svém synovi nic neví, policie ho nedokázala předvolat, a tak jsme pátrali, kde by mohl být.

„Trvalo nám to půl roku, než jsme vás našli.“ Sabina Slonková k Andreji Babišovi mladšímu, Zvláštní vyšetřování, Seznam Zprávy

Když na to vzpomenete, jak důležité svědectví tehdy Andrej Babiš mladší přinesl z hlediska vyšetřování kauzy Čapí hnízdo? Zároveň zveřejnil více detailů ohledně té své verze toho, jakým způsobem měl být unesen na Krym. Jak zásadní informace jsme se tehdy dozvěděli?

Myslím, že jsme se dozvěděli naprosto zásadní informace, a to o obou těchto případech, které jsem jmenoval. Jednak o tom, že v době, kdy bylo zahájeno trestní stíhání Andreje Babiše staršího, mladšího a dalších lidí v kauze Čapí hnízdo, tak Andrej Babiš mladší odjíždí na Krym. Odjíždí z dosahu českých orgánů. Policie ho nedokázala vyslechnout. Odjíždí zvláštním směrem, odjíždí někam, kde byl opravdu nedostupný a kde i ta lékařská péče, kterou to de facto i zdůvodňoval premiér Babiš, tak je na určitě jiné úrovni než v ČR, než v západní Evropě, ve Švýcarsku, kde mimochodem vlastně má trvalý pobyt matka Andreje Babiše mladšího. To byla ta první zvláštní okolnost. Samozřejmě i v souvislosti s tím, že ho odvážel řidič Agrofertu, pan Protopopov, který jednak nejdříve popřel, že by ho tam vezl.

„Nikdy jsem tam nebyl. Nikdy jsem tam nebyl. Mějte se.“ Petr Protopopov, Zvláštní vyšetřování, Seznam Zprávy

A když jsme reportáž odvysílali, změnil výpověď a říkal, že ho tam vezl, protože vlastně umí jen rusky a vlastně nic jiného než Krym ho nenapadlo. Tak to byla jedna okolnost a ta druhá se týkala přímo svědectví Andreje Babiše mladšího ve vztahu k vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Tehdy říkal: „Ano, něco jsem podepisoval, nevěděl jsem, co podepisuji.“ To znamená opravdu tu svoji roli v té kauze popsal jako roli bílého koně, jako někoho, kdo měl posloužit jako zastírací manévr. Aby nebylo jasné, že Čapí hnízdo opravdu není malá a střední firma, které náležela dotace na podporu podnikání, ale že opravdu patřilo a patří do holdingu Agrofert.

Andrej Babiš mladší pobýval v roce 2017 na Ruskem anektovaném Krymu | Zdroj: Facebook Andrej Babiš

V té souvislosti ho pak české úřady ale přestaly stíhat, ta se ho přestala týkat. Na druhou stranu ale příběh toho únosu na Krym policie vyšetřovala. Teď ho odložila. Víme, z jakého důvodu, jak to odložení vysvětluje?

Shodou okolností to oznámení o odložení případu přišlo ve stejný den, kdy jsme zveřejnili rozhovor s Andrejem Babišem mladším, kde on říká: „Nechci, aby byl kdokoliv stíhán.“ Podle mého názoru to nemohli neodložit, protože jim chybělo to svědectví Andreje Babiše mladšího. Nikdy jim ho neposkytl, nevyslechli ho, tudíž tu jeho verzi mohli znát maximálně z médií, z té naší reportáže. A předpokládám, že vyslýchali lidi, kteří k tomu měli opačný výklad. To znamená, že tam Andrej Babiš mladší jel na výlet v doprovodu pana Protopopova. Takže si myslím, že policie opravdu disponovala informacemi, které jí nemohly dovést k nějakému rozhodnutí a stíhání kohokoliv. To je můj takový výklad toho, co se stalo včera, když státní zastupitelství oznámilo odložení případu. No a co se týká Čapího hnízda a role Andreje Babiše mladšího, ano, jeho stíhání bylo zastaveno v září 2019 rozhodnutím státního zástupce Jaroslava Šarocha.

„Veřejnost, ať už odborná nebo laická, má ode dneška možnost si prostudovat důvody, které vedly státního zástupce Jaroslava Šarocha k tomu, že ukončil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a dalších osob v kauze Čapí hnízdo. Městské státní zastupitelství v Praze zveřejnilo 90stránkové usnesení, i když je část textu kvůli osobním údajům začerněna. Z dokumentu mimo jiné vyplývá, že činnost premiéra jednoznačně směřovala k získání 50milionové dotace a že Babiš fakticky na Čapí hnízdo neztratil vliv. Přesto se podle žalobce nepodařilo prokázat, že by se stal trestný čin.“ Publicistika, Český rozhlas, 19. 9. 2019

Je ale zajímavé, že státní zástupce Šaroch tehdy v tom svém dokumentu popsal proces ověřování všech těch informací a verzi juniora tam vlastně opravdu potvrzuje. On tam říká, že účelovost kroku premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo je očividná a mimo jiné vychází z toho, že je velice zvláštní, aby držiteli akcií farmy Čapí hnízdo byly na začátku Babišovy děti. Už proto, že v době, kdy se ten projekt chystal a žádal o dotaci, tak Andrej Babiš mladší byl ve Spojených státech amerických, kde se chystal na pilotní zkoušky a ani později nežil v ČR. A jeho sestra Adriana Babišová, tedy dcera premiéra Babiše z prvního manželství, tou dobou byla těhotná, zakládala rodinu a ani ona neměla ambici vést podnik zatížený od samého počátku mnohamilionovými dluhy. To jen říkám proto, že i zdůvodnění státního zástupce potvrzuje účelovost kroku, že by akcie farmy držely Babišovy děti.



Vrátím se k jedné věci, kterou jste zmiňoval, a sice k tomu, že se policii nikdy Andreje Babiše mladšího nepodařilo vyslechnout. Jak to policie vysvětluje? Je to pochopitelné při tak dlouhém rozptylu těch všech událostí? Při tom, že Andrej Babiš teď normálně komunikuje, vy jste s ním mluvil, je to nahrané na videu. Proč se to policii nepodařilo?

V tomto směru bych asi souhlasil s tím, že policie nemá úplně stejné možnosti jako třeba novináři, kteří když vyjedou do Švýcarska a zastihnou Andreje Babiše mladšího doma, tak s ním natočí rozhovor. Předpokládám, že česká policie opravdu nemůže tímto způsobem cestovat po Evropě, zvonit na zvonky a pořizovat svědecké výpovědi. Takže policie v té fázi, kdy byl Andrej Babiš mladší ve Švýcarsku, tedy od roku 2018, musela postupovat formou mezinárodní právní pomoci. To znamená, že z ČR odejde oficiální dokument švýcarským úřadům. A švýcarské úřady, vlastně žádné úřady v Evropě nemají v tomto směru žádnou lhůtu, dokdy a jak musí odpovědět. Takže v tomto směru se to opravdu táhlo dlouhou dobu a dodnes Andrej Babiš mladší vyslechnut nebyl. A to ani v té kauze dotační, ani v kauze odjezdu na Krym.

„Oznamovatele jakožto poškozeného se ve věci vyslechnout nepodařilo, byť k tomu orgány činné v trestním řízení vyčerpaly všechny zákonné možnosti. I přes tuto skutečnost policejní orgán zjistil dostatek skutkových okolností, které byly nezbytné pro rozhodnutí.“ Aleš Cimbala, 15. 2. 2021

Vy jste pátrali samozřejmě ale i na vlastní pěst. Co se vám podařilo zjistit o tom, jak se mohly seběhnout věci s údajným únosem? Jaký se vám skládá obrázek z těch indicií, informací, svědectví, které jste posbírali?

Na tom je samozřejmě zvláštní, že informace, které poskytl Andrej Babiš mladší, které jsme zveřejnili v listopadu 2018 v reportáži, velice dobře zapadly do následných reakcí premiéra Babiše a řidiče Protopopova. Oni sice říkali: „Není to pravda, je to lež, Andrej Babiš mladší je nevěrohodná osoba, trpí duševní poruchou,“ a tak dál. Nicméně to, jak na reagovali a co říkali, vlastně potvrzuje tu verzi. To znamená, ano, odjel na podzim 2017 na Krym. Ano, jel tam s řidičem Protopopovem. Ano, bylo tam hezky. Ano, nechali jsme ho tam, respektive řidič Protopopov ho tam nechal samotného a odjel do Prahy, protože jak říká: „Já jsem se na něj naštval a nechal jsem ho tam.“ Zároveň říká, že byl v takovém stavu, že nebyl schopen samostatného života. Když si to poskládáte, tak premiér Babiš i jeho řidič tu verzi potvrzovali. Jediné, v čem se lišili, je samozřejmě to, nakolik ten krok byl dobrovolný nebo nedobrovolný. A samozřejmě Andrej Babiš mladší říká: „Bylo to proto, že otec chtěl, abych zmizel po dobu kauzy Čapí hnízdo.“ A tady je samozřejmě ta časová souvislost zřejmá, protože na podzim roku 2017, když Andrej Babiš mladší odjíždí na Krym, tak opravdu bylo zahájeno trestní stíhání Andreje Babiše, jeho rodiny a dalších lidí. Samozřejmě, to svědectví juniora nebylo pro premiéra Babiše pozitivní, protože i dnes říká jeho syn: „Já vlastně nechci vypovídat, protože nechci svému otci škodit. A ze zákona mám právo nevypovídat proti rodinnému příslušníkovi.“ I touto větou říká, že jeho svědectví by pro otce nebylo dobré.

„Tak já jsem od dětství naprogramovaný, abych podporoval mého otce. A ať mi udělá cokoliv, do určité míry cokoliv, neříkám, že by mně něco udělal, to si myslí druzí lidé, že mi něco udělal v té kauze zavlečení, že to je jeho vina a nevím co. Já nemůžu být nucen vypovídat proti vlastní rodině, vlastnímu rodinnému příslušníkovi, to je proti zákonu, takže je to velmi jednoduché. Moje odpověď: Jsem zdravotně v pohodě, ale nepřeju si vypovídat, v žádném případě. A i kdyby mě vzali na výpověď, nic bych neřekl. Využil bych práva mlčenlivosti.“ Andrej Babiš mladší, Seznam Zprávy, 15. 2. 2021

To je asi další otázka, která na to může navazovat. Jaké světlo celá tato věc vrhá na premiéra, na Andreje Babiše seniora, premiéra a předsedu hnutí ANO?

Dnes už můžeme pracovat nejen s tím, co říká syn, ale i s tím, co říkal Andrej Babiš otec, s tím, co říkal řidič, s tím, k jakým závěrům došla policie a státní zástupce. Ano, dnes jsme svědky toho, že máme předsedou vlády člověka, který je trestně stíhaný, který podle státního zástupce volil účelové kroky, když v roce 2008 farma Čapí hnízdo žádala o padesátimilionovou dotaci od EU. Toto všechno vlastně dnes vidíme. Takže je to čistě o tom, jak si kdo z nás tyto informace pro sebe vyhodnotí. Samozřejmě tady máme velkou skupinu lidí, kteří vám řeknou, že jim to nevadí, že prostě vždy tady byly nějaké kauzy a vlastně bagatelizují jak to svědectví juniora, tak samotnou podstatu kauzy Čapí hnízdo. Někteří lidi vám řeknou: „Dejte s tím už pokoj, je to starý.“ Ale faktem je, že ta kauza je stále živá a stále se vyšetřuje. Premiér je stále trestně stíhanou osobou a potenciálně je samozřejmě před rozhodnutím soudu, jestli je, nebo není vinen, jestli bude potrestán, nebo nebude.



Premiér si od samého počátku hodně stěžoval , že se média obrátila i k výpovědím jeho dětí, že je vůbec kontaktovala, že je sháněla. Dá se v tuto chvíli vysvětlit, v čem je veřejný zájem, že se dál na premiérovy rodinné příslušníky pozornost třeba i novinářů soustředí?

Veřejný zájem je v tom, že na ty osoby, na ty rodinné příslušníky, na ty dospělé osoby, tu pozornost obrátil sám premiér Babiš v roce 2016. Celou dobu předtím říkal, že neví, komu farma Čapí hnízdo patří a v Poslanecké sněmovně tehdy najednou přišel s tvrzením, že akcie patří dětem, jeho dospělým dětem a že druhou část podílu drží bratr jeho partnerky a tak dál.

„Dotace byla přidělena podle platných pravidel. Nespáchal jsem žádný dotační podvod. Proč jsem nechtěl říci jména akcionářů? No protože jsem nechtěl ohrozit moje děti. Svoji rodinu! To je to nejcennější, co mám! (Potlesk z řad poslanců ANO.) Proto jsem se ne vždy vyjadřoval správně. Nemohl jsem říct pravdu! Toto přece musí každý rodič pochopit! Já mám, pane Benda - pane Bendo, prostřednictvím paní předsedající, čtyři děti jak vy, takže vy to určitě pochopíte. Protože děti jsou to nejcennější, co máme. Jsou smysl našeho života.“ Andrej Babiš, záznam z Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 23. 3. 2016

A byl to on, kdo do toho děti tímto způsobem vtáhnul. Následně policie začala trestně stíhat osoby, které Andrej Babiš tímto způsobem vyjmenoval. A i jeho samotného. Jak už jsem říkal, vyjádření, respektive svědecká výpověď Andreje Babiše mladšího policii chyběla. A jak se dnes ukazuje, to jeho svědectví bylo klíčové pro pochopení celé té účelové operace. V tom si myslím, že je veřejný zájem. Aby novináři zjistili, jak to je, co se tady vlastně skrývá. Jednak proč premiér ČR do toho rodinné příslušníky sám vtáhl a jednak proč nebylo možné některé z těch trestně odpovědných nebo trestně stíhaných lidí vyslechnout.



Končí v tuto chvíli celý příběh a případ Andreje Babiše mladšího?

Sám říká, že tím rozhovorem, který jsme spolu vedli před pár dny, chce udělat tlustou čáru, že to je pro něj vlastně konec, minulost a jisté věci dovysvětlil.

„Já si myslím, že touhle konverzací s vámi to končí. Že prostě už nikdo ztrácet čas nebude. Od začátku, cokoliv jsem řekl, cokoliv jste nafilmovali se skrytou kamerou, nebo cokoliv jsem napsal policii, bylo vždy upřímné a pravdivé. Ale už to nechci rozebírat a nechci otevírat tuhle ránu, která je z minulosti.” “ Andrej Babiš mladší, Seznam Zprávy, 15.2.2021

Pochopil jsem z toho, že se nechce stavět proti svému otci, nechce proti němu vypovídat. I když si na té své verzi trvá, tak nechce, aby za to byl otec postižen. Dokonce říká: „Já ze sobeckých důvodů chci, aby z toho táta vyklouznul.“ Takže pro Andreje Babiše mladšího ten případ možná končí. A já, abych řekl pravdu, tak bych mu to i přál, aby to pro něj byla tečka, která uzavře jistou etapu jeho života, etapu, do které ho vlastně vtáhnul jeho otec. Předpokládám, že má jiné představy o tom, jak bude dále žít, co bude dělat. V tomto směru možná ta kauza nebo jedna její část skončila, ale samozřejmě kauza Čapí hnízdo neskončila, jede dál. Premiér Babiš je dál stíhaný a předpokládám, že všichni netrpělivě čekáme na to, jak ten případ dopadne. Přece jen už se dnes vyšetřuje čtvrtým rokem, což už samo o sobě není úplně normální. A ano, část veřejnosti je z toho případu už unavená, už ji to vlastně nezajímá. Ale opravdu bych to nepodceňoval, protože je to velice zásadní informace o tom, kdo je předsedou vlády v ČR.



Které otázky jsou ty hlavní, na něž dosud neznáme odpověď?

Tak ta zásadní otázka samozřejmě je, jak to bylo v roce 2008, když ta farma žádala o dotaci. Kdo byl tím iniciátorem, kdo vlastně spáchal ten dotační podvod. Byl to dotační podvod, nebo to nebyl dotační podvod? Státní zástupce Šaroch, který dozoroval vyšetřování několik let, v září 2019 rozhodl o tom, že zastavuje stíhání. Ale zároveň v tom zdůvodnění sepsal spoustu argumentů, které se daly vnímat spíš jako důvody pro to, proč někoho posílá k soudu. Následně i nejvyšší státní zástupce, který rozhodoval o tom, že stíhání nelze zastavit a musí se dále vyšetřovat, tak viděl nezodpovězené otázky. A teď už je to další rok a pět měsíců od doby, kdy se to znovu rozjelo. Myslím, že všichni čekáme, jestli se odpovědi na ty otázky dozvíme.