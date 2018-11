Proč byl Andrej Babiš mladší hospitalizován? Soudní dokument popisuje incident na D1

Úřady uvolnily další dokument, který popisuje počátek kauzy Andreje Babiše mladšího. Konkrétněji: rozhodnutí soudu o převzetí do ústavní péči objasňuje, proč byl syn premiéra Andreje Babiše (ANO) v červenci 2015 zatčen na dálnici D1 a posléze hospitalizován. S pomocí zákona o veřejném přístupu k informacím jej získal aktivista Tomáš Pecina. Praha 12:34 22. 11. 2018 (Aktualizováno: 14:01 22. 11. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš mladší na Krymu v roce 2017 | Zdroj: Facebook Andrej Babiš

„Z výpovědi ošetřujícího lékaře umístěného (Andreje Babiše ml. - poznámka redakce) soud zjistil, že se jedná o pacientovu první hospitalizaci. Byl přivezen spoután na lůžku včetně policejních pout záchrannou službou za asistence policie a dálniční policie poté, co byl nalezen na krajnici dálnice D1, jak tam postával a choval se nepřiměřeně,“ píše se v usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, který na svém webu zveřejnil justiční aktivista Tomáš Pecina.

Spor o skrytou kameru v kauze Babiše ml. ‚Psychicky nemocného neměli natáčet,‘ míní Kamberský Číst článek

O dokument požádal po vypuknutí aféry. „Je tam mnoho nejasností a tento dokument má potenciál určité nejasnosti osvětlit, případně potvrdit to, co tvrdí jedna či druhá strana,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz Pecina, proč si o dokument zažádal.

Totiž: Andrej Babiš starší tvrdí, že jeho syn je vážně duševně nemocný. Zveřejnil i jeho diagnózu - schizofrenii. Jeho duševní nemoc měla podle premiéra naplno propuknout právě při incidentu na D1. „17. července 2015 mi volala policie, že našli mého syna na dálnici D1, kde vyprávěl hrozné věci. Převezli ho do léčebny v Havlíčkově Brodě. Následně jsem poprosil o převoz do Národního ústavu duševního zdraví,“ řekl k tomu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.

Vyšetřovatelé nevěří, že je nemocný

Podle Peciny tak nově zveřejněný dokument vyztužil verzi premiéra. „Ten dokument potvrzuje, že šlo o příznaky velmi nestandardního chování, čili o té duševní nemoci to asi nebude úplná fabulace, úplné účelové tvrzení,“ míní Pecina.

Jen o několik měsíců později, tedy v prosinci 2015, začali policisté vyšetřovat podezření z dotačního podvodu v souvislosti s farmou Čapí hnízdo. V ní čelí obvinění vedle premiéra právě i jeho syn. Ten přitom v případu dosud nebyl vyslechnut. Jeho advokáti argumentovali tím, že jeho zdravotní stav trestní stíhání neumožňuje. Jak už dříve ale napsal server iROZHLAS.cz, policisté jeho verzi nevěří (více čtěte ZDE).

Podobně je na tom i Babišova dcera Adriana Bobeková, která v kauze Čapí hnízdo také čelí obvinění. I ona se však odvolává na závažnou duševní poruchu.

„Prohlašoval, že je George Clooney“

Z Havlíčkova Brodu byl Babiš mladší odvezen do léčebny v Klecanech, kde se o něj začala starat lékařka Dita Protopopová. Ta později za ANO kandidovala v komunálních volbách a je i autorkou zprávy o jeho zdravotním stavu, kterou advokáti předložili policii. Její manžel Petr Protopopov se přitom stal v posledních letech ošetřovatelem Babiše mladšího.

A byl to právě Protopopov, kdo měl Babiše mladšího odvézt na Ukrajinu a na Ruskem anektovaný Krym. Odtud pak syn premiéra poslal policii e-mail, že tam pobývá nedobrovolně. Vyšetřovatelé pátrání kvůli údajnému únosu však ukončili poté, co se vyfotil se svou matkou v Bratislavě. To dokazuje následující dokument, o kterém server iROZHLAS.cz informoval už dříve:

Úřední záznam o údajném únosu syna Andreje Babiše z ledna 2018. | Zdroj: Police ČR

Sám Protopopov už dříve v rozhovoru pro Právo uvedl, že Babiš mladší na dálnici prohlašoval, že je herec George Clooney. „Jeho verze je taková, že si zastavil na odpočívadle, přijeli policajti a on jim ze srandy řekl, že je George Clooney, načež mu nasadili klepeta a odvezli ho,“ řekl.

I o tom se v usnesení píše. Soud proto konstatoval, že „umístěný byl do ústavní péče přijat pro stav výše popsaný, pro který je nebezpečný zejména sám sobě.“

Server iROZHLAS.cz ověřil pravost usnesení, které zveřejnil Pecina, přímo u soudní úřednice Moniky Kubátové, která je pod dokumentem elektronicky podepsaná. Jak potvrdila, ve čtvrtek ráno dokument podepsala a odeslala.

Kauza Babiše juniora Kauza kolem Andreje Babiše mladšího vypukla minulý týden v pondělí po odvysílání reportáže serveru Seznam Zprávy. Syn premiéra v tajně pořízené nahrávce tvrdí, že byl unesen na Krym. Podle něj ho tam odvezl manžel jeho psychiatričky Petr Protopopov. Premiér Babiš slova o únosu přičítá psychickému stavu svého syna z prvního manželství. Celou věc prověřuje policie.

Babiš junior spolu s premiérem a dalšími pěti lidmi čelí obvinění v dotační kauze Čapí hnízdo. Mezi nimi jsou mimo jiné i Babišova manželka Monika, dcera Adriana Bobeková a jeho švagr Martin Herodes.

Část opozice kvůli aktuálním zjištěním v případu požaduje demisi vlády, šéf kabinetu to však opakovaně odmítl. O možném pádu kabinetu se tak definitivně rozhodně příští pátek, kdy budou poslanci na mimořádném jednání sněmovny hlasovat o vyslovení nedůvěry. Prezident Miloš Zeman však už avizoval, že Babiše případně pověří sestavením vlády znovu.