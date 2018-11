Senát bude řešit údajný únos Babišova syna. ‚Predátorské metody,‘ komentoval případ Horník ze STAN

Senát se bude ve čtvrtek zabývat údajným únosem syna premiéra Andreje Babiše (ANO) a požádá ho o vysvětlení. Dohodli se na tom v úterý zástupci čtyř opozičních klubů ODS, STAN, KDU-ČSL a Senátor 21, které nyní mají v horní komoře pohodlnou většinu. Předseda vlády by měl podle nich vzniklou situaci, která mimo jiné souvisí s jeho střetem zájmů, řešit odstoupením z čela vlády. Praha 16:20 13. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda senátorů STAN Jan Horník | Foto: Filip Jandourek

Babiše otevřeně vyzval k demisi mimo jiné předseda senátorů STAN Jan Horník, který okolnosti údajně nedobrovolného převozu Babišova syna do Ruska, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo, nazval predátorskými metodami.

„Patříme do středu Evropy, tyto věci by se u nás dít neměly, vracíme se nazpátek do divokých 90. let,“ řekl Horník. Předseda senátorů KDU-ČSL Petr Šilar uvedl, že ČR by měla být právním státem, v němž nemůže být premiérem trestně stíhaný člověk. „Žádáme důrazně, aby premiér odstoupil a aby byl učiněn průchod právu,“ prohlásil.

Ovlivňování vyšetřování

Předseda Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21 Václav Láska uvedl, že poslední události jsou důsledkem Babišova permanentního střetu zájmů jako premiéra a trestně stíhaného. Poznamenal, že obvinění z trestného činu mohou lhát, přesvědčovat svědky, aby nevypovídali a vystěhovali se.

Podle předsedy senátorů ODS Miloše Vystrčila je Babiš v podezření, že jako premiér ovlivňuje vyšetřování. „Je evidentní, že se s velkou pravděpodobností tak děje. Premiér je trestně stíhaný a zároveň disponuje pravomocemi, kterými může vyšetřování ovlivňovat,“ řekl Vystrčil.

Opoziční senátoři ve společném prohlášení podpořili postoj šesti opozičních stran ve sněmovně, které v úterý podaly návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě. Podle nich je možné, že se Babiš dopustil maření vyšetřování kauzy farmy Čapí hnízdo, s níž prý údajný nedobrovolný pobyt premiérova syna na Krymu souvisí.

Představitelé šesti sněmovní opozice Babiše vyzvali, aby do vyšetření kauzy Čapího hnízda odešel z funkce premiéra. Pouze tak je podle nich možné zajistit nestranné vyšetření kauzy Čapího hnízda. Babiš je kvůli padesátimilionové dotaci na farmu v době, kdy ji vlastnily jeho děti, obviněn z dotačního podvodu.

Vystrčil novinářům také řekl, že o dohodě byly informovány i senátorské kluby obou vládních stran, tedy ANO a ČSSD. Sociální demokraté prý stanovisko zaujmou po společném jednání svých poslanců a senátorů. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček už uvedl, že se chce s Babišem sejít ve středu.