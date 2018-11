‚Cesta na Krym nesouvisí s Čapím hnízdem, s StB jsem nespolupracoval.‘ Babiš na Nově opakovaně nemluvil pravdu

Andrej Babiš (ANO) se snažil veřejnost přesvědčit, že jeho syn nebyl na Ukrajinu odvezen proti své vůli. Český premiér také v neděli večer v rozhovoru pro TV Nova zopakoval, že v kauze Čapí hnízdo nedošlo k žádnému dotačnímu podvodu. Server iROZHLAS.cz ověřil klíčové výroky, které Babiš na obrazovce nejsledovanější české televize pronesl. Analýza Praha 12:58 19. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Můj syn byl zneužit, první reportáž byla bez jeho vědomí a vědomí jeho manželky. Novináři neřekli, že budou natáčet, neříkali pravdu.“

Reportéři serveru Seznam Zprávy zastihli Andreje Babiše mladšího a jeho matku ve dveřích jejich bytu ve Švýcarsku. Ze záznamu je patrné, že se sice představili jako novináři, ale rozhovor natáčeli skrytou kamerou. Na respondenty nijak netlačili, ve chvíli, kdy Babiš mladší i jeho matka konstatovali, že „už by to mohlo stačit“, novináři rozhovor ukončili a odešli. Premiérův syn jim napsal svoji e-mailovou adresu a posléze si s nimi vyměnil několik zpráv.

Babiš mladší podle spolutvůrce reportáže Jiřího Kubíka věděl, že informace od něj se objeví v reportáži. „Pro nás bylo důležité, že oni věděli, kdo jsme, protože jsme se představili opakovaně, věděli, že máme otázky – děkujeme jim za jejich odpovědi – následně jsme s nimi komunikaci vedli dál formou e-mailů. Pan Babiš mladší v těch mailech odpovídal, děkoval za zájem a následně byl i informován o tom, že tyto informace budou využity v reportáži,“ řekl Kubík v České televizi.

Redakce Seznam Zpráv si navíc nechala udělat právní analýzu, podle níž reportéři postupovali podle zákona. Podpořili je také mediální odborníci, například předseda Syndikátu novinářů ČR Adam Černý. „Při posuzování případu jsou v konfliktu dva významné zájmy. První je ochrana soukromí a proti tomu stojí veřejný zájem, to znamená důvod, proč je třeba zjistit nějakou informaci. Důležité je, že skrytou kameru a skrytou identitu je možné použít pouze tehdy, když informaci nelze získat jiným způsobem a je pro to zcela zásadní důvod. To je meritum debaty i v této reportáži a já si myslím, že informace nebylo možno sehnat jiným způsobem,“ uvedl Černý.

Cesta na Krym

Babiš na TV Nova popřel, že by cesta jeho syna na Krym souvisela s vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo. „To nemá nic společného, je to nesmysl,“ uvedl.

Sám premiérův syn v reportáži spojil svoji cestu na Krym s dotačním případem, a to ve chvíli, kdy popisoval roli Petra Protopopova, s nímž na anektované území odjel. „Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda,“ řekl doslova Babiš mladší. I premiér v televizním rozhovoru uvedl, že jeho syn trvá nadále na své verzi: „On je přesvědčen, že na výlet do Ruska jel nedobrovolně, přitom ve finále si tam našel přítelkyni.“

Andrej Babiš mladší na Krymu v roce 2017 | Zdroj: Facebook Andrej Babiš

„Dotace byla přidělena podle pravidel, byla devětkrát kontrolována.“

Policie v obvinění týkajícího se kauzy Čapí hnízdo upozorňuje na posudky, které si před rozhodnutím o přidělení dotace nechali vypracovat úředníci dotačního úřadu ROP Střední Čechy. Ani jeden přidělení peněz nedoporučil. Policie kvůli tomu dokonce zvažovala, že vedle premiéra a jeho rodiny se spolupracovníky obviní také zaměstnance dotačního úřadu pro porušování povinností při správě cizího majetku. Vzhledem k tomu, že dotaci Farma Čapí hnízdo získala v roce 2008, je jejich případný trestný čin již promlčen. (VÍCE ZDE)

„Neexistuje žádný důkaz, že jsme podváděli. Nic jsem neorganizoval.“

Kriminalisté v kauze Čapí hnízdo shromáždili celý řetězec důkazů, které podle nich svědčí o dotačním podvodu – tedy propojení Farmy Čapí hnízdo a holdingu Agrofert v době, kdy Farma Čapí hnízdo čerpala dotaci jen díky tomu, že se prezentovala jako podnik z kategorie malých a středních. Policie to dokládá například interní zprávou banky, od níž Farma Čapí hnízdo čerpala stamilionový úvěr, ekonomickým posudkem společnosti Česká znalecká nebo výpověďmi svědků, podle nichž se Babiš starší při stavbě farmy angažoval. Server iROZHLAS.cz informoval celkem o deseti stěžejních důkazech kauzy, které podle vyšetřovatelů dokazují, že český premiér údajný dotační podvod organizoval.

„Zcela vědomě a s dokonalou znalostí všech skutečností jednání jednotlivé kroky ostatních obviněných, směřující k neoprávněnému získání dotace, organizoval, řídil a koordinoval,“ píše policie o premiérovi Babišovi v obvinění v kauze Čapí hnízdo.

„Každý asi pochopí rozdíl mezi akcionářem a managementem, ta firma měla management… Moje dcera nebyla management, tam byli jednatelé, kteří to řešili,“ reagoval Babiš na argument moderátora, že jeho dcera vzhledem ke své údajné nemoci nemohla zvládat starat se o projekt Čapího hnízda.

Dcera premiéra Adriana Bobeková skutečně držela akcie Farmy Čapí hnízdo a oficiálně figurovala pouze v dozorčí radě společnosti. Kriminalisté však v obvinění upozorňují, že se v projektu manažersky angažovala. Jeden ze svědků v kauze Čapí hnízdo například vypověděl, že mu Bobeková byla představena jako konzultantka. O její aktivní roli při stavbě a provozu farmy jsou přesvědčeni i detektivové, na základě toho argumentují, že Bobeková netrpí závažnou duševní nemocí, kvůli níž ji nelze stíhat, jak tvrdí obhajoba.

„Policejní orgán si rovněž neumí představit, že by byla schopna s ohledem na svoji závažnou duševní poruchu podílet se na realizaci tak rozsáhlého a finančně náročného projektu, jakým výstavba Čapího hnízda bezesporu je. Navíc se podílet na následném, zcela jistě náročném provozu tohoto areálu. Dle policejního orgánu se v případě Bobekové jedná pouze o účelovou a obstrukční omluvu,“ konstatuje policie.

Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Moje starší dcera, která má ráda koně, měla přítelkyni, ta taky měla ráda koně a přišla s tím projektem.“

Podle Babiše s nápadem na farmu Čapí hnízdo přišla jeho dcera z prvního manželství Adriana Bobeková, která je také psychicky nemocná, konkrétně prý trpí bipolární poruchou. V dokumentu Víta Klusáka Matrix AB z roku 2015 přitom Babiš hovoří o tom, že Čapí hnízdo „je ten nejlepší projekt, který kdy vymyslel“. „Napadlo mě to, když jsem čekal s dětmi ve frontě v zoo. U krmení koz byla obrovská fronta a já nesnáším čekání. Tak jsem si řekl, že udělám něco podobného. Je to fantastický projekt, 90 hektarů, atrakce pro děti, spousta zvířat, ekofarma. Máme mnoho plánů, chceme postavit třípodlažní spa,“ řekl během natáčení, když na farmě u středočeských Olbramovic vítal pozvané diplomaty.

Spor o agenta StB

„Já myslím, že ti demonstranti nemají pravdu. Říkají, že jsem estébák. To není pravda. Ty soudy jsem vyhrál, s StB jsem nikdy nespolupracoval.“

Premiér se na Slovensku od roku 2012 soudil o to, zda byl veden jako agent ve svazcích komunistické tajné policie oprávněně, či nikoli. Soudy mu nejdříve daly za pravdu. Loni v říjnu ale nastal zlom. Ústavní soud tehdy rozhodl, že žalovanou stranou neměl být Ústav paměti národa. Zpochybnil také svědectví bývalých příslušníků StB, o jejichž výpovědi se předchozí verdikty opíraly. Celou věc tak vrátil na začátek ke Krajskému soudu v Bratislavě, ten posléze Babišovu žalobu zamítl. Předseda vlády se poté obrátil na Evropský soud pro lidská práva.

Ústavní soud tedy vrátil věci do původního stavu: Babiš je veden jako agent StB. Otázku oprávněnosti by měla řešit až nová žaloba.

„Proč novináři, kteří tam byli 16. října, čekali, když Babiš je čtyři dny v zahraničí? Pustili to, když nemohl reagovat. Je to naplánované před 17. listopadem.“

Babiš v rozhovoru pro TV Nova zopakoval, že reportéři serveru Seznam Zprávy odvysílání příspěvku cíleně načasovali na dobu, kdy pobýval v zahraničí a blížily se oslavy 17. listopadu. To však autoři reportáže Sabina Slonková a Jiří Kubík již dříve odmítli. „To, že bychom měli reportáž a sušili si ji třeba půl roku, protože se nám bude za nějaký čas zdát vhodnější, tak takhle to prostě nefunguje,“ popsal třeba Kubík v neděli v pořadu České televize Newsroom ČT24. Kubík navíc zdůraznil, že redakce pořadu se programem premiéra neřídí. „Když jsme zařadili hotovou reportáž do vysílacího schématu Televize Seznam, tak jsme o zahraniční cestě premiéra Babiše – možná se někdo bude divit – ale opravdu nevěděli, protože se neřídíme jeho programem, kam kdy letí, co bude dělat, abychom upravovali náš plán,“ doplnil.

Slonkové a Kubíka se zastala také společnost Seznam.cz. Podle mluvčí Anety Kapuciánové postupovala ve všech ohledech eticky a výhradně s ohledem na veřejný zájem. „Pořad byl publikován jako obvykle, tedy po finálním zpracování a po vypracování všech souvisejících dokumentů, mezi kterými byla například i právní analýza týkající se otázky zveřejnění pořízených záběrů,“ uvedla.

„Můj syn nabyl akcie v roce 2007, jeho nemoc vypukla v roce 2015. Samozřejmě že ano.“

Předseda vlády tak reagoval na dotaz, zda jeho syn věděl, že podepisuje dokumenty týkající se převodu akcií Farmy Čapí hnízdo. V reportáži serveru Seznam Zprávy však Andrej Babiš mladší tvrdí, že přesně nevěděl, o co jde. „Pozitivně si pamatuji, že jsem něco s Čapím hnízdem podepisoval. Nevěděl jsem vůbec, co podepisuji,“ uvedl v příspěvku. Dvacet akcií na majitele v hodnotě 2,38 milionu korun poslední den roku 2007 vedle mladého Babiše získala také jeho sestra Adriana Bobeková, zbylých deset pak Babišova partnerka Monika.

