Reportéři se tajným natáčením Babiše mladšího mohli dopustit trestného činu, říká švýcarský advokát

Získáním neveřejného vstupního kódu do domu, kde žije Andrej Babiš mladší, a jeho tajným nahráváním, mohli reportéři Seznam Zpráv porušit švýcarské zákony. Serveru iROZHLAS.cz to řekl advokát Julius Effenberger z Curychu. Z překročení švýcarských zákonů novináře viní premiér Andrej Babiš (ANO). Effenberger ale upozorňuje, že za určitých okolností lze tajně pořízenou nahrávku použít, záleží na konkrétních případech. Praha 6:00 20. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš mladší. | Zdroj: TV Seznam

Novináři Seznam Zpráv získali kód od vstupních dveří domu, kde žije Babiš mladší s matkou. Na chodbě pak premiérova syna vyzpovídali, natočili ho přitom kamerou skrytou v brýlích a záběry publikovali.

Andrej Babiš starší je kvůli tomu nařkl z porušení švýcarských zákonů. „Syna jen zneužili. Celá reportáž byla bez vědomí jeho i mojí bývalé manželky. Novináři se prakticky vloupali do domu, kde syn bydlí, když odkoukali kód. Měli skrytou kameru a ani jeden z nich nevěděl, že ho natáčejí,“ řekl například premiér v neděli na TV Nova.

Redakce Seznam Zpráv oponuje, že si nechala zpracovat právní analýzu, podle níž se její novináři ničeho nezákonného nedopustili. Podpořil ji například i předseda Syndikátu novinářů ČR Adam Černý.

„Při posuzování případu jsou v konfliktu dva významné zájmy. První je ochrana soukromí a proti tomu stojí veřejný zájem, to znamená důvod, proč je třeba zjistit nějakou informaci. Důležité je, že skrytou kameru a skrytou identitu je možné použít pouze tehdy, když informaci nelze získat jiným způsobem a je pro to zcela zásadní důvod. To je meritum debaty i v této reportáži a já si myslím, že informace nebylo možno sehnat jiným způsobem,“ řekl Černý.

Advokát Effenberger ale upozorňuje, že podle švýcarského trestního práva novináři zákon mohli porušit. Server iROZHLAS.cz se na to zeptal také na švýcarském Spolkovém úřadu spravedlnosti, který je obdobou českého ministerstva. Ten se ale vyjádřil jen v obecné rovině. Podle Effenbergera musí o případné trestnosti skrytého nahrávání rozhodnout soud.

„Obecně je nelegální pořizovat nahrávky v neveřejných prostorech bez souhlasu nebo právní úpravy.“ Ingrid Ryserová (mluvčí Spolkového úřadu spravedlnosti v Bernu )

Je ve Švýcarsku povoleno publikování skrytě pořízených nahrávek, tak jak to učinili reportéři Seznam Zpráv v případu Andreje Babiše mladšího?

Hovory se zásadně smí nahrávat jen v případě, že s tím všichni účastníci souhlasí. Mohou být určité faktory, která opravňují k nedodržení tohoto pravidla. Ale nahrávky cizích a vlastních hovorů s někým, kdo o tom neví, jsou zásadně podle federálního trestního práva trestné.

Existují výjimky, podle nichž lze skrytě pořízenou nahrávku zveřejnit, například pokud se ukáže, že je to ve veřejném zájmu?

Právě to může jeden z opravňujících faktorů, ale nedá se to obecně říct. O tom, jestli takové oprávnění bylo dáno, jestli převyšoval soukromý zájem na dodržení pravidel, nebo jiný veřejný či soukromý zájem, který k tomu opravňuje, rozhodne trestní soud. Nemůže se říct, že tohle je veřejném zájmu a ten vše opravňuje. Musí se to zkoumat podle stupně zájmů, které jsou ve hře.

A jak to bylo v případě natáčení reportérů Seznam Zpráv?

Mně nejsou známa všechna fakta, znám to trochu z médií, ale nemohu říct, že bych uměl odhadnout rozpor zájmů, které hrají roli. Například zájmy pana Babiše mladšího mohou hrát určitou roli. Nejde jen o zájmy premiéra a veřejnosti, ale i o zájmy jeho syna.

Advokát Julius Effenberger | Zdroj: Archiv Julius Effenberger

Jaká je praxe švýcarských soudů? Přiklání se spíše k veřejnému zájmu, nebo více chrání zájmy soukromé?

To se nedá jednoznačně říct, tam jde o konkrétní případy, v nichž rozhoduje kolektiv soudců. Navíc takové případy, že by na základě jednoho interview hrozil pád celé vlády, jsou ve Švýcarsku nemožné. Už jen proto, že tady existuje koaliční vláda, v níž jsou zastoupeny všechny strany. Takový případ je na půdě švýcarského státu a jeho kantonů nemyslitelný.

Chápu ale správně, že podle vás reportéři při natáčení Babiše mladšího mohli porušit zákon?

Ano, určitě. Jak pořízením vstupního kódu, který není přístupný veřejnosti, tak nahráním obrazu a zvuku interview. Zásadně to porušuje švýcarská trestní pravidla. Potom je otázka, jestli tam byla nějaká ospravedlňující fakta, jak jsem již říkal.

O jaká fakta by se tedy podle švýcarského zákona mohlo jednat?

Když zájem Babiše juniora nebo veřejnosti odhalit věci, které mohou hrát roli pro jeho osobní život, nebo pro vládu, mají větší roli než porušení trestních pravidel. To ale musí rozhodnout soud.

Švýcarský trestní zákoník v článku 179 popisuje trestné jednání „neoprávněné nahrávání rozhovorů“. Pachateli za ně hrozí odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitý trest. | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jakých trestných činů se reportéři podle trestního práva mohli dopustit?

Nepovolené nahrávání rozhovoru s někým, kdo o něm neví. To je v trestním zákonu dáno, stejně jako použití nepřístupného kódu. I to je v trestním zákoníku dáno jako trestný čin.

Jaké tresty za toto jednání švýcarské soudy dávají?

Nejsou to žádné kapitální delikty, takže ne nějak ohromné. Také se to tak nedá říct - pokud by to skutečně bylo trestné, zvažovaly by se další okolnosti pro výšku trestu.

Mohou v tomto případě švýcarské orgány činné v trestním řízení zahájit vyšetřování samy, například na základě informace z médií, nebo nejdřív musí padnout trestní oznámení?

Co se týče neoprávněného záznamu rozhovoru, tam je nutná žádost o trestní stíhání. Bez toho se to nestíhá. Například matka Babiše mladšího nebo on by museli tu žádost podat. Ale není to stejné jako trestní oznámení. Ve druhém případě jde o vniknutí do neveřejné místnosti, aniž by k tomu bylo povolení. To se také stíhá na žádost poškozeného. Oni (reportéři) si ale také pořídili kód, který jim nepatřil. Mohlo by to být považováno za nepovolené vniknutí do počítače či systému, což je také stíhatelné jen na žádost. Jestliže si ale někdo kód ukradne v případě, že je přístupný jen určitým lidem, mohlo by to být stíhatelné bez žádosti.