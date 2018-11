‚Čapí koalice, puč Agrofert.‘ Připomeňte si 10 momentů hlasování o nedůvěře Babišově vládě

Pro vyslovení nedůvěry vládě hlasovalo sice více poslanců, kabinet Andreje Babiše (ANO) ale bude vládnout dál. Opozice totiž nezískala potřebnou podporu 101 členů dolní komory Parlamentu ČR. Podívejte se na deset nejzajímavějších momentů páteční více než 7,5 hodiny trvající mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, jak je vybral iROZHLAS.cz. Praha 20:20 23. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

1. Emotivní projev Andreje Babiše

Mimořádná schůze sněmovny začala nedorozuměním, kdo bude mluvit první – jestli zástupce navrhovatelů bodů schůze, nebo premiér Andrej Babiš (ANO). Nakonec skutečně první mluvil zástupce navrhovatelů a předseda ODS Petr Fiala a premiér následoval až po něm. Ve svém téměř 45 minut dlouhém emotivním projevu řekl, že o něm byla řečena řada lží. „Tyhle lži měly od začátku vlastní cíl – pád vlády. Nepřijde vám to strašné?“

Poděkoval doktorce Ditě Protopopové za to, že se o jeho syna starala. „Požádal jsem o pomoc jejího manžela a můj syn se s ním skamarádil. Nechci jít do detailu, ale můj syn s ní pracoval a chodili na dovolené. A že si vyjeli na výlet do Ruska? No a co jako?“ pokračoval Babiš. „Kdo si myslí, že bych nechal unést svého syna? Tohle podsouvání je neuvěřitelné. Jen řeknu, že v době, kdy můj syn policii napsal o únosu, byl pan Protopopov v Praze a syn se snoubenkou na Ukrajině. Vzdálenost 1500 kilometrů. Závěry jsou jasné, únos se nestal.“

Zmínil také úspěchy současné vlády. „Nikdy nepřistoupíme na destruktivní hru opozice. Nezničíme to, že se nám tak daří. Máme nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii,“ vypočítával premiér. „Zavedli jsme i slevu na dopravu pro studenty a seniory. Naše vláda za krátkou dobu své působení objela všechny kraje.“

Na závěr řekl: „Nemám důvod odstupovat. Musíte mě buď odvolat, nebo nás zkuste porazit ve svobodných demokratických volbách. Jinak než na základě většiny naší společnosti se mě nezbavíte.“

2. Čapí koalice

Sociální demokracie předem oznámila, že před hlasováním opustí sál sněmovny. Opoziční poslanci se je během jednání snažili přesvědčit, aby hlasovali pro vyslovení nedůvěry. „Neutíkejte z toho hlasování, nebuďte alibisté,“ vyzval Zbyněk Stanjura (ODS). „Tímto jste definitivně potvrdili svou účast v čapí koalici.“

3. Puč Agrofert

Zveřejnění reportáže televize Seznam označil premiér Babiš minulý týden na tiskové konferenci v Palermu, kde se v té době nacházel na konferenci o Libyi, za puč Palermo. Na jeho slova v pátek při jednání zareagoval poslanec Pirátů Jan Lipavský: „Právní stát trpí, ale moc neznamená nedotknutelnost. Proto budu hlasovat pro nedůvěru této vládě. Vláda porušuje vlastní programové prohlášení. Nejedná se o puč Palermo, ale o puč Agrofert.“

4. Ne Mirek Dušín, ale lord Voldemort

Poslanci opozičních stran se snažili přesvědčit své vládní kolegy, aby hlasovali proti vládě s trestně stíhaným premiérem v čele. „Jednou budou oni zodpovědní za to, že premiérem země byl Andrej Babiš. Člověk, který si hrál na Mirka Dušína a ve skutečnosti je to lord Voldemort české politiky,“ Veronika Vrecionová z ODS.

5. Novináři

Během schůze se hodně mluvilo také o novinářích. „Pochopili jste, co se tady za poslední dva týdny stalo? Pochopili jste, že se tady dva novináři pokusili shodit vládu na základě reportáže, ve které zneužili mého nemocného syna,“ prohlásil v úvodu premiér a šéf ANO Andrej Babiš. „Novináři mě naháněli jako lovnou zvěř, zločince,“ dodal.

„Víte, co jsem v posledních dnech slyšel? Prý se mezi novináři vědělo, že se odvysílá reportáž, která shodí vládu. Prý měli dopředu připravené reakce politiků, aby neztratili ani minutu,“ prohlásil Babiš. „Musím mluvit o novinářských hyenách,“ dodal.



Znovu odsoudil novináře, kteří se zajímali o jeho syna a další příbuzné. Doslova mluvil o „honu na syna.“ „Představte si, že včera večer jedna redaktorka ze sekty Respekt bušila na dveře bratra mé manželky. I tlak na syna byl enormní. Před bytem čekali novináři. Umíte si představit, jaké to pro něj muselo být.“

Na jeho slova později zareagoval Pavel Blažek z ODS, který připomněl premiérova slova o tom, že jsou novináři Kubík a Slonková nájemní žoldáci. „Jenže paní Slonková se najednou neobjevila z nějakého vrtulníku ve Švýcarsku a jako že o ní nikdo nikdy nevěděl. Ona tu práci dělá minimálně 20 let. A abyste mohl být nájemným žoldákem, musíte mít někoho, kdo si vás najme. A kdopak si najal paní Slonkovou? Já? Pan Andrej Babiš. Takže jestli on si najímal nájemní žoldáky, tak si pak nemůže stěžovat, když pracují proti někomu jinému,“ řekl Blažek.

Jiří Mihola z KDU-ČSL následně kritizoval výroky premiéra v soukromé televizi: „Včera večer jsem si všiml duelu na TV Barrandov. Věřím, že se to panu premiérovi líbilo. Mně by se také líbila taková novinářská zpověď v televizi nebo jakémkoli médiu, protože na přístup duelanta mě nenapadají adekvátnější výrazy než blížící se slovům jako řitní alpinismus.“ Za tento výrok byl napomenutý.

6. Rodina

Dalším společným tématem mnoha proslovů byla rodina. „Zmizelý syn? Lež. Nedobrovolné držení? Lež. Tyhle lži měly od začátku vlastní cíl – pád vlády. Nepřijde vám to strašně?“ řekl premiér Babiš. „Je můj syn nemocný? Kdo začal debatu o mých dětech? Já jsem to rozhodně nebyl,“ v tu chvíli se sálem ozval smích.

„Principem je, že rodinu do toho zatáhl on sám, divím se, že je ochoten obětovat i klid v rodině tím, že setrvává v této situaci,“ reagoval na jeho slova šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. „Útočení na rodinu je nechutné, ale zažilo to už mnoho z nás – od lidí, kteří s námi nesouhlasí, i v osobní rodině, ale kdybych byl v takové situaci, dal bych přednost nebýt ve vládě. Důvěra veřejnosti je důležitá, a pokud máme spojovat, musíme odstranit příčinu rozdělení.“

„Je nešťastné, že už rok a půl dokola řešíme problémy premiéra a jeho rodiny,“ řekl hned na začátku jednání předseda ODS Petr Fiala.

Poslanci také řešili otázku, proč syn premiéra a jednoho z nejbohatších mužů v České republice jel na dovolenou právě na Ruskem okupovaný Krym, ptal se například Pavel Žáček z ODS.

7. Spojení SPD a takzvané demokratické opozice

Šest opozičních stran – ODS, Piráti, KDU-ČSL, STAN, SPD, TOP 09 – , jejichž poslanci svolali mimořádnou páteční schůzi, společně hlasovalo proti vládě Andreje Babiše. Všech 92 poslanců bylo „Pro návrh“. Došlo tak ke spojení SPD a bývalého takzvaného Demokratického bloku, za což řada voličů hnutí Tomia Okamury kritizovala už dříve. Jeho představitelé se pak bránili, že nehlasovali pro vládu ANO a ČSSD už při vyslovování důvěry.

8. Hlasování

Před začátkem hlasování sál skutečně opustilo všech 13 přítomných zákonodárců ČSSD (další dva byli omluveni). Navzdory tomu, že pro vyslovení nedůvěry hlasovalo o dva poslance víc, vláda Andreje Babiše se udržela a bude vládnout dál. Hlasy 92 poslanců totiž nestačí na sesazení vlády. Na to je potřeba nejméně nadpoloviční většina všech poslanců, tedy 101 hlasů.

9. Podpora KSČM

Stejně jako při hlasování o důvěře, tak při její obhajobě, podpořili komunisté kabinet ANO a ČSSD svými hlasy. Nejde však o žádné překvapení, KSČM svůj postoj zveřejnila už v úterý. „Výkonný výbor zcela jednoznačně schválil návrh, aby se KSČM vyslovila proti vyslovení nedůvěry vládě ČR a doporučila poslaneckému klubu, aby hlasoval jednotně,“ sdělil předseda Vojtěch Filip. Za jejich postoj je chválil i prezident Miloš Zeman.

10. 14 pokusů a jen jeden úspěch

Vyslovit vládě nedůvěru se poslanci pokoušeli celkem čtrnáctkrát. Páteční hlasování ale nic nezměnilo na tom, že zatím jediný pokus dopadl úspěšně. Jak informovali datoví novináři serveru iROZHLAS.cz, jediný sesazený kabinet byla dosud vláda Mirka Topolánka v roce 2009.