Přepřahání v kauze Andreje Babiše mladšího: údajné zavlečení na Krym vyšetřuje nový policista

Už to jsou více než dva roky, co se policie zabývá aférou kolem Andreje Babiše mladšího. Pražští kriminalisté stále prověřují jeho dřívější tvrzení, že byl svým ošetřovatelem v roce 2017 zavlečen na Ruskem okupovaný Krym. Premiérova syna se však dosud nepodařilo vyslechnout. Mezitím se změnil také vyšetřovatel případu, jak nyní zjistil server iROZHLAS.cz. „Výměna neměla na rychlost trestního řízení žádný vliv," říká státní zástupce Jan Lelek. Původní zpráva Praha 5:00 5. února 2021

Byl to ostře sledovaný případ. Přesto se zdá, že policisté s ním ani po více než dvou letech nepohnuli. Dosud se jim totiž nepodařilo vyslechnout hlavního aktéra celé aféry, tedy Andreje Babiše mladšího, který žije dlouhodobě ve Švýcarsku.

„V současné době se stále čeká na výsledky dožádání do ciziny. A pokud jde o mého klienta: že by bylo nařízeno jeho podání vysvětlení, to není. Nemám o tom žádné zprávy,“ popsal redakci aktuální situaci obhájce Babiše mladšího Petr Topinka.

Česká policie totiž zkraje roku 2019, kdy se případem začala zabývat, požádala o pomoc švýcarské úřady. Tamní vyšetřovatelé měli za úkol Babiše mladšího kvůli údajnému zavlečení na Krym vyslechnout. Ovšem za podmínky, že to jeho zdravotní stav umožní, jak upozorňuje Topinka.

„Je tam samozřejmě pořád otázka jeho zdravotního stavu. V žádosti o mezinárodní pomoc byl tento předpoklad, že se to uskuteční jenom, bude-li to možné. Tak nevím, co tam probíhá. A zřejmě to neví ani můj klient, protože mi nic takového nesdělil,“ pokračoval Topinka.

Babiš mladší podle Topinky s tím, že bude mluvit s policií, počítá. „Úkonu se musí podrobit. Takže pokud je možný, bude to (vypovídat – pozn. red.). Takhle jsem mu to i vysvětlil,“ doplnil advokát. V kontaktu jsou prý hlavně prostřednictvím e-mailu, naposledy ho podle svých slov viděl osobně loni na jaře.

Přepřahání v policii

Na čem tedy případ uvázl? Šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek se k tomu nechtěl příliš vyjadřovat. „Nebudu s ohledem na probíhající prověřování sdělovat podrobnější informace,“ uvedl pro iROZHLAS.cz žalobce.

Mezitím se přitom v policejním týmu odehrála v tichosti výměna – citlivou kauzu dostal na stůl nový vyšetřovatel. Podle Lelka v tom ale není „nutno hledat nic mimořádného“. „Výměna souvisela se skončením služebního poměru původního zpracovatele,“ uvedl státní zástupce.

Proč původní detektiv skončil, ale Lelek neupřesnil. Doplnil pouze, že nešlo o nic nestandardního. Kriminalista tak mohl odejít do důchodu či skončit ve státních službách na vlastní žádost. Státní zástupce současně odmítl, že by výměna vyšetřovatele měl na rychlost šetření dopad. „Ona ‚výměna‘ neměla na rychlost trestní řízení žádný vliv,“ doplnil.

Aféra kolem Andreje Babiše mladšího vypukla v listopadu 2018 poté, co ho reportéři serveru Seznam Zprávy vypátrali ve Švýcarsku. Tam Babiš mladší dlouhodobě žije se svou matkou a má i tamní občanství. Novinářům vylíčil, že ho manžel jeho tehdejší ošetřující lékařky Dity Protopopové Petr Protopopov nedobrovolně odvezl na Ruskem anektovaný poloostrov Krym.

Syn premiéra z prvního manželství Andrej Babiš mladší pobýval v roce 2017 na Ruskem anektovaném Krymu, kam ho odvezl jeho ošetřovatel Petr Protopopov | Zdroj: Facebook Andrej Babiš

„Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda,“ řekl reportérům syn premiéra z prvního manželství na adresu Protopopova, který o ně v té době pečoval. Babiš mladší měl totiž zdravotní problémy. Premiér Andrej Babiš (ANO) záhy uvedl, že trpí schizofrenií.

Ke zdravotnímu stavu svého klienta se už dříve vyjádřil také jeho obhájce Topinka. Ještě v květnu 2019 podle něj byl v ambulantní péči ženevské nemocnice. „Že by byl úplně bezmocný, to není. Ale má vážné problémy,“ řekl tenkrát redakci.

Loni v září přišly Seznam Zprávy s tím, že je možné, že policisté případ uzavřou, aniž by Babiše mladšího vyslechli. Od švýcarských vyšetřovatelů totiž podle serveru dostali dokument, na jehož základě požádali o další výslech. Jednat by se mohlo o Babišovu ukrajinskou přítelkyni Jelizavetu.

Jelizaveta na svém veřejném profilu na sociální síti Vkontaktě sdílela řadu fotek s Andrejem Babišem juniorem.

Andrej Babiš mladší se svou přítelkyní v Ženevě. | Zdroj: vk.com

Kriminalisté možné zavlečení Babiše mladšího prověřovali už v roce 2017 poté, co je o tom e-mailem zpravil on sám. Případ nicméně odložili. Jejich postup posléze prověřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů i vedení pražské policie. Za administrativní chybu si vysloužili kázeňské tresty. Policisté kauzu znovu ho otevřeli po odvysílání reportáže.

Bez toho, aniž by vypovídal, uzavřeli kriminalisté také stíhání Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo. I tam byla přitom jeho výpověď klíčová. Babišův zdravotní stav ale vyšetřování od začátku komplikoval. Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch tak kvůli němu případ rozdělil na dvě části.

Vyšetřovatelé měli přitom za to, že se jen snaží vyhnout vyšetřování, napsali to přímo do usnesení o zahájení trestního stíhání. Špatným zdravím se výslechu původně bránila také jeho sestra Adriana Bobeková, i ona se odvolávala na závažnou duševní poruchu.

Lékařské zprávy na policii obě Babišovy děti poslaly potom, co je vyšetřovatelé pozvali k podání vysvětlení, které předcházelo zahájení trestního stíhání. Zprávu pro Babiše mladšího přitom sepsala už zmíněná Protopopová.

Lékařka dříve působila jako poradkyně Andreje Babiše na ministerstvu financí, za hnutí ANO dokonce kandidovala v komunálních volbách a dodnes se angažuje na ministerstvu zdravotnictví kvůli reformě psychiatrické péče.