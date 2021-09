Andrej Babiš mladší naplno vstoupil do kampaně svého otce. ‚Proč jsi mi ublížil?‘ ptal se

Hnutí ANO odstartovalo v Ústí nad Labem horkou fázi své volební kampaně. Poté, co premiér a předseda hnutí Andrej Babiš představil program, začal odpovídat na dotazy novinářů. V tu chvíli ho ale zaskočil jeho syn Andrej Babiš mladší. „Jak se cítíš mě teď vidět? Proč jsi mi ublížil? I s tím Protopopovem,“ ptal se důrazně. Ústí nad Labem 13:18 2. 9. 2021 (Aktualizováno: 13:51 2. 9. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš mladší (vpravo v zeleném triku) mluví na předvolebním mítinku hnutí ANO na svého otce | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Premiér Andrej Babiš po zahájení ostré fáze kampaně jeho hnutí ANO právě s úsměvem odpovídal na dotazy novinářů. V ten moment se na akci na výletním zámečku Větruše v Ústeckém kraji objevil i jeho syn Andrej Babiš mladší.

AKO SA CÍTIŠ, OTEC❓ pic.twitter.com/xR5KjeUTqF — Andrej Babiš Jr (@andrejbabisjr) September 2, 2021

„Právě jsem přišel od psychologa a mám soudního znalce, který mě vyšetřil. Jak se cítíš mě teď vidět? Věříš víc ve věci mezi nebem a zemí? Myslíš, že bych tě takhle náhodou našel? Proč jsi mi ublížil? I s tím Protopopovem. Budu se bránit a budu bojovat,“ začal na svého otce křičet, zatímco premiérova ochranka mezi nimi vytvořila bariéru.

Předseda vlády na otázky nereagoval, jen strnule stál. „Dnes máš narozeniny, jsem naštvaný, ale informace, že jsem psychologicky v pořádku, by měla být nejlepší věc, kterou slyšíš,“ pokračoval Babiš mladší za přítomnosti kamer.

Svému otci také vyčetl, že „s jeho sektou ANO oblbuje český národ“. „Přeji ti hodně štěstí v tvé kampani. Měj se, see you again (anglicky uvidíme se – pozn. red.). Ale na dálku, jo? Budeš mě vidět v médiích,“ zakončil svoji řeč.

Babiš mladší posléze novinářům řekl, že byl na místě náhodou. „Byli jsme tady s režisérem Vítem Klusákem na polévce, když mi došlo, že se tady ten člověk schovává,“ říká.

Čapí hnízdo

Rovněž prohlásil, že projekt Čapí hnízdo, v němž je současný premiér obviněn, byl od počátku projektem jeho otce a že on hrál roli bílého koně.

Později se k celému incidentu vyjádřil i předseda vlády. „Chci k tomu jenom říci, že jsem se o svého syna vždycky řádně staral,“ řekl k vystoupení svého syna.

„Myslím, že všichni dobře vědí, co tady je. Co se stalo, kdo využívá mého syna proti mně. Mě to mrzí. My víme, kdo ho zneužívá, ale já o tom nechci mluvit. Mám čisté svědomí. Nepřeju žádnému rodiči, aby tohle zažil,“ sdělil novinářům.

Režisér Vít Klusák, který Babiše mladšího ve čtvrtek na akci doprovázel, serveru iROZHLAS.cz řekl, že jím byl požádán, jestli by ho nedoprovodil do Ústí nad Labem za klinickým psychologem.

Poté Klusák navrhl, že si dají ve Větruši polévku. „Byla to naprostá náhoda. Ten, kdo by to byl chtěl zpochybňovat, ať si uvědomí, že bych neměl nejmenší problém říct, že jsme se s Andrejem dohodli na přepadení jeho otce a že jsme tím něco sledovali, ale my jsme se šli skutečně najíst,“ řekl.

Zároveň odmítl, že by s ním v tuto chvíli točil nějaký dokument.

‚Zavlečení na Krym‘

Pro připomenutí: Babiše mladšího vypátrali v listopadu 2018 reportéři serveru Seznam Zprávy ve Švýcarsku. Na skrytou kameru jim tehdy vylíčil, že ho manžel jeho tehdejší ošetřující lékařky Dity Protopopové nedobrovolně odvezl na Ruskem anektovaný poloostrov Krym. „Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda,“ sdělil tehdy reportérům syn premiéra na adresu Petra Protopopova, který o něj v té době měl pečovat.

Kriminalisté možné zavlečení Babiše mladšího prověřovali už v roce 2018 poté, co je o tom e-mailem informoval on sám. Případ nicméně odložili. Jejich postup posléze prověřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů i vedení pražské policie. Za administrativní chybu si vysloužili kázeňské tresty. Policisté kauzu znovu otevřeli po odvysílání reportáže Seznam Zprávy.

Babiš mladší by podle jeho twitterového příspěvku měl na policii vypovídat v kauze zavlečení na Krym i v kauze Čapí hnízdo v první polovině září.