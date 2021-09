Státní zástupce o možném zavlečení Babiše mladšího na Krym: Jeho výpověď rozhodne, co s případem dál

Policie vyzvala Andreje Babiše mladšího, aby v září přišel vypovídat o svém údajném únosu na Krym. Ten o zavlečení mluví jako o způsobu, jak mu znemožnit vypovídat v kauze jeho otce Andreje Babiše (ANO). „Na základě výslechu se buď bude pokračovat v prověřování, nebo bude věc skončená,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Jan Lelek, dozorující státní zástupce z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1. Rozhovor Praha 7:13 3. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Syn premiéra z prvního manželství Andrej Babiš mladší pobýval v roce 2017 na Ruskem anektovaném Krymu, kam ho odvezl jeho ošetřovatel Petr Protopopov | Zdroj: Facebook Andrej Babiš

Kdo v současné chvíli dozoruje kauzu zavlečení Andreje Babiše mladšího na Krym?

Ve věci vykonáváme dozor my. Věc je skončená, ale s ohledem na aktuální přítomnost Andreje Babiše mladšího v České republice a jeho mediální vyjádření bylo rozhodnuto, že bude dotyčný vyslechnut. Následně zvážíme další postup. To, že je vyšetřování skončeno, vůbec nic neznamená, neboť to není překážka k pokračování v řízení.

Na základě výslechu se buď bude pokračovat v prověřování, nebo bude věc skončena. Záleží, jak se to bude dále vyvíjet.

Andrej Babiš mladší se k podání vysvětlení dostaví z toho důvodu, že o něj několikrát projevil zájem, nebo požadavek vychází z vaší iniciativy?

V prověřování byl obstarán dostatek materiálů, které umožnily i bez výslechu dotyčné osoby prověřování skončit. Nicméně s ohledem na současné vyjadřování dotyčné osoby v mediálním prostoru, policejní orgán, respektive státní zástupce, dospěl k závěru, že by bylo vhodné - i ohledem na to, že se zde dotyčný nachází - výpověď opatřit. Nic víc k tomu nebudu dále říkat.

Jak je to se zdravotním posudkem?

K tomu se nebudu vůbec vyjadřovat, zaprvé dotyčná osoba má procesní postavení poškozeného. Zdravotní stav je případně věc dalšího prověřování. Další postup bude stanoven na základě obsahu podaného vysvětlení. Veřejně to nelze více komentovat.

„U poškozených může do úvahy přicházet otázka obecné věrohodnosti, to znamená psychologický posudek, případně otázka zkoumání zdravotního stavu osoby, ale to nechci vůbec předjímat. Musíme vyčkat na obsah podaného vysvětlení“ Jan Lelek (dozorující státní zástupce)

V obecné rovině: je to tak, že poškozený přijde na podání vysvětlení a na základě toho se případně dělá zdravotní posudek?

Obecně se zdravotní posudek na poškozeného nedělá, zkoumání duševního stavu přichází primárně u obviněných. U poškozených může do úvahy přicházet otázka obecné věrohodnosti, to znamená psychologický posudek, případně otázka zkoumání zdravotního stavu osoby, ale to nechci vůbec předjímat.

Musíme vyčkat na obsah podaného vysvětlení. To je jeden z mnoha podkladů, ze kterých může policejní orgán vycházet. Opakuji, že v té věci státní zástupce i policejní orgán došli k závěru, že mohla být skončena bez podaného vysvětlení dotyčné osoby. Úvahy o tom, co bude dál, jsou zcela předčasné.

Teoreticky by se na základě jeho výpovědi mohlo prověřování obnovit?

Samozřejmě ano. To není nic neobvyklého. Stává se, že věc je skončena odložením věci, to není překážka věci rozhodnuté. Jakmile vyvstanou nějaké nové skutečnosti, tak se v prověřování pokračuje. Není to nic neobvyklého.

Souvisí plánovaný výslech nějak s tím, že chce policie Andreje Babiše mladšího vyslechnout v kauze Čapí hnízdo?

Kauzu Čapí hnízdo dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze, tudíž k ní nemám žádné informace. Dozorový státní zástupce dospěl na základě výstupů v médiích k tomu, že by bylo záhodno vyžádat vysvětlení ve vztahu „kauzy zavlečení na Krym“ dotyčné osoby. Postupujeme zcela nezávisle na postupu Městského státního zastupitelství v Praze.

Kauza Čapí hnízdo z hlediska našeho postupu s touto kauzou nijak nesouvisí. Mohu potvrdit, že tato iniciativa podání vysvětlení vyšla z policejního orgánu, respektive Obvodního státního zastupitelství Prahy 1.

Když se Babiš mladší dostaví k podání vysvětlení, zhruba v jakém časovém horizontu by se mohlo rozhodnout o dalším postupu?

Nejsem to schopný posoudit. Záleží na tom, jaký bude obsah podaného vysvětlení.

Kauza únosu na Krym Babiše mladšího vypátrali v listopadu 2018 reportéři serveru Seznam Zprávy. Na skrytou kameru jim tehdy vylíčil, že ho manžel jeho tehdejší ošetřující lékařky Dity Protopopové nedobrovolně odvezl na Ruskem anektovaný poloostrov Krym. „Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda,“ sdělil tehdy reportérům syn premiéra na adresu Petra Protopopova, který o něj v té době měl pečovat. Kriminalisté možné zavlečení Babiše mladšího prověřovali už v roce 2018 poté, co je o tom e-mailem informoval on sám. Případ nicméně odložili. Jejich postup posléze prověřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů i vedení pražské policie. Za administrativní chybu si vysloužili kázeňské tresty. Policisté kauzu znovu otevřeli po odvysílání reportáže Seznam zprávy. Výslech by měl proběhnout 9. září.