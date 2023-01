Generál Mičánek k Babišovu výroku o NATO: Je to okrajová událost, která ukazuje kvalitu kandidátů

Prezidentský kandidát Andrej Babiš z ANO mírní svůj postoj z nedělní debaty v České televizi. Tam řekl, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy neposlal české vojáky na pomoc. Babišův výrok má ale hlasitou odezvu na mezinárodní scéně. Podle brigádního generála v záloze Františka Mičánka, který byl hostem ve vysílání Radiožurnálu, jde o projev toho, že jeden z prezidentských kandidátů je schopen zpochybnit takřka cokoliv. Rozhovor Praha 14:06 23. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít František Mičánek, brigádní generál v záloze z Univerzity obrany | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Jak zásadní může být výrok Andreje Babiše z pohledu oficiálních míst v členských zemích NATO nebo v centrále Severoatlantické aliance?

Nedával bych tomuto výroku tak velkou váhu, že by se změnil pohled našich aliančních partnerů nebo vedoucích funkcionářů Severoatlantické aliance v Bruselu. Že by na Českou republiku pohlíželi jako na nevěrohodného partnera. Je to spíše projev toho, že jeden z prezidentských kandidátů je schopen v rámci své vlastní kampaně zpochybnit takřka cokoliv.

A v duchu toho, že chce neustále světový mír a nic jiného, tak vůbec nepřemýšlí o tom, jaké důsledky by toto rozhodnutí skutečně mohlo mít. Na druhou stranu prezident v České republice, kde máme parlamentní demokracii, o tomto nerozhoduje.

Ale zase na druhou stranu Andrej Babiš ukázal, že neví přesně, jaké by mohly být jeho pravomoci prezidenta a jak by mohl v případě bezpečnostního rizika České republiky rozhodovat a zasahovat.

Andrej Babiš své vyjádření dodatečně koriguje. Je to pro členy Severoatlantické aliance podstatné? Co si z toho mohou vzít?

Mohou si z toho vzít to, že tady máme jednoho kandidáta, který je ochoten změnit svůj názor ve velmi krátké době o 180 stupňů. To znamená, že tento kandidát je v podstatě nevěrohodný, a to zvláště v porovnání s druhým kandidátem Petrem Pavlem, který je od samého počátku standardní, prozápadně orientovaný a zná velice dobře oblasti, které se týkají bezpečnosti České republiky. Myslím, že spíš je to taková okrajová událost, která ale ukazuje lidskou kvalitu kandidátů, kteří momentálně usilují o prezidentský post.

‚Leopardů je dostatek‘

Výrok padl v souvislosti s agresivní vojenskou linií Ruska po invazi na Ukrajinu. Pro její armádu jsou teď zvlášť naléhavé otázky kolem dodávek německých tanků Leopard. A německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková o víkendu řekla, že pokud by tyto tanky poslalo Ukrajincům Polsko, Berlín by nic nenamítal. Brání tedy ještě něco podle vás vývozu této techniky z Polska na Ukrajinu?

Toto je první kamínek, který může uvolnit lavinu. Ukrajina samozřejmě tanky potřebuje. A potřebuje je čím dříve, tím rychleji. Není to jejich originální technika, není to ruská technika, s kterou jsou schopni bojovat a cvičit. Potřebují čas na zacvičení dodávek, na dodání munice a další věci.

Leopardů je v Evropě relativně dostatek, možná více než deset evropských zemí tuto výzbroj má. A pokud jí podporující státy chtějí pomoct v obnovení územní suverenity a celistvosti, tak to je možné pouze pozemní ofenzivou.

A tanky jsou tou nejdůležitější částí provedení ofenzivních operací. Jakmile by je Polsko dodalo, tak věřím tomu, že se připojí i ostatní státy, jako je Nizozemsko, Norsko nebo Finsko, které už avizovalo, že je ochotno je předat, a také všichni ti, kteří mají leopardy ve své výzbroji a mohou posílit pozemní síly Ukrajiny.

Připomenu, že polský premiér Mateusz Morawiecki již řekl, že Polsko požádá Německo o povolení tanky poslat. Představuje pro Německo velký rozdíl, zda bude pouze souhlasit s tím, že jiné země mohou dodat tanky německé výroby na Ukrajinu, anebo že by na Ukrajinu přímo poslalo své leopardy?

Jak jsem hovořil o tom první kamínku, tak myslím, že když už dáte souhlas k reexportu zbraně, která je německým výrobkem, tak je jenom otázkou času, kdy se Německo připojí. A já věřím tomu, že i ve vzájemných rozhovorech Spojených států a Německa se o tomhle určitě hovořilo, protože Němci původně podmiňovali uvolnění tří leopardů tím, že i Američané dodají na Ukrajinu tanky Abrams.

Což ale není úplně vhodná zbraň pro toto bojiště. Leopard je teoreticky jednoduchý, dobře ovladatelný, spolehlivý stroj, který Ukrajinci mohou používat velmi rychle.

Věřím tomu, že v nejbližší době se Němci přidají i se svými leopardy. Nicméně není to jenom o leopard, Němci dodávají i jinou techniku, kterou Ukrajina potřebuje, hlavně špičkové protiletadlové systémy IRIS-T.