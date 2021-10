Babiš si podle Investigace.cz poslal přes své offshorové firmy téměř 400 milionů korun. ‚Nesmysl,‘ reaguje

Premiér Andrej Babiš (ANO) přes své offshorové firmy poslal skoro 400 milionů korun a následně si za ně ve Francii nakoupil nemovitosti, píše server Investigace.cz. Podle odborníků, které web oslovil celé offshorové schéma nákupu nese znaky praní špinavých peněz. Předseda vlády odmítá, že by v případu tzv. Pandora Papers udělal něco nezákonného. Praha 19:20 3. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Zdroj: Reuters

„Dvě auditorské firmy potvrdily, že jsem zaplatil 311 milionů daní a že jsem vydělal za celou svoji kariéru v čistém čtyři miliardy. Tenhle účelový článek 12 let poté, co se to stalo, který nemá nic samozřejmě společného s politikou, ale má ovlivnit politické dění v České republice zásadně odmítám, je to nesmysl,“ řekl premiér Radiožurnálu.

Celá záležitost měla začít v roce 2009, kdy si měl Andrej Babiš pomocí právní kanceláře DB Artwell Avocats a panamské kanceláře Alcogal nechat anonymně a diskrétně založit firmy.

PANDORA PAPERS Za novým globálním projektem Pandora Papers stojí Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. Pracovalo na něm více než 600 novinářů z celého světa, včetně českého serveru Investigace.cz. Ti analyzovali dvanáct milionů dokumentů uniklých ze čtrnácti právních kanceláří, jež poskytují offshorové služby. V projektu se objevuje více než 300 Čechů a 178 offshorových firem s českým pozadím. Jsou mezi nimi bývalý ministr, zločinec, bankéř, lokální politici, zbrojaři, realitní i mediální magnáti i nejbohatší lidé Česka.

„O čtyři měsíce později tuto strukturu využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun). V podstatě sám sobě poskytl půjčku, a to na nákup šestnácti luxusních nemovitostí ve Francii včetně zmíněného zámečku Château Bigaud na Azurovém pobřeží,“ píše web Investigace.cz.

Právní kancelář Alcogal pro Babiše podle Investigace.cz založila firmu Blakey Finance Limited, jejímž jednatelem se stal Fernando Gil. Ten je podle zjištění webu firmou pravidelně využíván jako nastrčený ředitel, konkrétně je veden jako jednatel ve více než 36 000 panamských společnostech. Celá utajená operace ale vyšla najevo, neboť ze zmiňované panamské advokátní kanceláře Alcogal unikly dokumenty.

Do firmy založené před šesti týdny Andrej Babiš měl nalít 15 milionů eur a zvýšit tak hodnotu jejích akcií. Blakey Finance následně celý svůj kapitál poskytla jako půjčku americké firmě Boyne Holding LLC, další společnosti patřící českému premiérovi s nastrčenými řediteli, které opět dodala panamská advokátní kancelář, píše Investigace.cz

Za půjčku americká firma měla nakoupit zmiňované nemovitosti ve Francii prostřednictvím dceřiné firmy sídlící v Monaku SCP Bigaud. Tu podle serveru částečně vlastní i sám předseda vlády, zbylých 99,9 % patří offshorové firmě Boyne Holding.

Na základě získaných dokumentů není jasné, kde Andrej Babiš použité finance získal. Podle expertů oslovených webem je ale jasné, že vynaložil velké úsilí na to, aby utajil, že právě on je majitelem oněch 15 milionů eur.

„Žádná normální obchodní transakce by takhle nikdy nevypadala,“ sdělil webu bývalý vyšetřovatel finanční kriminality, dnes konzultant pro boj proti praní špinavých peněz Kamil Kouba. „To schéma mi přijde jako z učebnice pro vyšetřovatele. V angličtině to dokonce má svůj název: loan back,“ dodal.

Christoph Trautvetter, analytik pro Netzwerk Steuergerechtigkeit a expert na ekonomickou kriminalitu pro server Investigace.cz uvedl, že si celé schéma vysvětluje následovně: „Dá se říct, že schéma s půjčkou bylo vymyšlené tak, aby původní investor zůstal mimo dohled patřičných orgánů. Půjčka je totiž nástroj, jak skrýt fakt, že jde o vlastní peníze konkrétní osoby. Půjčky totiž nebyly považovány za majetek, a nepodléhaly tak ohlašovací povinnosti mezi finančními úřady.“ Povinnost nahlašovat i půjčky se změnila až v roce 2014.

Podle serveru Investigace.cz hrozí českému premiérovi vyšetřování nejen ve Francii, ale i v USA a v Česku. Ve Francii Babišovi podle webu hrozí na základě zákona o prokazování bohatství, že pokud neprokáže původ oněch 381 milionů korun, může o své nemovitosti přijít. Vyšetřování mu rovněž hrozí i v USA, a to vzhledem k tomu, že celé schéma nese znaky praní peněz a součástí byla jeho americká firma, uvedl web.