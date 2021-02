Babiš: Neprodloužení nouzového stavu by znamenalo kolaps zdravotnictví

Neprodloužení nouzového stavu by znamenalo totální kolaps zdravotního systému, nekontrolované šíření epidemie a obrovský nárůst úmrtnosti. Před odletem do Maďarska to v pátek řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Pro další prodloužení nouzového stavu nevidí důvod komunisté, jejichž výkonný výbor o tom v pátek bude jednat. Právě komunisté v minulých případech menšinovou vládu ANO a ČSSD při prodlužování stavu nouze podpořili. Praha 8:36 5. 2. 2021 (Aktualizováno: 9:07 5. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Neumím si to představit, že by někdo si vzal na zodpovědnost, aby neprodloužil ten nouzový stav,“ uvedl Babiš. Nouzový stav je podle něj potřeba hlavně kvůli nasazení vojáků ve zdravotnictví.

Nouzový stav platí při nynější vlně epidemie od 5. října, zatím do 14. února. Žádost o další prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru by měla vláda projednat v pondělí. Sněmovna by ji posuzovala ve čtvrtek odpoledne.

Nouzový stav je podle Babiše potřeba hlavně kvůli nasazení vojáků a dobrovolníků ve zdravotnictví, kvůli výpomoci. Odvolával se například na situaci v chebské nemocnici, která je kriticky přetížená. Z Karlovarského kraje bylo podle něj přesunuto více než 30 pacientů s covidem-19.

Opatření přestala fungovat, situace je špatná. Dodržujme je, vydržme to, požádal Blatný Číst článek

Babiš a jeho expertní tým bude v pátek v Maďarsku jednat mimo jiné o zkušenostech léku bamlanivimab proti onemocnění covid-19 od společnosti Eli Lilly. Maďaři už podle něj podali 3000 dávek. Česko by mělo prvních 500 dávek obdržet v únoru, řekl Babiš. Lék má omezit množství viru v těle a zamezit těžšímu průběhu nemoci.

Tématem jednání bude i ruská vakcína. Do Maďarska v úterý dorazilo prvních 40 000 dávek ruské vakcíny Sputnik V. Podle smlouvy z ledna má Rusko Maďarsku dodat během tří měsíců dva miliony dávek, což bude stačit k naočkování milionu lidí. Maďarský úřad pro kontrolu léčiv vakcínu schválil, na úrovni Evropské unie se tak zatím nestalo. Babiš uvedl, že o vakcíně mluvil i s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

„Všichni preferujeme samozřejmě, aby ruská vakcína byla schválena evropskou lékovou agenturou,“ řekl dnes premiér. Doufá v to, že se tak stane. Vakcín podle něj Česko nyní nemá dost. „Máme na první kvartál přislíbeno 1 704 000 vakcín a samozřejmě na druhý kvartál už toho máme podstatně víc, až 8 400 000.“