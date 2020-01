Hrdí občané, státní zájmy i národní konzultace. Přečtěte si celý novoroční projev premiéra Babiše

„Dokážeme se radovat z toho, že se nám tak daří?“ Tuto otázku pokládá premiér Andrej Babiš občanům České republiky ve svém novoročním projevu. Zdůrazňuje, že země prožívá jedno z nejúspěšnějších a nejšťastnějších období své novodobé historie. Předkládá přitom nejvýznamnější pilíře národního investičního plánu jeho vlády. Server iROZHLAS.cz přináší kompletní přepis premiérova novoročního poselství, které odvysílal Radiožurnál. PROJEV PREMIÉRA Praha 20:14 1. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Milí spoluobčané,

už delší dobu si kladu tuto základní otázku: Proč v době, kdy nás neohrožuje, ani do našich věcí nezasahuje žádná cizí moc, a my máme jako stát, jako občané svůj osud poprvé po staletích skutečně ve vlastních rukách, máme tak málo důvodů k radostné spokojenosti. Tato slova zazněla přesně před 28 lety v roce 1992 v novoročním projevu tehdejšího prezidenta Václava Havla. A já si někdy i teď, o tolik let později, pokládám podobnou otázku. A vlastně trochu jednodušší: Dokážeme se radovat z toho, že se nám tak daří?

Nemyslíte si, že se nám daří? Já ano. A řeknu vám proč. A taky vám povím, co plánujeme dělat, aby tohle, podle mě velmi dobré období, jen tak neskončilo. Třeba se stane zázrak a my se shodneme. Přál bych si to. Ano, České republice se daří. Opravdu daří.

Naše země prožívá jedno z nejúspěšnějších a nejšťastnějších období své novodobé historie. Na základě čeho mám tu odvahu vám to říct? Po 17 letech nám agentura Moody's zvedla rating nejvýš v historii – na úroveň Belgie. Díky vládním reformám a veřejným financím, v hrubém domácím produktu na hlavu jsme lepší než Portugalsko a Řecko. A předehnali jsme i Španělsko.

Máme nejnižší rozdíly mezi příjmy bohatých a chudých. A Češi jsou také nejméně ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii – 2,1 procenta. Podle žebříčku od (společnosti) Deloitte, který posuzoval kvalitu života, je naše Česká republika nejen výš než Spojené státy, ale třeba i než Singapur nebo Izrael, a suverénně nejlepší ze zemí V4. Z 36 hodnocených zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) jsme desátí nejlepší v přehlednosti a stabilitě daňového systému před Rakouskem, Kanadou a taky Německem.

Hrdost našich lidí na naší zemi je nejvyšší za posledních 14 let. My Češi, Moravané a Slezané jsme hrdí na Českou republiku. Za to jsem velmi rád. Žijeme v nejsvobodnější a ekonomicky nejúspěšnější době. Měli bychom si to připomínat a vážit si toho každý den. Naše vláda sebevědomě prezentuje naší zemi v zahraničí, na půdě OSN v Bruselu na Evropské řadě, kde sedí všichni premiéři a prezidenti Evropské unie, a je to nejdůležitější místo, kde tvrdě prosazuji české zájmy.

Tam, kde jsme odmítli povinné kvóty ilegálních imigrantů a jejich přerozdělování, protože bezpečnost našich občanů je pro nás absolutní priorita. Tam, kde jsme prosadili, že naše průmyslová země, co má energetiku postavenou na hnědouhelných elektrárnách, potřebuje víc peněz na dosažení uhlíkové neutrality než ostatní země. Tam, kde jsme prosadili jádro, protože energetická bezpečnost je pro nás zásadní. Tam, kde tento rok svedeme i zásadní boj o výši evropských peněz pro Českou republiku na roky 2021 a 2027. Tam, kde aktivně prezentuj naše vize pro silnou jednotnou a bezpečnou Evropu.

Rosteme, bohatneme víc než většina zemí eurozóny a Evropské unie. Děkujeme, že nám věříte a že u nás doma utrácíte peníze a máte důvěru v naši stabilitu. Dlouhodobý růst naší země ale musí být postavený hlavně na investicích. Proto jsme se stavili národní investiční plán.

Dvacet tisíc projektů v hodnotě osmi tisíc miliard. Kompletní investiční potenciál naší země na příštích 30 let. Představte si, že bych byl Harry Potter, měl kouzelnou hůlku a proměnil ty projekty teď ve skutečnost. Stali bychom se okamžitě druhým Švýcarskem.

Ten plán je pro 11 milionů lidí. Proč? Protože nechceme, aby náš národ vymíral. Naše budoucnost závisí na našich dětech. Pro mladé rodiny musíme zajistit dostupné bydlení, dostatek kapacit ve školkách, školách a dětských skupinách. Po 12 letech významně navyšujeme rodičovský příspěvek a schválili jsme sdílené pracovní místo pro matky, aby se brzy mohli vrátit do práce.

Vím, opozice říká, že celý ten náš národní plán je nereálný. Zase ta skepse, ten negativismus za každou cenu. Ale já budu na ministry naléhat, aby s plánem aktivně pracovali a realizovali ho podle připravenosti jednotlivých projektů. Ale chceme zapojit i vás, všechny občany naší země, do diskuze, do národních konzultací. Podívejte se, co v plánu podle vás chybí, nebo co naopak chcete. Pojďme o tom diskutovat. Napište mi na emailovou adresu narodnikonzultace@vlada.cz.

Zdrojem pro financování plánu bude český rozpočet, evropský rozpočet, národní investiční fond a PPP projekty. To znamená, že vyzveme soukromé firmy, aby soutěžily o realizaci investic, které si pak stát dlouhodobě pronajme. Aspoň si můžeme srovnat, jak rychle a za jaké peníze jsou soukromé firmy schopné stavět.

„Podívejte se, co v plánu podle vás chybí, nebo co naopak chcete. Pojďme o tom diskutovat. Napište mi na emailovou adresu narodnikonzultace@vlada.cz.“ Andrej Babiš (ANO)

Sedmdesát sedm procent z celého investičního plánu tvoří dopravní infrastruktura. Třicet let po pádu komunismu jsme už měli mít komplet dálniční síť. Bohužel nemáme, tak to teď intenzivně doháníme. Od mého vstupu do vlády jsme zatím otevřeli 91 kilometrů nových dálnic a zahájili stavbu dalších 163 kilometrů. Minulý rok jsme zprovoznili 34 kilometrů nových dálnic a dalších 40 kilometrů začali stavět. Samozřejmě budeme pokračovat v rekonstrukci D1. Tu definitivně dokončíme v roce 2021. Bude to 160 kilometrů de facto nové dálnice. A v roce 2021 otevřeme ještě 53 kilometrů nových dálnic.

Národní investiční plán samozřejmě pamatuje i na zdravotnictví. Máme jedny z nejlepších lékařů na světě, ale ne všechny naše nemocnice mají vybavení a přístroje na špičkové světové úrovni, a to musíme postupně napravit.

Budoucnost našeho národa samozřejmě závisí hlavně na vzdělanosti. Školství je naše dlouhodobá priorita. Jak říkal Alois Rašín, jsme malý národ, a proto musíme usilovat o to, abychom měli co nejvíce vzdělaných lidí. Musíme mít dobře zaplacené a motivované učitele. Školství musí být otevřené, dostupné a profesionální.

Pro náš život a život našich dětí je důležitý sport. I na něj v investičním plánu pamatujeme. V letošním roce začne pracovat Národní sportovní agentura, o kterou sportovci dlouho usilovali. Agentura bude transparentně financovat sportovní kluby, a především mládežnické.

Podstatné je také to, co po nás zůstane v oblasti umění a kultury. Právě zde zanecháváme stopy mysli generací, které přijdou po nás. Jak už bylo řečeno, nejsme velký národ, ale obrazy našich mistrů, literatura, architektura, divadlo, film a samozřejmě česká filharmonie, jsou tím, co ve světě zanechává významné povědomí o českém národě, o jeho talentech a hodnotách.

Bez umění a kultury nemůže existovat národní identita. Jsem proto přesvědčen, že v rámci našeho národního investičního plánu musíme umění a kultuře věnovat náležitou pozornost a podporu. Bez naší podpory by třeba nebylo zrekonstruováno Národní muzeum, ani Státní opera. A v podpoře takto významných projektu musíme pokračovat.

Samozřejmě investujeme do armády. Já už nechci jezdit vojákům, říkat jim, jak jsme na ně hrdí a zároveň sledovat, jak létají v těch starých ruských strojích. Té ruské techniky se zbavujeme a konečně masivně investujeme do modernizace armády. A nakupujeme nové izraelské radary a americké vrtulníky. I proto jsme výdaje ministerstva obrany na příští rok navýšili na 75 miliard a počet vojáků stoupl na 25 a půl tisíce. Jsme o dva roky napřed oproti dřívějším plánům.

Určitě jste si všimli, že velkým tématem je klimatická změna a životní prostředí. Asi i vy doma vnímáte čím dál více dopady klimatické změny. Trápí nás sucho. A protože mě i mým kolegům záleží na naší planetě a naší přírodě, přijali jsme jasné opatření. Výrazně snižujeme emise skleníkových plynů, investujeme do obnovitelných zdrojů a připravujeme se na konec doby uhelné.

„Nebudu říkat čísla, kolik přidáváme důchodcům, učitelům, lékařům, sestřičkám, policistům, hasičům, vojákům a pracovníkům v sociálních službách. Prostě jen plníme, co jsme vám slíbili a budeme v tom pokračovat.“ Andrej Babiš (ANO)

Hlavní je ale pro nás boj se suchem. Voda je prostě základ života, proto jí vracíme znovu do krajiny. Obnovili jsme stovky rybníku i tůní, zajistili jsme stovkám tisíc našich občanů kvalitní pitnou vodu. Velkým spojencem v tomto boji jsou stromy. Proto jsme rozjeli projekt výsadby 10 milionů stromů – symbolicky jeden za každého občana naší země.

A ať se to našim jižním sousedům líbí, nebo ne, musíme investovat do energetické bezpečnosti, to znamená do jaderné energie. Jinak nesplníme klimatické cíle. Jsem rád, že jsme Bruselu jádro prosadili jako čistý zdroj.

Mohl bych tu ještě dlouho vypočítávat, do čeho všeho chceme ještě investovat. Ale já chci tuhle část projevu skončit u vás, u lidí, protože hlavně do vás se naše vláda rozhodla investovat a vy nám to vracíte svou důvěru a spotřebou. Nebudu říkat čísla, kolik přidáváme důchodcům, učitelům, lékařům, sestřičkám, policistům, hasičům, vojákům a pracovníkům v sociálních službách. Prostě jen plníme, co jsme vám slíbili, a budeme v tom pokračovat. Děkuji vám za vaši každodenní práci.

Pracujeme i na dalších věcech, které nás brzdí, a to jsou některé zákony. Z hlediska investic hlavně stavební zákon. Ten je klíčový. Už je napsaný a příští rok to bude ve sněmovně asi nejzásadnější téma. Musí to být společná dohoda všech politických stran a hnutí. Jeden úřad, jedno razítko. To je hlavní zaklínadlo.

Zjednodušení do života přinese i digitalizace. Všechno, co dneska děláme, směřujeme k tomu, abychom zpřístupnili služby státu občanům, živnostníkům, podnikatelům i firmám. Velmi důležitá je kybernetická bezpečnost. Nedávný příklad benešovské nemocnice nám ukázal v praxi, co se může stát. I když se situace v justici zlepšuje, vymahatelnost práva zůstává prioritou. Musíme nadále řešit exekuce a bojovat proti šmejdům a podvodníkům, kteří vám nutí nevýhodné půjčky s cílem vás okrást.

Často slyšíte v médiích, že se ochlazuje světová ekonomika, že přijdou horší časy, že všechny ty plány nezvládneme. Pořád se tím někdo snaží strašit. Tak vám chci říct: Nebojte se, nemáme se čeho bát. Čeká nás skvělé období. Jsme Česká republika, země pro budoucnost. Máme stále dvojnásobný růst, než je průměr zemí Evropské unie, a velmi nízkou zadluženost.

Za naší vlády se nikdy nebude opakovat děsivá situace z roku 2009, kdy vláda právě v době ekonomického ochlazení zaškrtila veřejné rozpočty, vzala lidem peníze, a tím ekonomické problémy ještě umocnila a neúměrně prodloužila.

Za naší vlády právě stát převezme štafetu ekonomického růstu a bude více investovat do lidí. Schválený rozpočet na letošní rok nadále počítá s růstem důchodu a platů. A tak to bude i v budoucnu máme výhled na rok 2021 a rozpočet bude jednoznačně prorůstový.

Proto jsem si jistý, že moje přání k Novému roku, musí být plné optimismu a očekávání, že se budeme mít ještě líp. A tak chci vám všem popřát, ať máte to štěstí dělat, co vám dává radost, co přináší vašemu životu smysl.

Ať je každý den nového roku pro vás plný uspokojení a dobrého pocitu, ať už z práce nebo čehokoliv jiného, na čem vám záleží. Protože plný život žijeme tehdy, když jsme šťastní a spokojení z toho, co děláme. A když nás třeba někdo pochválí a řekne, že nás má rád.

Nejdůležitější věcí v životě je rodina a děti. Mít děti. Čím víc dětí budeme mít, tím líp se budeme mít. Víte, co je zajímavé? Každý člověk se chce mít dobře. Neznám snad nikoho, kdo by se nechtěl mít dobře. Tak vám přeji, ať právě vy se dobře máte. V novém roce 2020 přeji hodně lásky a zdraví vám, vašim blízkým i všem, které máte rádi. Děkuji vám.