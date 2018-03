Babiš u Moravce: chce dát další nabídku ODS a zavést slevy na jízdném pro studenty a důchodce

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) zvažuje, že opět osloví ODS s nabídkou jednání o programu a účasti ve vládě. Chce se o tom ale ještě poradit s kolegy v ANO. Vyjednávání o budoucím kabinetu, které ANO vede s SPD a KSČM, se podle něj nyní zrychluje. O důvěru vládě chce sněmovnu požádat až s vyjednanou podporou. Babiš to v neděli řekl v České televizi. Praha 14:10 11. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš v pořadu Otázky Václava Moravce | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Přemýšlím o tom, musím se poradit s kolegy, já nejsem sám, který rozhoduje,“ řekl Babiš o možné nabídce pro ODS. „Měla by to být nabídka o programu a účasti ve vládě,“ uvedl také. ANO by mohlo mít ve sněmovně s ODS většinu 103 hlasů, občanští demokraté ale v minulosti opakovaně uvedli, že nechtějí vstoupit do vlády s trestně stíhaným premiérem. Policie Babiše obvinila z dotačního podvodu v kauze farmy Čapí hnízdo.

CVVM: důvěra ve vládu vzrostla. Polepšil si i Senát a sněmovna Číst článek

Babiš zároveň řekl, že pokračují vyjednávání o podpoře pro vládu od SPD a KSČM. „Vyjednáváme a chceme to urychlit,“ podotkl. Připomněl, že také pracují expertní týmy ANO a ČSSD, které probírají 11 tematických okruhů předložených sociálními demokraty.

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov zmínil, že z pomalého posunu vyjednávání o vládě je nepatrně nervózní. Babiš v neděli zopakoval, že dohodu o kabinetu by chtěl mít určitě v červnu, o kterém hovořil Zeman. „Až budu mít jistotu, že to zvládneme,“ uvedl Babiš na otázku, kdy předstoupí před sněmovnu se žádostí o důvěru.

ANO v polovině ledna neuspělo ve sněmovně se žádostí o důvěru pro svou menšinovou jednobarevnou vládu, kabinet podal demisi a Zeman následně Babiše pověřil novým jednáním o vládě. Prezident opakovaně uvedl, že Babiše jmenuje premiérem i podruhé.

Slevy na jízdném

Důchodci nad 65 let a studenti by měli od letošního června dostávat ve vlacích a autobusech slevu na jízdném 75 procent. Novinka by měla začít platit od změny jízdních řádů, tedy od 10. června. Státní pokladnu to má stát 5,8 miliardy korun, řekl Andrej Babiš také v Otázkách Václava Moravce. V programovém prohlášení současná vláda v demisi slibovala jízdné na železnici pro seniory a studenty do 26 let zdarma.

Babiš chce urychlit jednání o vládě. S Pelikánem počítá, Ťoka, Stropnického a Šlechtovou nekomentoval Číst článek

Babiš v televizní debatě řekl, že sleva pouze na železnici by nic nevyřešila. Poukázal na to, že železničních zastávek je mnohem méně než obcí a měst v tuzemsku. Novou slevu chce zavést formou nařízení vlády. „Tenhle systém bude jednoduchý a férový,“ prohlásil.

Důchodcům by podle něj mělo stačit jen ukázat na nádraží u pokladny občanský průkaz a obdobně by to mělo fungovat i u studentů. Jak ale řekl, dopravci budou mít možnost na některých přeplněných spojích slevy neposkytovat.

Peníze na slevy má stát podle Babiše získat z dalších úspor státu a rušením „nesmyslů“, kam zařadil i program Start na ministerstvu průmyslu a dopravy za 1,3 miliardy korun. Poukázal i na to, že se státu daří lépe vybírat daň z přidané hodnoty.