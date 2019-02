‚Nebudu se k tomu vyjadřovat.‘ Babiš odmítl sdělit, zda se odvolal proti rozhodnutí o střetu zájmů

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v pondělí po jednání vlády odmítl vyjádřit k tomu, zda se odvolal proti rozhodnutí černošického úřadu v kauze střetu zájmů. Řekl jen, že záležitost řeší jeho právníci. Městský úřad v Černošicích u Prahy vydal rozhodnutí před týdnem. Radnice o tom informovala, aniž uvedla výsledek řízení. Praha 20:20 4. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Zdroj: Profimedia

Babiš čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Premiér se hájí tím, že holding vložil do svěřenského fondu. Tvrdí, že tím dostál povinnostem vyplývajícím ze zákona o střetu zájmů. Černošická radnice je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, v nichž premiér žije.

„Rozhodně s tím nesouhlasím. Je to zpolitizované. Určitě se odvolám, a když to bude nutné, budu se i soudit u správního soudu,“ napsal minulý týden Babiš v SMS zprávě serveru iROZHLAS.

„Nechápu, jak úředníci, kteří řeší dopravní přestupky, můžou rozhodovat o tak složitém právním problému. Nemají pravdu. Podle právních analýz je všechno podle zákona. A ještě abych uklidnil novináře, stanovisko úřadu se týká jen médií, ničeho jiného,“ dodal.

Pokud by se Babiš do 5. února neodvolal, stal by se verdikt o den později pravomocným a úřad by o něm mohl informovat. Jestliže se premiér skutečně odvolá, předá černošický úřad spis odvolacímu orgánu, kterým je středočeský krajský úřad. Ten může rozhodnutí zrušit, potvrdit nebo vrátit do Černošic k dalšímu projednání.

Na rozdíl od soudního řízení je správní řízení neveřejné. U řízení, které se týká veřejné činnosti veřejného funkcionáře, lze vzhledem k současným zákonným úpravám zveřejnit informaci o rozhodnutí, ale kvůli ochraně osobních údajů podle speciálního zákona až po nabytí právní moci.

Odezva v zahraničí

Dění si všiml v neděli i britský deník The Guardian. Ten napsal, že výsledek by mohl ovlivnit i vyšetřování, které v současné době vede Evropská komise.

„Andrej Babiš ustál masové protesty volající po jeho rezignaci, trestní vyšetřování podvodu a pokračující vyšetřování jeho podnikatelských aktivit ze strany Evropské komise,“ napsal list. Zároveň dodává, že kritici českého premiéra krok černošického úřadu označují za přelomový.

Podotýká také, že úřad je první institucí v České republice, která poukázala, že Babiš stále ovládá i nadále holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů a že vlastnictvím médií porušuje zákon.