‚Má to korupční prvky až do roztrhání těla.‘ Politici reagují na kauzu premiéra a offshorových firem

Politici z nejrůznějších stran reagují na zprávu Investigace.cz, podle které měl premiér Andrej Babiš poslat skoro 400 milionů přes offshorové firmy a za ně si následně pořídit nemovitosti na francouzské riviéře. Mluví o mezinárodním skandálu a vyzývají policii, aby se informacemi zabývala. Praha 21:42 3. října 2021

Předsedové čtyř stran, které se na prvních místech dostaly do snemovny. Šéf ANO Andrej Babiš, šéf ODS Petr Fiala, šéf Pirátů Ivan Bartoš, šéf SPD Tomio Okamura | Foto: Filip Jandourek/Jana Trpišovská | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Figurování Andreje Babiše v projektu Pandora Papers představuje podle předsedy ODS Petra Fialy obrovský problém. Babišovu považuje kauzu za mezinárodní skandál. „Pan premiér bude muset vysvětlit, jestli použil nezdaněné peníze a jakým způsobem to šlo,“ řekl v debatě.

Petr Fiala

@P_Fiala Andrej Babiš musí doložit, že na transakci použil zdaněné peníze. Pokud ne, nemá právo být v politice a starat se o peníze daňových poplatníků. 138 2355

Znepokojení vyjádřila také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Je to jednoznačně věc, která by se měla prověřit. Měla by se jí okamžitě zabývat policie. „V jakékoliv civilizované zemi, už jen to podezření, by vedlo k tomu, že takový člověk končí v politice,“ řekla Radiožurnálu.

Nepřijatelná je situace i podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky. Premiér podle něj hledá kličky v zákonech a neumí se chovat férově a čestně.

Ministr vnitra v Babišově kabinetu Jan Hamáček (ČSSD) na svém Twitteru reagoval, že doufá, že předseda vlády všechny své offshorové majetky uvedl v majetkovém přiznání.

Předseda SPD podle svých slov o projektu Pandora Papers slyšel poprvé až na debatě. Nezajímá ho, co říká Brusel, ani cizí novináři. „Je potřeba určit, zda došlo k porušení českých zákonů či nikoliv,“ dodal Tomio Okamura.

„Podle mě to má korupční prvky až do roztrhání těla,“ vyslovil se v nedělní předvolební debatě na TV Prima směrem ke kauze Pirát Ivan Bartoš. „Píše o tom Guardian, Washington Post, v té síti je zachyceno více než 100 politiků, tak z toho nedělejte, že je to jenom o vás," vytkl premiérovi jeho slova o účelovém načasování zprávy.