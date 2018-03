Babiš: Pokud to neudělá někdo jiný, navrhnu odvolání Ondráčka z čela komise pro kontrolu GIBS

Předseda vlády v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš na svém facebookovém profilu napsal, že nesouhlasí se zvolením komunisty Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sil (GIBS). V případném hlasování o jeho odvolání z funkce by hlasoval pro. A pokud návrh nikdo nepodá, ujme se toho sám. Praha 19:46 4. 3. 2018 (Aktualizováno: 20:25 4. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi Andrej Babiš | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Zdeněk Ondráček byl do čela komise zvolen v pátek poté, co ve druhém kole tajné volby porazil Zuzanu Majerovou Zahradníkovou z ODS. Dostal o jeden hlas víc, než bylo nutné ke zvolení. Volilo ho 79 poslanců, hlasů potřebných ke zvolení bylo 78.

Andrej Babiš na začátku svého vyjádření uvedl, že je důležité, že v komisi nebude Ondráček sedět sám. Své zástupce tam má většina stran. To, že byl Ondráček do čela této komise zvolen, Babiš považuje za nešťastné, avšak tvrdí, že jeho hnutí za to zodpovědné není.

„Dohodou VŠECH stran ve sněmovně připadla pozice předsedy na KSČM. Ti nominovali Zdeňka Ondráčka. Byli jsme, jak víte, proti. Opakovaně. Třikrát nebyl zvolen. Žádali jsme je, ať nominují jiného kandidáta. Vyzývali jsme je. Nevyhověli nám,“ napsal předseda hnutí ANO ve statusu, který na sociální síti zveřejnil v neděli večer.

Dále uvedl, že z poslaneckého klubu hnutí ANO pro Zdeňka Ondráčka hlasovala zhruba polovina členů. On sám by ho prý rád vyzval, ať se omluví, nebo ať rezignuje.

Podle vlastních slov je zvědavý, zda poslanci tzv. Demokratického bloku Ondráčko odvolání navrhnou. Pokud ano, on sám prý bude hlasovat pro jeho odvolání.

Páteční volby se ale premiér v demisi nezúčastnil. „Sám jsem se omluvil, nechtěl jsem být u toho. Já vím, moje chyba, měl jsem být asi důraznější, když jsme se o tom bavili na klubu, měl jsem kolegy víc přesvědčovat. Omlouvám se,“ uvedl ke své absenci.

Slíbil jsem, že se budu snažit společnost spojovat a ne rozdělovat. Tohle je jeden z mých pokusů. Mé prohlášení k nešťastnému zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka předsedou komise pro kontrolu GIBS. https://t.co/H8WgaS2c4u — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 4. března 2018

Tentokrát by prý klub hnutí ANO přesvědčil, aby svorně hlasoval proti Ondráčkovi. Pokud by nastala situace, že by odvolání nikdo nenavrhl, je ochoten udělat to on sám.

Chybějící poslanci

„Polovina znamená 33 poslanců. Ve sněmovně bylo přítomno 30 poslanců za SPD a KSČM. S našimi by tedy dali dohromady nějakých 63 hlasů. A to by Ondráčkovi ke zvolení nestačilo. Takže je jasné, že byl zvolen i hlasy takzvaného Demokratického bloku,“ upozornil Babiš na omluvenky opozičních poslanců.

Z klubu TOP 09 chyběli tři poslanci, sociální demokracie postrádala osm zákonodárců, Piráti šest.

Reakce politiků

Předseda ODS Petr Fiala v neděli večer na twitteru napsal, že odvolání Ondráčka navrhne. „Společně máme 103 hlasů, pojďme do toho,“ vzkázal Babišovi.

Beru pana Babiše za slovo. Navrhneme tedy odvolání Z.Ondráčka a věřím, že pan premiér Babiš dodrží své slovo a poslanci ANO pomohou odvolat pana Ondráčka z jeho funkce, když už ho do ní zvolili.

Pane předsedo Babiši, společně máme 103 hlasů, pojďme do toho. Odvolejme Z.Ondráčka. https://t.co/r85LSAgH5G — Petr Fiala (@P_Fiala) March 4, 2018

Podobný záměr vyjádřil i první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Beru A. Babiše za slovo a aby bylo jasno kdo co dělá a říká, tak navrhnu, ať o odvolání a následné volbě šéfa komise pro kontrolu GIBS se hlasuje veřejnou volbou, nikoliv tajnou! — Marian Jurečka (@MJureka) 4. března 2018

K Ondráčkovi se vyjádřil i europoslanec a bývalý člen hnutí ANO Pavel Telička, který se s Babišem nerozešel úplně v dobrém.

Dost pozdě, ale přeci (byť s nepochopitelnymi vycytkami na adresu jiných stran, když bez ANO by zvolen nebyl), A. Babis pro odvolání Ondráčka. A co Okamura a další z SPD? Neonacistické názory ve vedení orgánů PSP ok? — Pavel Telička (@Telicka) 4. března 2018

První místopředseda STANu Vít Rakušan upozornil na fakt, že Babiš sám se hlasování nezúčastnil, útočil však na poslance tzv. Demokratického bloku.

"U volby jsem nebyl, nejmíň půlka mého klubu hlasovala pro Ondráčka, ale můžou za to chybějící poslanci opozice"

- A. Babiš, trestně stíhaný premiér v demisi, poté co si uvědomil, že to s prosazením Ondráčka do čela komise pro kontrolu #GIBS přehnal — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) 4. března 2018

Ondráčkova minulost

Části poslanců vadilo působení Zdeňka Ondráčka za socialismu, kdy jako člen školního pohotovostního pluku zasahoval proti antirežimním demonstracím, například během tzv. Palachova týdne v lednu 1989.

V listopadu 1989 byl připraven jako posila při zásahu na Národní třídě v Praze, který odstartoval pád komunistického režimu v tehdejším Československu.