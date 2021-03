Babiš: Změny v opatřeních budeme řešit až po Velikonocích. Očkování Sputnikem V bude dobrovolné

Představa o totálním lockdownu je v Česku nereálná, o uvolnění opatření v podobě otevření obchodů či služeb se bude vláda bavit nejspíš až po Velikonocích. V rozhovoru pro deník Mf Dnes to řekl premiér Andrej Babiš. Uvedl také, že pokud se do Česka dostane ruská vakcína Sputnik V, očkování touto látkou bude dobrovolné. Praha 8:20 4. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Představa o totálním lockdownu v Česku je podle Babiše nereálná | Foto: Tomáš Krist | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Premiér zopakoval, že změny v opatřeních se budou odvíjet od epidemické situace. K vyjádřením ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), že po současné uzávěře k rozsáhlému uvolnění restrikcí nedojde, se vyjádřil tak, že členové vlády by měli být s komentáři v médích opatrní. „Osobně si ale myslím, že k rozhodnutím, co dál, se dostaneme až po Velikonocích,“ přiznal Babiš v rozhovoru pro deník Mf Dnes.

Ve středu bylo také spuštěno plošné testování ve firmách nad 250 zaměstnanců, které vláda zvolila jako alternativu k uzavření průmyslu. Právě uzavření by podle Babiše české společnosti znevýhodnilo na trhu a reálné by pak podle něj následně bylo i propouštění zaměstnanců. Nevyloučil však, že jistá dodatečná omezení by mohla být ještě přijata.

„Pokud bychom zavřeli celý průmysl, byly by to obrovské ztráty. Je ale otázka, jestli na pár dní nepřikročit ve firmách k víkendovému režimu. Kritickou infrastrukturu bychom ale stejně nemohli uzavřít, takže představa o totálním lockdownu je nereálná,“ uvedl předseda vlády.

Ruská vakcína

Česko také v minulých dnech projevilo zájem o ruskou vakcínu Sputnik V. Tou se aktuálně zabývá Státní ústav pro kontrolu léčiv, a to i navzdory tomu, že látka ještě nezískala registraci Evropské lékové agentury (EMA). Babiš trvá na tom, že o tuto vakcínu v Česku zájem existuje a pokud se prokáže jako bezpečná, mohly by její dostupnost využít například firmy.

„Pokud bychom vakcínu Sputnik dovezli, byla by dobrovolná. Všechny vakcíny, které nejsou schválené EMA, by klidně mohly kupovat jen firmy pro své zaměstnance, pokud o to projeví zájem. Platí ale, že i takto dovezená vakcína musí být bezpečná,“ upřesnil Babiš. Dodal také, že o Sputnik V má zájem i dalších šest zemí EU, a o její bezpečnosti tak nemá pochyby.