Babiš ustupuje do pozadí. Havlíček povede stínovou vládu, Schillerová bude mít pod palcem Sněmovnu

Andrej Babiš zůstává poslancem a předsedou ANO. Hlavní tváří už ale být nechce, a proto omezí své vystupování a společenské aktivity, aby „mediální a politické scéně sebral hlavní terč obsesivní nenávisti". Do popředí tak jmenoval další lídry hnutí – Karla Havlíčka a Alenu Schillerovou. Podle místopředsedy hnutí a poslance Radka Vondráčka tak Babiš už vše „nebude táhnout sám" a „rozdělí se úkoly". Jak se změní hnutí ANO? Praha 13:25 9. února 2023

Přestože zůstává Babiš ve vedení ANO, další pravomoci se rozhodl „přehodit“ na jiné tváře hnutí. Do popředí by se měl víc dostat první místopředseda Karel Havlíček, na kterého by měla přejít stínová vláda. Jak uvedl ve čtvrtek v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Vondráček, hnutí chce totiž v tomto případě posílit a přinášet vlastní řešení.

Alena Schillerová by potom měla být „výraznou tváří“, která má pod palcem Parlament. Už teď vede poslanecký klub hnutí.

Babiš bude mít nadále silnou pozici. „Autoritou, která bude řídit hnutí ANO, bude Andrej Babiš,“ zdůraznil Vondráček. Krok vysvětlil tím, že se bývalý premiér nechce vzdát kontaktu s lidmi.

Neúspěšný kandidát na prezidenta na středeční tiskové konferenci po jednání předsednictva hnutí ANO oznámil, že se chce soustředit na mladou generaci, hledat nové tváře a připravit se na příští volby.

Rovněž se chce více věnovat práci v Poslanecké sněmovně. „Konečně jsem pochopil, jak to funguje. Musíte tam být vždycky, když se kliká, jinak jsou v kancelářích. Je to fajn práce, já si to užívám,“ popsal Babiš práci poslance poté, co jím je již více než devět let.

S proměnami v hnutí a jeho ambicemi se nabízí i otázka, kdo by se mohl v případě úspěchu v parlamentních volbách 2025 stát novým premiérem. Mohl by jím snad být Karel Havlíček?

„Vyloučit nemůžete v podstatě nic,“ uvedl výmluvně Vondráček. Dál ale nechtěl spekulovat, protože do voleb je „ještě hodně daleko“. Hnutí ANO zatím nechystá žádnou ostřejší kampaň ani „speciální akci“.

Rebelové hnutí

Hierarchií předsednictva zamíchaly prezidentské volby, ve kterých moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák či ostravský primátor Tomáš Macura odmítli podpořit Babiše a vyzvali k volbě Petra Pavla. Oba rovněž kritizovali směřování hnutí.

Ivo Vondrák pak už při příchodu na středeční jednání předsednictva oznámil, že končí jako místopředseda hnutí. Na jeho pozici hejtmana Moravskoslezského kraje se však podle Havlíčka nic neměnní.

Debata o jeho osudu zatím není u konce. Jeho výroky chce řešit poslanecký klub. „Čeká nás debata,“ dodal Vondráček. V návaznosti na jeho výroky o potřebě programové konference uvedl, že teď pro ní nevidí důvod.

Kromě Vondráka a Macury se však další revolta v hnutí nechystá. Reflexe Babišových kroků podle Vondráčka probíhá navíc i od jiných členů. „Všichni mu říkáme kritické výhrady,“ přibližuje bývalý předseda Poslanecké sněmovny s tím, že se to děje interně a že je Babiš umí přijmout.

Odplata SPD?

Uskupení kolem Babiše kromě kritiky vlády Petra Fialy (OSD), která je podle předsedy hnutí asociální, pohrdá občany a přehlíží opozici, deklarovalo, že chce oslovit voliče hnutí SPD a ČSSD. Tím by měli navázat na své působení jako catch-all party (všelidová strana – pozn. redakce). „Cílíme na sociální jistoty,“ řekl Vondráček Českému rozhlasu Plus s tím, že jsou „jediná relevantní opoziční síla“.

Vymezením se vůči SPD je tak reakcí na to, že Okamurovo hnutí otevřeně nevyjádřilo podporu Babišovi jako kandidátovi ANO. „Spíše nepřímo podpořili toho vládního, o to jde,“ dodal a vytkl SPD, že upřednostnilo své zájmy.