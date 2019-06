Babiš: Kdyby ministři ČSSD odešli z vlády, znamenalo by to de facto předčasné volby

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude prezidentu Miloši Zemanovi v úterý vysvětlovat, že i když má jiné názory než ČSSD, měl by vyhovět návrhu na změnu v čele ministerstva kultury. V pořadu Otázky Václava Moravce také řekl, že si nemyslí, že ministři za sociální demokracii odejdou z vlády. Praha 12:27 30. 6. 2019 (Aktualizováno: 13:05 30. 6. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

„Pokud by se tak stalo, znamenalo by to de facto předčasné volby,“ podotkl premiér s tím, že v ČSSD jsou lidé, kterým se nelíbí účast strany ve vládě s hnutím ANO.

Kdyby k tomu ale přesto došlo, šel by premiér do Parlamentu za předsedy stran a hnutí a zeptal se jich, zda chtějí předčasné volby, nebo mají jiné řešení.

Spekulace, že by ČSSD mohlo nahradit hnutí SPD Tomia Okamury, považuje Babiš za nesmyslné. „I v minulosti s nimi ANO odmítlo jít do vlády,“ podotkl.

K Zemanovi

Předseda vlády také uvedl, že bude v úterý přesvědčovat prezidenta Miloše Zemana, že by měl vyhovět návrhu na změnu v čele ministerstva kultury.

Hlava státu ale ve čtvrtek dala najevo, že situaci urychleně řešit nebude.

Sociální demokracie požaduje, aby v čele resortu skončil Antonín Staněk (ČSSD). „Chci pomoci panu předsedovi (Janu) Hamáčkovi prosadit jeho vůli nominovat na ministra kultury pana (Michala) Šmardu,“ prohlásil Babiš.

Prezident odmítl Staňkovu demisi přijmout a dosud nevyhověl ani návrhu na jeho odvolání, které mu na konci května poslal předseda vlády.

„Prezident je ten, kdo jmenuje a odvolává ministry,“ upozornil v rozhovoru pro sobotní Mf Dnes. A znovu zopakoval, že není jen automatem na podpisy. Zároveń řekl, že by „vůbec nevylučoval“ variantu předčasných voleb.

„Mám o tom velmi silné pochybnosti,“ reagoval pak na dotaz, zda místopředseda ČSSD Michal Šmarda někdy stane v čele ministerstva kultury.