Podepišme smlouvu na zrušení superhrubé mzdy, vyzval šéf ODS premiéra. ‚Demagogie,‘ reagoval Babiš

Místopředseda Poslanecké sněmovny a šéf ODS Petr Fiala nabídl v nedělních Otázkách Václava Moravce premiéru Andreji Babišovi (ANO) zrušení superhrubé mzdy v příštím roce. Fiala chtěl po předsedovi vlády, aby během vysílání podepsal společnou dohodu. Babiš to ale odmítl. Řekl, že „je to megapodvod ODS na voliče" a že by takový zásah zničil Česko. V příštím roce podle něj chce vláda snížit superhrubou mzdu na 19 procent. Aktualizováno Praha 13:44 1. 12. 2019 (Aktualizováno: 14:06 1. 12. 2019)

„My chceme zrušit superhrubou mzdu, vy také, máte to ve vládním prohlášení, navrhuji vám toto. Tady mám papír a něm stojí: ‚Předseda vlády Andrej Babiš a předseda ODS Petr Fiala se zavazují, že do roka a do dne v Poslanecké sněmovně zruší superhrubou mzdu,“ řekl během diskuse Fiala a sám prohlášení podepsal.

„Toto je megapodvod,“ odvětil premiér s tím, že by to Česko stálo 80 miliard korun a deficit by byl 120 miliard. „A ratingy by šly pryč a Česká republika do kopru,“ pokračoval.

Premiér plánuje, že superhrubá mzda se v příštím roce sníží na 19 procent. „Je to asi 23 miliard, které by dostali lidé,“ řekl. Tento bod programového prohlášení vlády budou podle něj projednávat v koalici, až se bude řešit rozpočet na rok 2021.

Audit z Bruselu

V pátek zaslala Evropská komise konečný audit týkající se dotací ze strukturálních fondů, které se vyplácely skupině Agrofert. Dokument je nyní na ministerstvu pro místní rozvoj. Jarní předběžná zpráva z Bruselu konstatovala, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů.

„To není otázka na mě, nemám s tím nic společného,“ odvětil premiér na dotaz, jestli plánuje dokument zveřejnit. „Je pikantní, že to komise dopracovala několik minut předtím, než skončila,“ pokračoval. Od 1. prosince totiž zasedla nově zvolená Evropská komise. „Česká republika se musí bránit, ale to není moje věc,“ dodal.

Podle Fialy ale Babiš stále je ve střetu zájmů, protože Agrofert čerpá národní i evropské dotace. „Vzhledem k tomu, že se to týká premiéra České republiky, tak se to musí zveřejnit okamžitě, měli by to všichni vidět a měli bychom vědět, co je v těch auditech napsáno,“ myslí si.

Kuberova cesta na Tchaj-wan

Expertní tým prezidenta Miloše Zemana v sobotu odsoudil cestu předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) do Tchaj-wanu. Česká republika totiž s ohledem na politiku jedné Číny neuznává tento ostrov jako samostatný stát. „Je to netradiční, nicméně to rozhodnutí je na panu předsedovi,“ okomentoval Kuberovo jednání v sobotu i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

S tím souhlasí i Fiala. „Je to věc předsedy Senátu, na kolik dá naším obchodním zájmům na Tchaj-wanu důraz a na kolik to zase bude v rozporu s našimi vztahy s Čínou,“ řekl. „Jeho úmysl je navštívit obě země,“ doplnil.

Podle Babiše není vhodné, aby vzhledem k české politice předseda Senátu na cestu jel. „Poškodí to naše vztahy a firmy,“ vysvětlil.