Přestupek kvůli Babišově monacké firmě? Černošicím s šetřením nepomohla tři ministerstva ani policie

Neporušil expremiér Andrej Babiš (ANO) zákon, když v majetkovém přiznání neuvedl, že vlastní firmu v Monaku? Takové podezření vyplynulo loni z kauzy Pandora Papers. Přiznávat veškerý majetek mu ukládá zákon o střetu zájmů. A možný přestupek proto řešil černošický úřad, který dostal případ na stůl. Jenže šetření musel odložit. Důvod? Promlčení. Server iROZHLAS.cz přináší dokument, kterým úřad možné porušení zákona šéfa hnutí ANO smetl ze stolu. Praha 5:00 29. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Babiš nákup nemovitostí přes offshorové firmy vysvětloval tak, že mu tento postup doporučila realitní kancelář | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Skutek uvedený ve výrokové části nelze posoudit jako pokračující přestupek, neboť (…) odpovědnost u přestupků (…) zaniká uplynutím promlčecí doby jednoho roku ode dne jejich spáchání,“ stojí v usnesení o odložení, které má server iROZHLAS.cz k dispozici.

‚Mimořádně škodlivá.‘ Přesto Babišova černošická kauza končí, šéfžalobce Stříž do sporu nezasáhne Číst článek

Veřejní funkcionáři včetně Babiše mají ze zákona povinnost podávat ve funkci průběžné oznámení o veškerém svém majetku za uplynulý rok, a to vždy do 30. června. Babiš jej za rok 2020 sice loni před prázdninami včas odevzdal, podle analytika Pirátů Janusze Konieczného ale nebyl kompletní. Aspoň tak to popsal v podnětu, který na městský úřad loni poslal.

Konkrétně v něm neměl uvést vlastnictví společnosti SCP Bigaud se sídlem v Monaku. Informace o firmě vyplynula na povrch v rámci kauzy Pandora Papers. Prostřednictvím monacké firmy měl už tehdy vlastnit luxusní nemovitosti ve Francii. Nyní mají spadat pod jeho svěřenské fondy, v nichž má uložený i koncern Agrofert.

„Realitní kancelář mi doporučila to koupit přes advokáta. Není to nic nelegálního,“ vysvětloval loni Babiš nákup nemovitostí přes tzv. offshorové firmy.

Jenže promlčení lhůta je v případě neodevzdání majetkového přiznání, případně odevzdání chybného a neúplného přiznání, pouze jeden rok. A jelikož úřad nedokázal celou věc ověřit, musel poslat na začátku prázdnin podnět lidově řečeno k ledu.

Úřady nepomohly

Vyřešit, jestli Babiš zmíněnou monackou firmu vlastnil a do přiznání ji neuvedl, nebo zda ji nevlastnil a k přestupku nedošlo, nebyl pro černošický úřad lehký úkol.

Pandora Papers Babiš si měl podle serveru Investigace.cz v červenci roku 2009 pomocí právní kanceláře DB Artwell Avocats a panamské kanceláře Alcogal nechat anonymně a diskrétně založit firmy. Pomocí této struktury si měl zakoupit luxusní nemovitosti ve Francii včetně sídla Château Bigaud na Azurovém pobřeží v hodnotě téměř 400 milionů korun. Podle webu nemovitosti přešly následně pod holding Agrofert.

Úředníci ze středočeského, zhruba sedmitisícového města totiž neměli v ruce žádné dokumenty, které by vlastnictví potvrzovaly, nebo vyvracely. A získat je mohli jen od úřadů v Monaku. „Městskému úřadu zákon o odpovědnosti za přestupky neumožňuje mezinárodní spolupráci k získání potřebných podkladů,“ napsali úředníci loni na podzim na webu města, kde průběh celé kauzy popisovali.

Museli proto při shánění podkladů požádat o pomoc postupně hned několik úřadů - ministerstvo spravedlnosti, zahraničních věcí a vnitra. Žádost poslali i na policejní prezidium. Jenže vše bylo marné.

„Protože uvedené státní orgány správnímu orgánu na základě žádosti o součinnost požadované dokumenty neposkytly, správní orgán po uplynutí promlčecí doby (…) rozhodl o odložení věci,“ uzavřeli černošičtí úředníci v usnesení.

Žádná smlouva

Už dříve na webu napsali, že ministerstvo zahraničních věcí nemohlo o dokumenty z Monaka požádat, protože Česko se středozemním knížectvím nemá dvoustrannou mezinárodní smlouvu, případně mnohostrannou úmluvu. Úřad tehdy ještě vedený posledních několik týdnů ministrem Jakubem Kulhánkem (ČSSD) z Babišovy vlády tak úředníky z Městského úřadu v Černošicích odkázal na ministerstvo vnitra.

Nemovitosti ve Francii i vstup do politiky. Čím si premiér Babiš v kauze Pandora Papers protiřečí? Číst článek

„V odpovědi doručené dne 21. 12. 2021 ministerstvo vnitra uvedlo, že v současné době neexistuje legální možnost, jak v rámci mezinárodního právního styku dožádat dokumenty potřebné pro prověření došlého oznámení, a proto nemůže žádosti Městského úřadu Černošice vyhovět,“ popsal výsledek snahy černošický úřad na webu.

Už na přelomu loňského a letošního roku bylo zřejmé, že podezření na další Babišovo porušení zákona o střetu zájmů (expremiér podle auditu Evropské komise, který řešil čerpání dotací koncernem Agrofert, porušoval během svého vládního angažmá českou i unijní legislativu ke střetu zájmů, pozn. red.) nebude možné ověřit.

Tehdy také úřad odložil prošetřování dalšího obdobného možného přestupku, který z kauzy Pandora Pandora vyplynul. Ten se týkal firem Blakey Finance Limited na Britských Panenských ostrovech a Boyne Holding L.L.C registrované ve Washingtonu.

Babiš trvale bydlí v Průhonicích u Prahy a příslušným úřadem obce s rozšířenou působností je pro něj Městský úřad Černošice. Úřad řešil i kauzu střetu zájmů premiéra kvůli tomu, že ovládá média, a uložil mu za přestupek pokutu 250 tisíc korun. Premiér se ale proti pokutě odvolal a Středočeský kraj pokutu zrušil.