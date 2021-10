Francouzští novináři: Babiš s transakcemi v daňových rájích pokračoval i po svém vstupu do politiky

Kinosál, sauna, posilovna, kulečník i vinný sklípek. Takové vybavení má rezidence Bigaud na francouzské riviéře, kterou podle odhalení zahraničních a českých novinářů v kauze Pandora Papers, složitým systémem koupil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Předseda české vlády připustil, že před dvanácti lety poslal peníze na nákup nemovitostí ve Francii. Odmítl ale, že by jednal nezákonně nebo nemorálně. Paříž/Praha 9:38 6. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: David W Černý | Zdroj: Reuters

Francouzští investigativní novináři zapojení do celosvětové kauzy Pandora Papers pro Radiožurnál upřesnili, že Babiš prováděl finanční transakce ve firmách v daňových rájích ještě potom, co v roce 2011 vstoupil do politiky. Přiblížili taky, jakou má Babiš pověst ve městě na Azurovém pobřeží, kde si koupil luxusní vilu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Premiér Andrej Babiš pokračoval s transakcemi v daňových rájích i po vstupu do politiky

„Pan Babiš není ve městě Mougins žádný neznámý. Vlastnil tam hvězdičkovou restauraci (luxusní restaurace Paloma získala dvé michelinské hvězdy, jednu později ztratila, pozn. red.) až do jejího konce v roce 2019. Pochybuji ale o tom, že by obyvatelé věděli, že mu patří rezidence Bigaud. Sám jsem se pokoušel kontaktovat radnici a obecně se zeptat, jestli starosta zná identitu bohatých vlastníků vil. Odmítli mi ale odpovědět. Myslím, že je to pro ně nepříjemné. Jezdí k nim bohatí lidé a oni se snaží být co možná nejdiskrétnější,“ řekl Radiožurnálu člen investigativní buňky francouzského veřejnoprávního rozhlasu Abdelhak El Idrissi, který v Mezinárodním konsorciu novinářů spolupracoval na kauze Pandora Papers.

Podle jejich zjištění Babiš nemovitost na Azurovém pobřeží koupil prostřednictvím tří firem se sídlem ve třech zemích - v Monaku, USA a na Britských panenských ostrovech.

„Figuruje tam jako poskytovatel půjčky, ale taky jako vypůjčovatel. Podobný systém je podle odborníků využívaný k praní špinavých peněz, které do Francie nemůžete poslat napřímo. Proto lidé tyto finance vkládají do firem v daňových rájích,“ přiblížil novinář.

Podobný systém podle investigativního novináře mohli využít i další Češi. Projekt Investigace.cz uvedl, že se v takzvaných Pandora Papers objevuje na 300 lidí bydlících v Česku a 178 offshorových firem s českým pozadím.

‚Žádné peníze mi nechyběly.‘ Babiš odhalil miliony, za něž údajně nakupoval nemovitosti z Pandora Papers Číst článek

Sám Babiš poukazuje na to, že si nemovitosti ve Francii koupil ještě jako podnikatel a ne jako politik. „Samozřejmě politik si to nemůže dovolit, ale já jsem tu transakci dělal před dvanácti lety,“ řekl po zveřejnění kauzy.

I po vstupu do politiky

V roce 2015 ještě jako vicepremiér a ministr financí Babiš tvrdil, že pro své transakce firmy v daňových rájích nepoužíval: „Nemám žádné offshory jako vaši kámoši a vy taky jako někteří.“

Podle francouzského investigativního novináře Abdelhaka El Idrissiho ale Babiš v transakcích ve firmách v daňových rájích pokračoval i po vstupu do politiky, tedy po roce 2011.

„Za prvé, společnost z Britských panenských ostrovů, ve které Babiš figuroval, byla rozpuštěna až v roce 2015. Navíc až do června roku 2018 měl podíl v monacké společnosti, který pak převedl na svou manželku“ Abdelhak El Idrissi (člen investigativní buňky francouzského veřejnoprávního rozhlasu)

„Za prvé, společnost z Britských panenských ostrovů, ve které Babiš figuroval, byla rozpuštěna až v roce 2015. Navíc až do června roku 2018 měl podíl v monacké společnosti, který pak převedl na svou manželku,“ vysvětlil.

Malý dohled úřadů

Novinář francouzského deníku Le Monde a autor článků ke kauze Pandora Papers Maxime Vaudano přiznává, že ve Francii jsou povolání, která můžou lépe uniknout dozoru finančních úřadů.

V jaké společnosti se ocitl premiér Babiš? Pandora Papers zmiňují také krále, prezidenty nebo Shakiru Číst článek

„Ve Francii je několik profesí - mezi nimi realitní agenti a notáři - kteří nejsou tak bedlivě kontrolovaní jako banky. Bylo by potřeba posílit mechanismy, které by dokázaly zastavit praní špinavých peněz a finanční podvody,“ myslí si Vaudano.

Podle něj nebylo možné pozdržet zveřejnění výsledků v kauze Pandora Papers, a to i přes námitky českých kolegů, kteří upozorňovali na problematické načasování před českými parlamentními volbami. Vaudan připomněl, že jde o globální kauzu s celosvětovým dosahem, na které spolupracovala na 600 novinářů a která zmiňuje i další politiky včetně bývalého britského premiéra Tonyho Blaira nebo jordánského krále Abdalláha druhého.

Možnosti vyšetřování

Babišův nákup nemovitostí by ve Francii mohlo prověřovat několik institucí.

„Případem by se mohly zabývat dvě instituce. Jednak je to francouzský daňový úřad, který by mohl řešit případné daňové úniky nebo podvody. Vyšetřování by mohla zahájit taky finanční prokuratura, která se zabývá podvody většího rozsahu. Mohla by zahájit předběžné šetření v případě korupce, praní špinavých peněz nebo finančních podvodů,“ vyjmenovává zpravodaj deníku Le Monde pro střední Evropu Jean-Baptiste Chastand.

Právě jeho minulý týden úřad vlády nepustil na tiskovou konferenci českého a maďarského premiéra v Ústí nad Labem. Podle něj ale není jasné, kdy a jestli vůbec francouzské úřady zahájí vyšetřování.

Kauza Pandora Papers Projekt Investigace.cz v neděli večer společně s dalšími stovkami novinářů ze světových médií zveřejnil informace z uniklých dokumentů z panamské právnické kanceláře Alcogal. Premiér Babiš si podle Investigace.cz nechal v roce 2009 pomocí francouzské a panamské právní kanceláře anonymně založit firmy s nastrčenými řediteli.Tuto strukturu údajně využil k tomu, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur, tehdy 381 milionů korun. Měl tak poskytnout sám sobě půjčku, kterou využil k nákupu luxusních francouzských nemovitostí, včetně rezidence Bigaud. Premiér pochybení v pondělí odmítl s tím, že v době transakce nebyl aktivní v politice. „Nevlastním a nikdy jsem nevlastnil nemovitost ve Francii,“ uvedl Babiš.