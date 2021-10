Babiš k Pandora Papers: Nemovitosti ve Francii jsou pravděpodobně ve svěřenských fondech

Nemovitosti ve Francii, které měl podle úniků v kauze Pandora Papers nakoupit premiér Andrej Babiš (ANO) přes offshorové firmy, jsou ve svěřenských fondech, jejichž vedení spravuje holding Agrofert. Premiér to uvedl v rozhovoru se serverem TN.cz. Zároveň znovu řekl, že transakci mu doporučila realitní kancelář, a tvrdil, že v současné době žádné nemovitosti ve Francii nevlastní. Praha 19:13 4. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš nadále tvrdí, že celá kauza je snahou ovlivnit nadcházející parlamentní volby | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nevlastním a nikdy jsem nevlastnil nemovitost ve Francii,“ uvedl premiér v rozhovoru pro tn.cz. Zároveň ale přiznal, že na jednu z nemovitostí jezdil za účelem rekreace. jeho manželka Monika fotky z vily přidává na svoji instagramovou stránku.

„Dnes je pravděpodobně ve svěřenském fondu,“ připustil Babiš, aniž by upřesnil podrobnosti. Potvrdil tak informace serveru Investigace.cz. Premiér převedl koncern Agrofert do svěřenských fondů v roce 2017. Luxusní nemovitosti na francouzském Azurovém pobřeží spadly v roce 2018 do fondu AB private trust I poté, co byla offshorová firma SCP Bigaud převedená pod holding Afrofert. Babiš zůstává konečným beneficientem společností ve svěřenských fondech.

Šéf české vlády také zopakoval, že podobná kauza je u politika nepřijatelná. „Nebyl jsem politik, byl jsem podnikatel,“ zdůraznil.

Premiér Babiš v rozhovoru popsal, že půjčoval „struktuře, kterou mu doporučila realitní kancelář“. Peníze byly podle něj řádně zdaněné. Podle Babiše mu takový postup doporučili advokáti a v roce 2009 šlo o „jednorázovou transakci“. „Peníze se vrátily dříve, než jsem se stal politikem,“ řekl. Již dříve odmítl, že by to bylo nelegální.

Pro rádio Frekvence 1 Babiš podotkl, že peníze se měly do české banky vrátit v roce 2013, aniž by vysvětlil, zda nemovitosti offshorová firma prodala, případně komu. „Je to složité, nechci se k tomu dále vyjadřovat,“ odmítl Babiš popsat detaily transakce, která má tak stále řadu bílých míst.

Pandora Papers

Babiš si měl podle serveru Investigace.cz v červenci roku 2009 pomocí právní kanceláře DB Artwell Avocats a panamské kanceláře Alcogal nechat anonymně a diskrétně založit firmy. Pomocí této struktury si měl zakoupit luxusní nemovitosti ve Francii včetně sídla Château Bigaud na Azurovém pobřeží v hodnotě téměř 400 milionů korun. Podle webu nemovitosti přešly následně pod holding Agrofert.

Premiér přitom v minulosti offshorové společnosti kritizoval. Nyní tvrdí, že výroky myslel jinak. „Já jsem mluvil o offshorech, kdy čeští podnikatelé vlastní české firmy ze zahraničí, to není můj případ,“ řekl v pondělí novinářům.

O stamilionové nákupy přes daňové ráje se zajímají také detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Zabývat se jimi budou i poslanci na dvou úterních mimořádných schůzích.