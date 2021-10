VIDEO: Nemovitosti ve Francii nevlastním, nákup mi doporučila realitka, řekl Babiš

„Bylo to doporučení realitní kanceláře,“ řekl Babiš ve spěchu. „Realitní kancelář mi doporučila to koupit přes advokáta. Není to nic nelegálního,“ dodal a zamířil na předvolební debatu.

Babiš si měl podle serveru Investigace.cz v červenci roku 2009 pomocí právní kanceláře DB Artwell Avocats a panamské kanceláře Alcogal nechat anonymně a diskrétně založit firmy. Pomocí této struktury si měl zakoupit šestnáct luxusních nemovitostí ve Francii včetně zámečku Château Bigaud na Azurovém pobřeží v hodnotě téměř 400 milionů korun. Ty nyní vlastní společnosti spadající pod holding Agrofert. Babiš následně koncern převedl do svěřenských fondů a označuje jej za svou bývalou firmu.

Nemovitosti, které podle Investigace.cz koupil premiér Andrej Babiš (ANO). V roce 2015 se Babiš nechal v bazénu jedné z nich vyfotit a na sociální sítě umístil fotografii s větou: „25.7 obhajuju rozpočet v Lánech, tak trénuju.“ | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Premiér přitom v minulosti offshorové společnosti kritizoval. Nyní tvrdí, že výroky myslel jinak. „Já jsem mluvil o offshorech, kdy čeští podnikatelé vlastní české firmy ze zahraničí, to není můj případ,“ řekl. Babiš zároveň odmítl, že by nemovitosti vlastnil. „Já nevlastním žádnou nemovitost ve Francii, nevlastním žádný offshore, odmítám, že by došlo k praní peněz,“ uvedl.

O stamilionové nákupy přes daňové ráje se zajímají také detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. „Národní centrála proti organizovanému zločinu bude ve věci konat, a to nejen ohledně premiéra České republiky, ale i všech občanů ČR, kteří jsou v takzvané kauze Pandora Papers uvedeni,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz mluvčí protimafiánské centrály Jaroslav Ibehej.

Premiér si myslí, že případ skončí stejně jako dluhopisy. „Nechť to ta policie vyšetří, teď jsem viděl, že to policie vyšetří a fajn, uvidíme. Dopadne to úplně stejně jak s dluhopisy, je to vylhané,“ reagoval na oznámení o policejním prověřování Babiš. Odkazoval tak na čtyři roky starou kauzu, ve které šlo o to zda měl dost peněz na nákup dluhopisů společnosti Agrofert.

Zopakoval, že podle něj jde o předvolební kauzu. Proti argumentu, že do projektu Pandora Papers jsou zapojeny stovky novinářů z celého světa, uvedl, že jeho oponenti mají mezinárodní dosah a dokážou si „vyrobit články“.

Projekt Investigace.cz v neděli večer společně s dalšími stovkami novinářů ze světových médií zveřejnil informace z uniklých dokumentů z panamské právnické kanceláře Alcogal. Kromě premiéra se v dokumentech objevily jména i dalších Čechů.