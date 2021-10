‚Žádné peníze mi nechyběly.‘ Babiš odhalil nové miliony, za něž údajně nakupoval nemovitosti z Pandora Papers

Premiér Andrej Babiš (ANO) přišel s novým vysvětlením, kde vzal miliony na nákup rezidence a přilehlých nemovitostí ve Francii. Poté, co média začala zpochybňovat, zda na transakci měl dostatek peněz, odtajnil své tehdejší příjmy. „Na účtu jsem měl 19,5 milionů eur,“ řekl v úterý serveru iROZHLAS.cz. Praha 16:50 5. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Pandora Papers jde o únik více než 12 milionů dokumentů, které poukazují na skryté bohatství. Český server Investigace.cz přinesl informaci, že je do kauzy zapleten i premiér Andrej Babiš (ANO). Na koláži jsou fotografie z rezidence Château Bigaud, které manželé Babišovi sami zveřejnili v minulosti na sociálních sítích | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Kauza Pandora Papers Projekt Investigace.cz v neděli večer společně s dalšími stovkami novinářů ze světových médií zveřejnil informace z uniklých dokumentů z panamské právnické kanceláře Alcogal. Premiér Babiš si podle Investigace.cz nechal v roce 2009 pomocí francouzské a panamské právní kanceláře anonymně založit firmy s nastrčenými řediteli.Tuto strukturu údajně využil k tomu, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur, tehdy 381 milionů korun. Měl tak poskytnout sám sobě půjčku, kterou využil k nákupu luxusních francouzských nemovitostí, včetně rezidence Bigaud. Premiér pochybení v pondělí odmítl s tím, že v době transakce nebyl aktivní v politice. „Nevlastním a nikdy jsem nevlastnil nemovitost ve Francii,“ uvedl Babiš.

Tři dny po zveřejnění aféry Pandora Papers premiér Babiš vytáhl na světlo nová, dosud neznámá čísla. „Žádné peníze mi k vypořádání transakce, která proběhla v září 2009, nechyběly. Na nákup v hodnotě 15 milionů euro jsem měl v té době na účtech k dispozici 19,5 milionů euro, které jsem v České republice řádně zdanil,“ řekl pro server iROZHLAS.cz premiér.

„Peníze jsem měl jednak ze závislé činnosti a jednak z osvobozených příjmů,“ dodal a redaktorce ukázal výpis příjmů - v papírové podobě s hlavičkou finančního domu.

‚Jen vybrané příjmy‘

Až dosud se Babiš hájil tím, že své příjmy má v pořádku. A odkazoval přitom na zprávu auditorů, kterou si v roce 2017 nechal vypracovat kvůli pochybnostem kolem korunových dluhopisů u renomovaných firem Ernst & Young a PricewaterhouseCoopers. „Říkali, že nemám zdroje na dluhopisy, tak jsem si nechal udělat audit, ukázal všechna daňová přiznání,” prohlásil v pondělí.

Jenže ponor do takzvaného auditu (dokument je označen jako Zpráva o věcných zjištěních, pozn. red.) nabízí nejednoznačný výklad. „Na nákup nemovitostí ve Francii by mu chybělo v daném roce zhruba 160 milionů korun,” napsaly Hospodářské noviny.

I proto nyní premiér tvrdí, že auditorská zpráva nepostihla veškeré jeho příjmy. „Jednalo se o mé vybrané příjmy, takže je potřeba vzít v úvahu, že jsem měl k dispozici i jiné zdaněné finance, které v auditu zohledněny nejsou,“ uvedl Babiš.

A skutečně: ve čtyři roky starém dokumentu sami auditoři píší, že neměli přístup ke všem datům. „Provedli jsme s Vámi dohodnuté postupy, týkající se kontroly vybraných položek zdanitelných příjmů, vybraných osvobozených příjmů a úroků z dluhopisů uvedených,” napsali tehdy.

‚Kupoval jsem to za peníze‘

Z kontrolní zprávy společnosti PriceWaterhouseCoopers přitom vyplývalo, že si do konce roku 2009 vydělal celkem 620 milionů korun. Právě rok 2009, kdy za 13 milionů eur přes offshorové struktury nakoupil nemovitosti ve Francii, byl pro Babišův byznys přelomový.

Jen během něj inkasoval necelých 400 milionů zdaněných čistých příjmů a dalších 160 milionů z prodeje akcií společnosti Afeed. Do té doby si podle přehledu svých příjmů v letech 1996 až 2008 vydělal celkově necelých 60 milionů korun. V průběhu těchto let si přitom Babiš postavil také luxusní dům v Průhonicích a především ovládl holding Agrofert.

Pořad Reportéři ČT v roce 2017 upozornil, že hodnota holdingu už tehdy dosahovala téměř miliardy korun, nicméně Babiš dokázal téměř polovinu jeho akcií nakoupit v době, kdy měl oficiálně vyděláno pouze osm milionů korun. „Vybudoval jsem firmu, která má 200 miliard tržby, a nevidím důvod, proč bych vám měl sdělovat každou operaci. Není váš problém, za co jsem to kupoval. Kupoval jsem to za peníze,“ řekl například pro Reportéry ČT v roce 2017.

To, že Babiš zveřejnil, kolik financí měl tehdy k dispozici, ale nijak nevysvětluje to, proč k nákupu nemovitostí ve Francii využil komplikovanou strukturu firem, včetně jedné se sídlem v daňovém ráji na Britských panenských ostrovech. Právě té Babiš půjčil své finanční prostředky, aby je následně dostal až k jiné firmě sídlící v Monaku, která teprve nemovitosti ve Francii nakoupila.

Podle analytika nevládní organizace Transparency International Martina Eibla premiér využil osvědčených kroků pro zakrytí původu peněz. „Babiš použil kombinaci prázdných schránek, daňových rájů, fiktivních půjček a nastrčených ředitelů, která umožňuje úspěšně zakrýt jak původce peněz, tak skutečného majitele,” řekl Eibl.

Po FAÚ nyní NCOZ

O stamilionové nákupy přes daňové ráje se zajímají také detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. „Národní centrála proti organizovanému zločinu bude ve věci konat, a to nejen ohledně premiéra České republiky, ale i všech občanů ČR, kteří jsou v takzvané kauze Pandora Papers uvedeni,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz mluvčí protimafiánské centrály Jaroslav Ibehej.

Babiš má ale za to, že transakce proběhla v pořádku a podle pravidel. „Zásadně odmítám, že by nebyly řádně placeny daně, natož aby šlo o praní špinavých peněz. Kdyby se jednalo o podezřelou transakci, tak by ji určitě zachytil i Finanční analytický úřad,” říká.

Úřad se však k transakci nevyjádřil a odkázal se na mlčenlivost. „Finanční analytický úřad se ke konkrétním dotazovaným subjektům či případům nemůže z důvodu mlčenlivosti nijak vyjadřovat,” napsal ředitel úřadu Libor Kazda.

