Premiér si vyžádal materiály týkající se Arenbergerova majetku. O dalším postupu rozhodne příští týden

Premiér Andrej Babiš (ANO) poslal ministru zdravotnictví Petru Arenbergerovi (za ANO) dopis, ve kterém žádá o materiály týkající se jeho problémů s majetkem. Předložit má daňová i majetková přiznání, smlouvy nebo vysvětlení, jakým způsobem kontrakty nemocnice nebo Arenberger uzavírali. „Pan ministr by tak měl učinit do pátku," řekl v rozhovoru pro Mf Dnes. Jestli ho odvolá, nechtěl komentovat. Ke kauze se prý vyjádří příští týden.

Předseda vlády Babiš chce všechny dokumenty týkající se Arenbergerových nesrovnalostí v daňových přiznáních a problémů s majetkem vidět do pátku. Už teď v rozhovoru pro Mf Dnes podotkl, že je kvůli celé věci naštvaný a že je to „nepříjemná záležitost“. „Přes víkend si to nastuduji a víc k tomu řeknu příští týden,“ dodal.

Na dopolední tiskové konferenci v Lysé nad Labem poznamenal, že jde o „šlendriána“. „Nevím, kdo mu radí, koho má jako daňového poradce, určitě by mu měl dát výpověď,“ pokračoval. Jak v rozhovoru, tak v úterý na setkání s novináři ale nechtěl odpovědět na dotaz, jestli ministra odvolá. „Pokud to bude mít v pořádku, tak není důvod ho odvolávat,“ doplnil.

Média minulý týden upozornila, že po nástupu do funkce ministra Arenberger přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Arenberger k tomu řekl, že na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním ho upozornila média a už je dal do souladu.

Server Seznam Zprávy posléze napsal, že Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba na Mělnicku a v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Dva PCR testy měsíčně?

Babiš v rozhovoru také zmínil, že prosazuje, aby lidé měli zdarma nárok nejen na antigenní, ale i na PCR testy. „Když bude chtít jet rodina na dovolenou a rodiče budou očkovaní, nemuseli by platit nic navíc za testy pro děti,“ vysvětlil. Využít je podle něj nicméně mohou i lidé, kteří chtějí vyrazit na akce v Česku.

Každý by se tak měl dostat ke dvěma PCR testům nebo čtyřem antigenním testům měsíčně, které bude hradit pojišťovna. „Dá se to i kombinovat,“ poznamenal premiér. Nová pravidla by podle něj mohla platit od 1. června až do září. S testováním ve firmách se stále počítá do začátku léta.

A do podzimu se podle premiéra Češi nezbaví ani povinnosti testování v případě, že si chtějí zajít do restaurace.

V létě by se naopak znovu mohla rozvolňovat pravidla pro nošení roušek a respirátorů. Premiér řekl, že na venkovních akcích určitě nebudou. „Počítá se, že je budou nosit návštěvníci zdravotnických zařízení a sociálních služeb,“ popsal. Uvažuje se také o tom, že by ochranu úst a nosu lidé museli mít jen ve „ve společných prostorách obchodních center“.

Očkování v červnu

Babiš v minulých týdnech také prosazoval, aby se od června pro všechny starší 16 let otevřela možnost nechat se očkovat proti koronaviru. V plánu to prý stále je, jistě to ale premiér neví.

„Teď v neděli se uvidí, jak si stojíme, ale podle kolegů, kteří jsou za očkování odpovědní, budeme otvírat další kategorie po pěti letech,“ uvedl.

Česko také čeká na to, jestli Evropská léková agentura povolí očkování vakcínou Pfizer/BioNTech i děti starší dvanácti let. „Sám bych to ale spíš viděl až na srpen,“ dodal.