Průzkum: Babiš má nejvíc skalních voličů, ve druhém kole prezidentských voleb by ho ale porazil Pavel

Bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš má nejvíce skalních voličů, druhé kolo by ale vyhrál někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel. Vyplývá to z červnového průzkumu agentury STEM/MARK. Ze všech, kteří kandidaturu oznámili nebo zvažují, má Babiš nejvyšší podporu, a to dvacet procent. Pavlovi by hlas v prvním kole hodilo hlas šestnáct procent, ve druhém kole by ale Babiše porazil.

Babiš má nejvyšší počet rozhodnutých voličů, i přesto má Pavel větší počet případných voličů. Pavel by měl v prvním kole po sečtení hlasů, které by ho určitě volili či volbu zvažují, 50 procent hlasů. Za ním by skončil Babiš se čtyřiceti jedna procenty. Ve druhém kole by ve stejném případě měl Pavel 49 procent, Babiš už jen třicet dva. Babiše volí hlavně voliči starší 60 let, lidé bez maturity a voliči ANO. Pavel má podporu lidí ve věku do 44 let, s vysokoškolským vzděláním a voliči ODS a STAN.

Dále následují shodně s devíti procenty senátor Pavel Fischer, bývalá rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, bývalá předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová (ODS) a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Z těch má nejvyšší podíl možných voličů, mezi které patří rozhodnutí a váhající, Fischer se 40 procenty.

Do desítky případných kandidátů na prezidenta se objevili ještě senátor Marek Hilšer, předseda SPD Tomio Okamura, bývalý ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Michael Kocáb a odborový předák Josef Středula.

Nejvíce odpůrců ze zmíněných kandidátů mají Okamura se 72 procenty, Kocáb s 66 procenty a Babiš s 27 procenty. Průzkum prováděla agentura STEM/MARK od 6. do 13. června. Zúčastnilo se ho asi 1000 lidí ve věku 18 a více let.

Hypotetické druhé kolo mezi aktuálními favority. | Foto: STEM/MARK | Zdroj: STEM/MARK

Současnému prezidentu Miloši Zemanovi končí druhý pětiletý mandát na začátku března 2023. Znovu kandidovat nemůže. Jeho nástupce se bude volit někdy na začátku příštího roku, předseda Senátu Vystrčil termín vypíše 27. června. Favority jsou dlouhodobě Andrej Babiš a Petr Pavel, kteří ale zatím kandidaturu neoznámili. Vládní koalice Spolu a Pirátů a Starostů má v plánu svého kandidáta teprve ohlásit. Nerudová nebo Středula podpisy na kandidaturu sbírají. O funkci se chce ucházet i bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.