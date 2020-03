Nejsou vlastizrádci, ale udavači, cílem mise bylo mě poškodit, řekl Babiš na adresu českých europoslanců

Premiér Andrej Babiš se sice českým europoslancům Tomáši Zdechovskému (KDU-ČSL) a Mikuláši Peksovi (Piráti) znovu omluvil za to, že je označil za „vlastizrádce“, ale místo toho je označil za „udavače“. Zpochybnil také kompetentnost europoslankyně Moniky Hohlmeierové, kterou označil za „pomatenou“. Ta jeho výroky o české delegaci i na svou adresu silně odsoudila a stěžovala si šéfovi evropského parlamentu Davidu Sassolimu. Praha 15:25 5. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle premiéra Andreje Babiše šlo českým europoslancům pouze o poškození jeho jména | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pan Sassoli dostane dopis od českých zemědělců a měl by si ho přečíst. Paní Hohlmeierová skutečně urazila české zemědělce a problematice nerozumí,“ řekl Babiš Radiožurnálu při zahájení rekonstrukce hradu Karlštejn. „Mise paní Hohlmeierové byla politická mise, kterou do detailu organizoval pan Zdechovský. Cílem bylo mě poškodit, ovlivnit českou politickou situaci a rozbít V4. Omluvil jsem se českým poslancům, že nejsou vlastizrádci, ale udavači. A za to se už neomluvím,“ dodal.

Nepřípustné vyjadřování. Hohlmeierová chce trest pro Babiše za urážky europoslanců Číst článek

Jak později Hohlmeierová přiznala, výroky Andreje Babiše poději vyústily i v nenávistné komentáře a výhrůžky jak jí a členům české delegace, tak i jejich blízkým. „Mrzí mě to a je to určitě špatně. Ale mě je vyhrožováno smrtí běžně. Je potřeba, aby europoslanci nesloužili politice k odstranění Babiše. Šlo pouze o to, že se spojili s jinými evropskými stranami, které nechtějí, abych byl premiér. Ať si počkají na parlamentní volby, kde budou voliči moct rozhodnout, jestli bude Babiš v politice, nebo ne,“ uvedl Babiš.

K výrokům českého premiéra se později vyjádřil i Manfred Weber, vůdce nejsilnější politické frakce europarlamentu, Evropské lidové strany. Ten Babišova slova označil za „nepřijatelná“ a žádal okamžitou omluvu. To však český premiér odmítá. „Pan předseda Weber je špicenkandidát. Celý svůj život se živí politikou, stejně jako paní Hohlmeierová. A když V4 špicenkandidáty porazila, nemám se pak za co omlouvat. Pokud si nastudujete, co má paní Hohlmeierová za sebou, včetně skandálů, není to dobrá reprezentace frakce pana Webera.“

‚Nepamatoval jsem si to‘

Premiér se krátce vyjádřil i ke svým výrokům na adresu poslankyně Věry Kovářové (STAN), které se objevily ve vysílání České televize. „Musíme si říct celý příběh. Měl jsem soukromou konverzaci s paní Schillerovou. Nevěděli jsme, že nás natáčí televize. Na to slovo jsem si nepamatoval a dozvěděl jsem se o tom všem až později,“ vysvětlil Babiš.

O tom, jestli se poslankyni omluví, chce Babiš mluvit přímo s ní. Především se chce ujistit, jestli jí výrok skutečně připadal nevhodný. „Zeptám se paní poslankyně, jestli jí to vadí. Na Wikipedii to slovo není a ve slovníku cizích slov je, že to znamená ‚šelma‘ nebo ‚zvíře‘. A myslím, že ona je taková šelmička, která dělá marketing na Babišovi. Pokud bude mít pocit, že je to urážka, rád se omluvím. Pak by se ale měli omluvit i pan Zdechovský a další, kteří se o mně veřejně vyjadřují podobně,“ dodal Babiš před novináři.