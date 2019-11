Žebříček absencí premiérů ve sněmovně: Babiš chyběl u většiny hlasování, na druhém místě skončil Zeman

„Už sem chodit nebudu,“ prohlásil o Poslanecké sněmovně minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO). V dolní komoře přitom už nyní často chybí. Ve srovnání se svými předchůdci, jak zjistil server iROZHLAS.cz, má absenci na hlasováních vůbec nejvyšší, konkrétně přes 73 procent. A nejen to: do sněmovny nechodí mnohdy ani na ústní interpelace, od posledních voleb do sněmovny nebyl ani na polovině z nich.

data Praha 6:33 12. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít