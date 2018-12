Měl by se premiér postit i po adventu? Trvale?

Nevíme, jak obvykle prožívá současný český premiér období adventu, čas rozjímání a dobročinnosti před svátky narození i druhého příchodu Spasitele. Ale letos to tedy v jeho případě na nějaké duchovní zklidnění nevyhlíží. Prozatím sice upadla do dřímoty kauza záhadného pobytu jeho syna na Krymu a v separatistické části Ukrajiny, ale přišly jiné věci. Komentář Praha 7:30 18. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Jakub Dospiva | Zdroj: ČTK

Evropský soud pro lidská práva rozhodl o nepřijatelnosti stížnosti Andreje Babiše ohledně verdiktů o jeho spolupráci s totalitní politickou policií, a pak - což je podstatně závažnější - europoslanci masivní většinou souhlasili s usnesením, podle kterého může být český premiér ve střetu zájmů skrze unijní dotace pro gigantickou skupinu Agrofert.

Babiš sice stále tvrdí, že s ní nic nemá, vložil ji přece disciplinovaně do svěřenského fondu. Jenže to je právě zpochybňováno. Podnět k tomu dala organizace Transparency International k Městskému úřadu v Černošicích, kam občan Babiš spadá bydlištěm. Podle zjištění neziskovky je totiž pořád konečným příjemcem výnosů skupiny.

A to bude na podkladě analýzy svých právníků šetřit i Evropská komise; zatím na stole případ šéfa vlády, který může osobně profitovat z unijních prostředků, neměla. Vyplácení dotací Agrofertu už také v létě pozastavila a vyloučeno není ani vracení peněz. Například vloni Agrofert inkasoval z EU přes dvě miliardy korun.

Praha – Brusel – Černošice

Že v tak vysoké hře figuruje sedmitisícová aglomerace, vypadá sice skoro jako z nějakého humoristického románu a tamní úřad z toho také může být jelen. Jenže kdo ví, jestli jde o roli zcela zanedbatelnou.

A koneckonců, Černošice se tak dostávají do vysoké společnosti. Neboť jen během pondělí se vlastně tím samým jako tamní úřad zabýval i nejvyšší správní orgán republiky, tedy česká vláda. A v Bruselu i ministři zemědělství členských států.

Městečko na březích Berounky se tedy bez větší nadsázky stává součástí ošemetného nejen státního, ale dokonce kontinentálního problému. Který, jak říká Transparency International, by ovšem mohl Andrej Babiš vyřešit v zásadě lehce. Když totiž Agrofert přestane dotace čerpat.

Protože, co si budeme povídat, že by premiér holding prodal anebo se poroučel z politických postů, čekat nelze. A jak víme od týdeníku Respekt, evropský komisař pro rozpočet Günther Oettinger v neveřejném dopise navrhuje českému premiérovi vlastně to samé: buď se odstřihnout od Agrofertu, nebo aby ten přestal brát dotace, případně má šéf vlády přestat zasahovat do veškerých rozhodnutí dotací se týkajících. Plus navíc cele zveřejnit svůj majetek.

Tudíž to vyhlíží, že Babiš asi bude muset dříve či později cosi učinit. Agrofert, aspoň podle některých zemědělských expertů, prý přežije i bez evropských peněz. Tak sláva. A Babiš se zas skoro určitě nechce připravit o výsadu setrvat mezi evropskými státníky jako jejich relevantní partner. Ale je to jistě bolestné dilema. Nic pro adventní meditaci.