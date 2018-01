Nikde není zákon, že musím být ve vládě. Rozhodne hnutí ANO, řekl Babiš pro Českou televizi

Premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš připustil debatu o osobě příštího premiéra. „To není nikde jako zákon, že já tam musím být, to si musí rozhodnout hnutí ANO,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi. Prezident Miloš Zeman už dříve avizoval, že druhý pokus o sestavení vlády připadne právě Babišovi. Praha 15:49 17. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš po středečním zasedání vlády ve Strakově akademii. | Zdroj: ČTK

Babišova vláda podala demisi. Poslanci neschválili Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS Číst článek

„Je to otázka na hnutí ANO. Neměl jsem sen být premiérem, ale šel jsem s tím do voleb. Samozřejmě je to k debatě... Nikde není zákon, že tam (ve vládě, pozn. red.) musím být, to si musí rozhodnout hnutí ANO," řekl Babiš v rozhovoru pro Českou televizi.

Podle Babiše jsou důležitými vlastnostmi pro nového premiéra jazyková vybavenost ,schopnost vyjednávat a navazovat kontakty v zahraničí. Na otázku, jestli by ho mohl nahradit vicepremiér Richard Brabec, odpověděl šéf hnutí ANO: „Já mu to říkám, ale on z toho má velký stres.“

Podle Babiše bude muset rozhodnout hnutí ANO. „Otázka je, jestli si hnutí nechá diktovat… Těch možností je vícero, i koaličních, i eventuálně s jednou stranou v menšině. Uvidíme,“ dodal na závěr Andrej Babiš.

Poslanecká sněmovna v úterý nevyslovila vládě Andreje Babiše důvěru. Jeho kabinet si hned ve středu ráno odhlasoval podání demise, kterou by měl premiér doručit prezidentu republiky.

Miloš Zeman už několikrát zopakoval, že i druhý pokus na sestavení vlády dostane právě předseda vítězného hnutí ANO. Tentokrát ale požaduje prezident po Babišovi většinu 101 poslanců. Proto se už premiér v demisi začal scházet se zástupci ostatních parlamentních stran.

