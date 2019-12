Pro rodinu je to úleva, řekl Babiš o rozhodnutí Pavla Zemana. S prezidentem se shodl, že nenavrhne abolici

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš očekával pokračování svého stíhání v dotační kauze Čapí hnízdo. V reakci na středeční rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana řekl, že cítí úlevu vzhledem k tomu, že z případu byla vypuštěna jeho rodina. Na tiskové konferenci uvedl, že by případnou abolici od prezidenta odmítl. Později se dohodl s Milošem Zemanem, že ji prezident nenavrhne. Sledujeme online Praha 16:35 4. 12. 2019 (Aktualizováno: 16:50 4. 12. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiére Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér kvitoval, že co se týče počtu obviněných osob, tak je trend sestupný. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil verdikt žalobce Jaroslava Šarocha pouze u Andreje Babiše a dotační expertky Jany Mayerové. U členů Babišovy rodiny a manažera firmy Zeman potvrdil zastavení trestního stíhání. „Pro rodinu je to úleva, bude mít hezké Vánoce,“ komentoval to Babiš.

Na tiskové konferenci ve sněmovně se Babiš vyjádřil i k otázce možné prezidentské abolice. Potvrdil své dřívější vyjádření, že by ji nepřijal, „není potřeba, nic protizákonného jsem neudělal,“ řekl.

Prezident Miloš Zeman v září uvedl, že by abolici, tedy možnost zastavit trestní stíhání, udělil, pokud by nejvyšší státní zástupce Zeman Šarochovo rozhodnutí zrušil. Babiš ve středu uvedl, že Zemana vyzve, aby to nedělal. Po rozhovoru se Zemanem pak Babiš ČTK napsal, že prezident má na abolici stejný názor jako on a nebude ji navrhovat.

‚Očekával jsem to‘

Samotné rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Andrej Babiš odmítl komentovat, uvedl však, že čekal, že bude komplikované. Výsledkem podle svých slov nebyl překvapen. „Samozřejmě jsem čekal, že rozhodnutí pana Zemana bud složité vzhledem k poptávce různých organizací a novinářů, kteří mě již odsoudili,“ řekl Babiš.

Premiér odmítl, že by kauza Čapí hnízdo i auditní šetření Evropské komise ohledně jeho možného střetu zájmů komplikovaly pozici vlády nebo poškozovaly pověst České republiky v zahraničí.

O tom, že Babišovy kauzy komplikují vládě práci mluvil ve středu předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček, Babiš to odmítl.

