Babiš: Prezident mě v minulosti podpořil, nikdy ho nepodrazím, jak to udělala ČSSD

Prezident Miloš Zeman drží slovo, nikdy mě nepodrazil a já ho také nikdy nepodrazím, jako to udělala ČSSD. V rozhovoru pro Mf Dnes to řekl premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Dodal, že sociální demokraté pod vedením Jana Hamáčka to s odchodem z vlády nikdy nemysleli vážně. Uvedl také, že podle něj má ČSSD rozhazování a trafikantství v DNA. Praha 11:30 29. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman | Foto: Michal Šula / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Je to člověk, který drží slovo, který mě nikdy nepodrazil – a já ho také nikdy nepodrazím,“ řekl premiér Andrej Babiš o prezidentu Miloši Zemanovy v rozhovoru pro Mf Dnes, která patří do skupiny Mafra. Skupina spadá do holdingu Agrofert, který Babiš předloni v únoru vložil do svěřenských fondů.

Babišovy kšiltovky za milion, koncerty Ortelu za 8 tisíc. Jak strany utrácely před evropskými volbami? Číst článek

„Je to prezident republiky zvolený přímou volbou, má velký mandát. Mě v minulosti podpořil a já nejsem člověk, který by ho podrazil, jak to udělali jeho kolegové z ČSSD, když se chtěl poprvé stát prezidentem. Přitom je vytáhl do Strakovky. Dnes se to opakuje,“ dodal.

Babiš také v souvislosti s obsazením ministerstva kultury uvedl, že sociální demokraté nechtěli z vlády nikdy opravdu odejít.

„Stále odcházejí z vlády, nerozumím tomu. Proč to říkají, když dobře vědí, že neodejdou? ČSSD to nikdy nemyslela vážně, že by odešla z vlády. Nikdy by neodešli,“ prohlásil premiér. „Kam by šli ti lidé z Lidového domu, co by dělali? Kdo by jim nosil ty tašky, papíry a podobně?“ řekl na adresu sociálních demokratů.

Sociální demokraté mají také podle něj rozhazování a trafikantství v DNA. „Dávají lidem trafiky, to je jejich DNA, to je pravda. Můžu to i dokázat,“ uvedl mimo jiné Babiš.