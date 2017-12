Šídlo: Myslím, že sněmovna Andreje Babiše nevydá a on bude premiérem

Ať už prezidentské volby dopadnou jakkoliv, druhého premiéra zvládne Miloš Zeman jmenovat zcela jistě, je přesvědčen komentátor portálu Seznam Zprávy Jindřich Šídlo. Pro Radiožurnál ve středu mluvil o tom, jak se bude vzpomínat na Sobotkovu vládu a v čem bude vláda Andreje Babiše odlišná. Rozhovor Praha 12:14 6. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Zdroj: Reuters

Česko ve středu zažije vládní rošádu. Ráno se k poslednímu zasedání sešel ve Strakově akademii Sobotkův kabinet. Ten už je sice v demisi, pořád ale prozatímně zemi vede. V jednu odpoledne už ale zamíří šéf hnutí ANO Andrej Babiš na Hrad, kde ho prezident Miloš Zeman oficiálně jmenuje premiérem. V 63 letech se Babiš stane nejstarším premiérem novodobé historie.

KOMENTÁŘ: Imunitu pro Babiše Číst článek

Andrej Babiš bude také prvním premiérem, který je z jiné strany než z ČSSD či ODS. Doposud totiž Česku vždycky vládli sociální nebo občanští demokraté nebo nestraníci.

Babišova vláda bude menšinová. Z dosavadního kabinetu si místo udrží pět lidí, zbytek obsadí nové tváře včetně odborníků. Tato vláda ale bude mít o dva členy méně než ta současná. Skončí ministr pro lidská práva a legislativu a také vicepremiér pro vědu a výzkum. Jejich agendy se přesunou pod jiné resorty.

Jak si Sobotkův kabinet bude podle vás pamatovat historie?

Už jenom to, že vydržel celé jedno volební období - a je to teprve třetí vláda, která tohle dokázala - samo o sobě v Česku stačí na zápis do dějin a myslím, že taky nějakou dobu ještě stačit bude.

Byla to vláda paradoxů. Měla velké štěstí, že ve chvíli, kdy se ujala moci, se zrovna začala zotavovat ekonomika, s čímž vláda neměla v zásadě vůbec nic společného. Myslím, že vláda také splnila poměrně dost z programu své nejsilnější strany - tou byla tehdy ještě sociální demokracie - a voliči ji za to potrestali, takže to období bylo nepochybně velmi zajímavé.

Pětice ministrů za ANO bude pokračovat i v nové vládě. Jako moc a případně čím konkrétně se podle vás kroky Babišova kabinetu budou lišit od toho Sobotkova?

Záleží na tom, jestli vláda dostane důvěru, nebo ne. Všeobecně se teď počítá s tím, že tenhle první pokus je namířen přímo do zdi. Já bych si po tom, co se děje ve sněmovně, nebyl tak úplně jistý, že ta vláda nakonec neprojde.

Jindřich Šídlo | Foto: Khalil Baalbaki

Vláda nebo kostra vlády a budoucí předseda vlády Andrej Babiš se zatím zaměřuje na marketingová cvičení s tím, že ministr Brabec vypráví o tom, jak budou jezdit po celé republice v autobuse, jak budou pracovat sedmnáct hodit denně i o víkendech.

To není žádný obsah, ten poznáme teprve z programového prohlášení, které budeme znát někdy v půlce ledna. Bude to vláda, která bude nepochybně řízená trochu jiným způsobem než ta Sobotkova, protože Andrej Babiš je zvyklý prostě řídit cokoliv, co mu patří nebo kde stojí v čele, jiným stylem. A jak říkám: na zbytek si musíme počkat podle toho, jestli vláda dostane, nebo nedostane důvěru ve sněmovně.

A pokud se to nepodaří, dokdy se dá čekat, že bude kabinet vládnout? Stihne se druhé jmenování třeba ještě před případným druhým kolem prezidentských voleb? Tedy že by o jmenování zase rozhodoval prezident Miloš Zeman?

I kdyby náhodou prezident Zeman nebyl zvolen do druhého období, tak má mandát až do 8. března. Takže si myslím, že i kdyby vláda neprošla, tak druhého premiéra - to znamená znovu Andreje Babiše - bude prezident Zeman ještě moci jmenovat a udělá to.

Seznam ministrů. Podívejte se, kdo je kdo v Babišově vládě Číst článek

Pokud to dobře počítám, tak lhůta pro to, kdy Andrej Babiš s ministry musí do sněmovny, končí v den začátku prvního kola prezidentských voleb. Takže myslím, že prezident Zeman, ať už prezidentské volby dopadnou jakkoliv, druhého premiéra zvládne jmenovat zcela jistě.

Je ve hře pořád ještě varianta, že by Andrej Babiš nechtěl být premiérem, aby umožnil vznik nějaké koaliční spolupráce, nebo už je to utopie?

Zatím to tak nevypadá. Od chvíle, kdy Andrej Babiš vyhrál tak jasně, jak vyhrál, tahle varianta v podstatě usnula. Bude také samozřejmě dost důležité, jak dopadne hlasování o imunitě Andreje Babiše, které by mělo přijít na řadu podle toho, co víme, někdy nejpozději v lednu. Pokud sněmovna Andreje Babiše nevydá, a já si myslím, že ho nevydá, tak Andreje Babiš premiérem podle mého názoru bude.